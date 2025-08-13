Phương Ly "quên tag" cảm ơn, Châu Bùi liền có động thái dứt khoát

Những ngày qua, bài đăng cảm ơn tất cả trừ Châu Bùi của Phương Ly khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Từ chị chị em em thân thiết có tiếng ở Em Xinh Say Hi, nay cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ của Phương Ly và Châu Bùi đã không còn như xưa.

Giữa lúc thắc mắc còn chưa lắng xuống, netizen lại soi ra động thái mới của Châu Bùi. Cụ thể, trong bài đăng về tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, fashionista đình đám đã chỉnh sửa phần credit, xoá tên mình khỏi vị trí stylist và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Động thái này càng làm dấy lên nhiều bàn tán về khâu trang phục của tiết mục, kèm theo đó là mối quan hệ giữa Châu Bùi và Phương Ly hiện tại ra sao sau bài đăng ẩn ý của đàn chị.

Netizen soi Châu Bùi đã xoá phần credit có tên mình trong bài đăng về tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa

Châu Bùi xoá phần credit tên mình trong bài đăng về tiết mục chung đội Phương Ly và không lên tiếng gì thêm

Sau khi livestage 4 Em Xinh Say Hi vừa khép lại, Phương Ly bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một tâm thư dài gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đồng đội và ekip đã góp sức cho tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Trong bài viết, nữ ca sĩ cẩn thận nhắc tên từng người, từ Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz đến các producer, nhạc sĩ, stylist và đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của một nhân vật đáng chú ý trong danh sách cảm ơn - Châu Bùi.

Theo đó, Phương Ly còn dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Vũ Thảo My, gọi cô là người em tài giỏi và tiết lộ mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên tốt đẹp hơn sau chương trình. Với 52Hz và Orange, giọng ca Cứ Đổ Tại Cơn Mưa gửi lời tri ân vì đã góp phần chắp bút để ca khúc thêm trọn vẹn. Thế nhưng, với Châu Bùi thì "đội trưởng Trần" của Em Xinh không đề cập hay tag tên tài khoản mạng xã hội. Chi tiết này lập tức khiến netizen đặt câu hỏi và réo tên Châu Bùi dưới phần bình luận.

Sau livestage 4, Phương Ly cảm ơn cả đội nhưng trừ Châu Bùi

Trước sự bàn tán, chiều 13/8, Phương Ly gây chú ý khi có chia sẻ trong nhóm chat với fan: "Mấy ngày vừa rồi Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, Ly cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là những điều mình cần lắng nghe, và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa.

May mắn là bên cạnh những điều chưa vui, Ly luôn được bao quanh bởi năng lượng tích cực và có mọi người ở bên. Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa".