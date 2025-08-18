Tối 17/8, tập 3 chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025 lên sóng mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc trái ngược. Trong tập này, các thí sinh bước vào thử thách "sàn runway liên hoàn", hóa thân thành vedette thực thụ trong một show diễn chuyên nghiệp để thử thách bản lĩnh và thần thái.

Thử thách càng áp lực khi có sự chứng kiến trực tiếp của dàn khách mời quyền lực như Kim Dung, TyhD, Cao Ngân, Kim Phương, Chloe Phương Nguyễn, Huỳnh Tú Anh, cùng nhiều nhà thiết kế và influencer. Đồng hành trên “ghế nóng” là Host Thanh Hằng, giám khảo Nam Trung – Hà Đỗ, NTK Đỗ Mạnh Cường và đặc biệt là Madame Trang Lê – Nhà sáng lập Vietnam International Fashion Week, Tổng đạo diễn kiêm NSX chương trình.

Kết thúc phần thi, Giang Phùng gây bất ngờ khi giành chiến thắng dù ở tập 1 từng đứng trước nguy cơ bị loại. Các thí sinh phải vào vòng nguy hiểm chính là Ái Băng – Uyên Đỗ - Phạm An - Tâm Thanh.

Phạm An - thủ lĩnh của nhà chung rơi vào vòng nguy hiểm tại tập 3 Vietnam's Next Top Model

Tại vòng nguy hiểm, thí sinh Phạm An là tâm điểm chú ý vì thái độ khi chia sẻ quan điểm của bản thân trước Host Thanh Hằng. Cô nói: "Em rất bất ngờ khi em phải đứng ở vòng nguy hiểm như thế này. Bởi vì nếu xét về cả quá trình, em thấy em vẫn đang làm rất tốt và không có năng lượng đi xuống. Em thấy phần thi trình diễn vừa rồi của em cũng không phải là quá tệ để mà phải đứng ở đây. Em thấy cũng khá bất ngờ đấy". Cách nói kèm biểu cảm gương mặt của nữ thí sinh lập tức gây tranh cãi.

Tuy nhiên ngay sau phần chia sẻ của Phạm An, Host Thanh Hằng liền tỏ thái độ không hài lòng và chấn chỉnh ngay lập tức: "Em đang nói chuyện với ai mà 'cảm thấy bất ngờ đó'. Chị là bạn em à. Em hiểu là phần lớn những câu chuyện, cái gì tiêu cực nó xảy ra đều từ thái độ hết. Em đang đi catwalk chưa phải là xuất sắc nhất thế em tự tin ở điều gì. Với Phạm An, thái độ vừa rồi chị thấy là một người không khiêm tốn".

Khác với những lần gây sóng gió trước đây, lần này Thanh Hằng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Phần chỉnh đốn và chia sẻ của siêu mẫu trong tập 3 được cho là nhẹ nhàng, thâm sâu, đầy quan tâm và tình cảm. Nhiều người cũng đồng tình cho rằng thái độ của Phạm An trước ban giám khảo và những anh chị lớn tuổi trong nghề là chưa thực sự phù hợp, quá ngạo mạn và tự tin về bản thân. Biểu cảm khi nói chuyện của cô có thể gây hiểu lầm, khiến người đối diện cảm thấy khó chịu, không được tôn trọng.

Phạm An vướng tranh cãi vì thái độ khi nói chuyện với Host Thanh Hằng

Cô đã bị Thanh Hằng chấn chỉnh ngay lập tức và hỏi thẳng "chị là bạn của em à"

NTK Đỗ Mạnh Cường cũng góp ý tới Phạm An về tầm quan trọng của thái độ trong nghề người mẫu. "Thái độ của một người mẫu nó quan trọng vô cùng. Trong môi trường làm việc với rất nhiều người, mình cần sự hòa đồng, giao lưu, sự thiện cảm đối với những người xung quanh bởi vì các em không thể thành công một mình. Tự tin vào bản thân mình là tốt nhưng nếu như các em có những thái độ không được thiện cảm cho lắm thì điều đó cản trở con đường tới thành công của mình", anh chia sẻ.

Trước những lời góp ý của ban giám khảo, Phạm An thừa nhận gương mặt biểu cảm của bản thân dễ gây hiểu lầm. Cô xúc động chia sẻ: "Trước khi vào đây, luôn luôn mọi người đánh giá gương mặt của em bị thái độ, kể cả là nói chuyện với đối phương vui vẻ nhưng làm cho người đó hiểu lầm. Nhưng thực sự em đang muốn khắc phục cơ mặt, gương mặt của em hay làm cho mọi người hiểu lầm. Cho em gửi lời xin lỗi tới chị Thanh Hằng và các ban giám khảo. Thực chất em không có sự ác ý với bất cứ ai cả".

Các ban giám khảo khác cũng góp ý về thái độ của Phạm An tại vòng nguy hiểm chương trình Vietnam's Next Top Model

Phạm An thừa nhận gương mặt của bản thân dễ gây hiểu lầm, gửi lời xin lỗi tới Host Thanh Hằng và các giám khảo