Chân dung thí sinh lớn tuổi nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Chung kết Miss Universe Bonaire 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về Nicole Peiliker. Cô giành quyền đại diện Bonaire tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Chiến thắng của Nicole Peiliker gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp vì cô đã 41 tuổi, có bốn người con. Nicole Peiliker làm nên lịch sử khi trở thành thí sinh lớn tuổi nhất giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Bà mẹ bốn con đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Bonaire 2025.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Montverde tại Montverde, Florida, Mỹ, Nicole tiếp tục theo học ở Đại học Johnson & Wales tại Providence, Rhode Island, Mỹ. Cô đã làm việc bốn năm tại Bảo tàng Lưu trữ Ẩm thực của Đại học Johnson & Wales.

Hiện Nicole đã lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính tại Đại học Boston ở Boston, Massachusetts, Mỹ. Người đẹp có trình độ học vấn ấn tượng.

Nicole chia sẻ sau khi đăng quang: "Không bao giờ là quá muộn để ước mơ. Bonaire đã sẵn sàng lên đường đến Thái Lan".

Năm 2022, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ban hành quy định cho phép phụ nữ đã kết hôn, sinh con, chuyển giới được tham gia. Quy định này gây chấn động giới sắc đẹp và cho đến nay vẫn gây tranh cãi.

"Chúng tôi tin rằng phụ nữ cần có quyền tự định đoạt cuộc sống và các quyết định cá nhân, việc kết hôn hay sinh con không phải là rào cản đối với sự thành công của họ" - BTC Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ.

Ngay sau thông báo này, hàng loạt quốc gia đã nới lỏng quy chế, tạo điều kiện cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi được dự thi sắc đẹp. Gần đây nhất, các cuộc thi sắc đẹp ở Philippines, Argentina ghi nhận những thí sinh ở độ tuổi 70 đăng ký dự thi.

Năm 2024, có tới 6 người đẹp đã có con tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico, trong đó nhiều người đẹp đạt giải cao.

Người đẹp Venezuela - Ileana Marquez Pedroza - giành ngôi Á hậu 4. Ileana là người phụ nữ có con đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu Hoa hậu Venezuela. Người đẹp gây chú ý trên truyền thông với câu chuyện có con vào năm 16 tuổi. Ileana cho biết khi còn trẻ cô đã quyết định sai lầm nhưng sau đó đã ly dị.

Đại diện Puerto Rico - Jennifer Colon - 37 tuổi, là mẹ 3 con, cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá ở Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Chung cuộc, cô đã lọt vào top 12.

Đại diện Campuchia - Davin Prasath - làm nên lịch sử khi là người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn, sinh con đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia. Chồng của Davin là người ngoại quốc. Cặp đôi đã có con gái 5 tuổi. Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024, cô được xướng tên vào top 30, là người đẹp Campuchia đầu tiên giành thành tích ở đấu trường này.

Sự thành công của những người đẹp này ngày càng khích lệ các phụ nữ đã kết hôn, sinh con tìm kiếm cơ hội ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Dù vẫn còn tranh cãi, nhiều người cho rằng sự xuất hiện của các bà mẹ tại các sân chơi sắc đẹp đã mang lại một làn gió mới.