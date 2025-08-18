Cả showbiz và các fandom cùng chung nhịp đập: Dâng trào tinh thần yêu nước, tự hào Việt Nam!

Trong không khí hừng hực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Fandom Yêu Nước - dự án do VCCorp khởi xướng, Kênh 14 phụ trách sáng tạo và truyền thông - được tổ chức nhằm mang đến cho giới trẻ loạt trải nghiệm vừa sáng tạo, vừa ý nghĩa.

Fandom Yêu Nước không chỉ là một microsite đơn thuần mà còn là "đại bản doanh" quy tụ đủ các hoạt động sáng tạo dành cho mọi người nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và cảm xúc tự hào chung vào dịp Đại lễ.

Trong không khí rần rần với loạt hoạt động trên microsite Fandom Yêu Nước, Khối Nghệ sĩ nổi bật như một zone đặc biệt, nơi nghệ sĩ và cộng đồng fan có thể kết nối, đồng hành và lan tỏa tình yêu nước theo cách riêng.

Đây là nơi các nghệ sĩ cùng nhau đăng tải hình ảnh, nội dung thể hiện lòng yêu nước và mong muốn kêu gọi mọi người cùng tham gia hướng ứng, thể hiện tình yêu nước trong dịp lễ trọng đại này. Tại đây, fandom có thể theo dõi nghệ sĩ yêu thích, thả tim cho những khoảnh khắc, lời chia sẻ ý nghĩa, vừa thể hiện sự đồng hành cùng nghệ sĩ, vừa tích lũy điểm để tham gia vòng quay may mắn.

Khối nghệ sĩ trên microsite Fandom Yêu Nước

Dàn sao kêu gọi khán giả hưởng ứng Fandom Yêu Nước

Người hâm mộ có thể click theo dõi, thả tim yêu thích các nghệ sĩ. Những tương tác trên Khối nghệ sĩ không chỉ góp phần lan toả tinh thần yêu nước mà còn giúp mọi người thu thập thêm sao để có cơ hội nhận các merchandise đặc biệt của Fandom Yêu Nước

Mỗi lượt tương tác, mỗi cú follow không chỉ là cách ủng hộ tinh thần nghệ sĩ, mà còn mang về điểm sao để có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước. Quà tặng gồm có: Bộ sưu tập yêu Nước (Áo, Khăn, Túi), voucher, quà tặng vật phẩm từ nhà tài trợ…..

Sau khi có kết quả nhận quà, người dùng sẽ được cung cấp mã QR code để thực hiện đổi quà tại các địa điểm tổ chức Trạm Yêu Nước diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9/2025 (Danh sách địa điểm sẽ được cập nhật sớm nhất).

Cách tính điểm thì cực kỳ dễ hiểu và "xịn sò": Theo dõi nghệ sĩ tại Khối Nghệ sĩ: mỗi lượt theo dõi = 50 sao. Thả tim các nội dung ở Khối Nghệ sĩ, Khối Diễu binh hay Khối Sáng tạo và Truyền thông: mỗi lượt = 10 sao. Ngoài ra, khi truy cập vào microsite Fandom Yêu Nước và Chào cờ online mỗi ngày sẽ nhận 1 lượt quay đổi quà. Với 200 sao, bạn đổi ngay được 1 lượt quay may mắn.

Bộ sưu tập Yêu Nước với những món quà xinh iu

Trân trọng cảm ơn nhà thuốc Long Châu đã hưởng ứng dự án Fandom Yêu Nước. Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực.