Tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025: Bản lĩnh Top Model – Ngã cũng phải thanh lịch!

Tập 3 Vietnam's Next Top Model 2025 mang đến thử thách bản lĩnh và thần thái của một vedette với thông điệp "Sải bước thanh lịch"

Nếu 2 tập đầu là cuộc chiến photoshoot, thì tuần này các thí sinh phải đối diện "boss level" thật sự: runway liên hoàn với dốc cao, bậc thang, sỏi đá… Chỉ nghe thôi đã thấy "toát mồ hôi". Runway liên hoàn trong tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 thực sự trở thành "địa chấn" khi hàng loạt thí sinh chao đảo, vấp ngã ngay trên sàn diễn. Từ cú "chạy lên dốc" bất ngờ của Tâm Thanh, pha "bám lan can" phạm luật của Uyên Đỗ, cho đến cú "gãy gót" kịch tính của Ái Băng – mọi sự cố đều phơi bày ranh giới mỏng manh giữa bản lĩnh ứng biến và sự thiếu kiểm soát.

Tâm Thanh (Zicky Lee) là thí sinh nói lời tạm biệt tại tập 3 Vietnam's Next Top Model 2025

Ở phần thi đôi, loạt màn trình diễn sáng tạo liên tục bùng nổ: Mỹ Ngân – Bảo Ngọc khéo léo giật lùi để tránh vấp, Giang Phùng – Kim Thanh ăn ý từng bước, còn Trà My – Diệp Lục lại gây ấn tượng với độ chính xác tuyệt đối. Cao trào nhất chính là thông điệp "ngã cũng phải thanh lịch", khi thí sinh biến sự cố thành điểm cộng đầy bản lĩnh.

Phần thi đôi của thí sinh Hằng Ngô - Mi Lan với những tạo dáng ấn tượng

Nhưng bất ngờ lớn nhất nằm ở vòng loại: thủ lĩnh nhà chung Phạm An và "chiến binh" dày dạn Tâm Thanh buộc phải dừng chân, để lại tiếc nuối cho khán giả. Tập 3 đã chứng minh sự khắc nghiệt của cuộc chơi: chỉ một bước đi sai lầm cũng đủ khiến mọi hào quang vụt tắt.

Điều khiến tập 3 trở nên đặc biệt chính là sự đồng hành của Chanté – thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1. Không chỉ mang đến những bộ trang phục tinh tế trong BST "Thanh lịch", Chanté còn lồng ghép thông điệp mạnh mẽ: "Thanh lịch không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà là cách bạn giữ bản lĩnh trước mọi thử thách".

Các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 đã vượt qua thử thách đúng tinh thần: Ngã cũng phải thanh lịch.

Từ cú ngã sang chảnh, bước đi bản lĩnh cho đến khoảnh khắc biến sự cố thành điểm cộng, tinh thần "Chanté" đã được thể hiện rõ ràng. Tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 khép lại với đủ cung bậc cảm xúc: tiếc nuối, bất ngờ, hồi hộp và hứng khởi. Nhưng trên hết, nó đã đọng lại hơn cả là một thông điệp sâu sắc: "sải bước thanh lịch" không chỉ nằm ở từng bước chân trên sàn runway, mà còn ở cách mỗi thí sinh giữ vững bản lĩnh, thần thái và sự chuyên nghiệp trước mọi thử thách. Đó mới chính là phẩm chất tạo nên một Top Model – ngôi sao thực thụ của làng mẫu và cũng là hình ảnh tiêu biểu mà thời trang luôn hướng đến.

Top 14 thí sinh xuất sắc nhất trong tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025

Sau ba tập lên sóng, Vietnam’s Next Top Model 2025 đang chứng minh sức nóng. Những thử thách sáng tạo, loạt tình huống căng thẳng cùng sự nghiêm khắc từ Host – Giám khảo đã biến chương trình thành "đấu trường" khốc liệt cho những người mẫu trẻ khát khao khẳng định bản thân. Hành trình phía trước hứa hẹn bùng nổ hơn nữa với các thử thách cam go, nơi chỉ những ai giữ vững bản lĩnh mới có thể tiến xa.

Đặc biệt, Quán quân mùa giải năm nay sẽ nhận về phần thưởng danh giá: đồng hành cùng thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté, đặt chân đến kinh đô thời trang Paris để thực hiện bộ hình quảng bá, khẳng định biểu tượng "Sải bước thanh lịch" trên bản đồ thời trang quốc tế.

Đừng bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của Vietnam’s Next Top Model 2025, phát sóng lúc 20:00 chủ nhật hàng tuần trên VTV9 và 20:30 cùng ngày trên kênh YouTube MultiTV Official, với thông điệp đồng hành "Sải bước thanh lịch" cùng Chanté.