Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khoe dáng với bikini

Năm ngoái, đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Opal Suchata, giành ngôi Á hậu 3. Sau cuộc thi, cô tiếp tục đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Ông Nawat và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã ra quyết định tước danh hiệu Á hậu 3 của Opal vì cho rằng cô vi phạm hợp đồng, tự ý tham dự cuộc thi khác trong khi vẫn đương nhiệm. Do bị tước danh hiệu nên Opal không được đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 trong vai trò đương kim hoa hậu.