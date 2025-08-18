Sao nam Vbiz "trùm bất động sản" chuyển hướng kinh doanh nhưng dẹp tiệm sau 5 tháng, lý do nhiều người mắc phải

Nhắc đến Hồ Quang Hiếu, khán giả không chỉ nhớ đến loạt bản hit đình đám như Con bướm xuân, Không cảm xúc, Ngã tư đường... mà còn ấn tượng với khối tài sản khủng nam ca sĩ sở hữu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ từng tiết lộ chuyện sớm tích cóp, dành dụm tiền từ thời mới đi hát, nhờ vậy mà sớm ổn định tài chính. Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ thời điểm đi hát tầm 10 năm, anh đã tiết kiệm được khoản 10 tỷ đồng.

Nam ca sĩ được xem là "đại gia ngầm" của showbiz khi sở hữu xe sang và nhiều căn hộ, biệt thự. Hiện nam ca sĩ đang sống trong căn biệt thự trị giá gần 23 tỷ đồng ở quận Gò Vấp. Ngôi nhà có diện tích khoảng 300m², gồm 3 tầng và 1 trệt, được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại. Trước đó, anh từng ở căn nhà 4 tỷ rộng 200m², cũng do chính tay mình tích góp từ việc chạy show. Không chỉ sở hữu bất động sản, Hồ Quang Hiếu còn có thú chơi xe sang. Anh từng lái chiếc Range Rover màu trắng.

Bên trong căn biệt thự sang xịn của gia đình Hồ Quang Hiếu ở TP.HCM

Hồ Quang Hiếu tậu xe sang từ sớm, anh có nguồn thu nhập ổn định nhờ ca hát

Trong một chương trình, Trường Giang từng để lộ sự giàu có của Hồ Quang Hiếu: "Thưa quý vị, Hồ Quang Hiếu, gia sản sự nghiệp đầy đủ và hiện tại là 'trùm' bất động sản. Trên Facebook Hồ Quang Hiếu đăng bán nhà hoài". Khi đó, Hồ Quang Hiếu từng bật cười và giải thích lại: "Đâu có đâu anh ơi, em đăng bán giùm không à, em làm 'cò' mà. Lâu lâu mình post nếu bán được thì ăn phần trăm thôi. Em làm cả hai việc đi hát và làm 'cò', cái nào có tiền thì làm thôi. Kiếm được tiền thì mình bỏ thêm để làm phim hay MV ca nhạc".

Hồ Quang Hiếu từng ngại ngùng khi được Trường Giang nói là "trùm bất động sản"

Song song với hoạt động nghệ thuật, vào cuối năm 2023, Hồ Quang Hiếu bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh khi ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng, đồng thời giữ chức chủ tịch công ty. Nam ca sĩ cho biết đã dành khoảng 3 năm để nghiên cứu thị trường khi quyết định lấn sân. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng vận hành, thương hiệu đã phải ngừng hoạt động.

Đại diện của Hồ Quang Hiếu xác nhận anh đã rút khỏi vị trí chủ tịch sau 5 tháng, do gặp nhiều trở ngại trong việc điều hành. Thất bại này đã khiến anh bị tổn thất nặng nề nhưng từ chối chia sẻ con số cụ thể. Về lí do sớm "dẹp tiệm", Hồ Qung Hiếu cho biết: "Sản phẩm gắn liền với hình ảnh của tôi và được đông đảo khán giả đón nhận. Song quá trình vận hành tôi gặp nhiều trở ngại, không còn tiếng nói chung với các cộng sự. Phải ngưng kế hoạch bản thân dành nhiều tâm huyết, đầu tư… Tôi khá buồn nhưng tôi nghĩ đây là phương án tốt nhất cho khán giả, khách hàng và đối tác của mình".

Hồ Quang Hiếu và vợ xuất hiện trong ngày công bố công việc kinh doanh vào cuối năm 2023

Nguyên nhân thất bại trong lần lấn sân kinh doanh của Hồ Quang Hiếu nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Bởi lẽ, với một nghệ sĩ vốn quen thuộc sân khấu, việc chuyển sang môi trường thương trường khắc nghiệt không hề dễ dàng. Hồ Quang Hiếu thừa nhận bản thân phải đối diện áp lực cạnh tranh gay gắt, cùng với đó là khâu quản lý nhân sự nhiều phức tạp. Thêm vào đó, anh vẫn phải duy trì lịch đi hát, ra mắt sản phẩm âm nhạc, nên khó có thể cân bằng giữa nghệ thuật và kinh doanh. Đáng nói, sự thiếu đồng thuận, không còn "tiếng nói chung" với cộng sự cũng là một trong những rào cản lớn, buộc anh phải dừng lại. Đây là tình huống quen thuộc mà nhiều nghệ sĩ từng gặp phải, có tên tuổi và sức hút khán giả, nhưng thiếu kinh nghiệm vận hành, thiếu bộ máy gắn kết, dẫn đến dự án khó có thể đi đường dài.

Hồ Quang Hiếu rời chức Chủ tịch công ty chỉ sau 5 tháng lấn sân kinh doanh

Sau khi khép lại công việc kinh doanh, Hồ Quang Hiếu trở lại tập trung cho nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống cá nhân. Ở thời điểm hiện tại, Hồ Quang Hiếu không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay gameshow như trước nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống riêng tư. Đặc biệt, anh vừa chính thức bước vào vai trò mới khi chào đón con đầu lòng cùng bà xã Tuệ Như. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của giọng ca Con bướm xuân, từ một "trai độc thân vui tính" trở thành người đàn ông của gia đình.

Anh từng tâm sự rằng bản thân thay đổi nhiều kể từ khi làm cha, sống trách nhiệm và nghĩ cho tương lai của con nhiều hơn. Với khối tài sản tích lũy vững chắc, nam ca sĩ vẫn giữ cuộc sống sung túc, không áp lực tài chính, đồng thời chọn cách phát triển sự nghiệp chậm rãi, bền vững. Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con nhỏ, cho thấy anh đang tận hưởng niềm vui làm bố sau nhiều năm gắn bó với showbiz.