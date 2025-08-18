Mũi trưởng Long tái xuất với ngoại hình phát tướng khó nhận ra, Hậu Hoàng nhắn 1 câu mà được đẩy thuyền tới tấp

Sao Nhập Ngũ đang là một trong những chương trình được khán giả yêu thích hiện nay. Trong tập 3, bên cạnh các sao Việt, netizen còn đổ dồn sự chú ý vào một nhân vật là Mũi trưởng Long. Mũi trưởng Long xuất hiện với vai trò là giáo viên hướng dẫn tại Sao nhập ngũ 2025. Tuy nhiên, ngoại hình của đồng chí Nguyễn Việt Long lại trở thành tâm điểm bàn luận vì được nhận xét là phát tướng thấy rõ.

Trong clip, khi nhìn thấy Mũi trưởng Long, Diệu Nhi lộ biểu cảm xúc động trước ống kính máy quay. Tuy nhiên cô đã lên tiếng đính chính trong group chat trên Instagram cá nhân: "Sự thật là mình có khóc khi nhìn thấy các đồng chí đặc công thực hiện nhiệm vụ quá xúc động.

Còn khi Mũi trưởng Long xuất hiện, hình ảnh này khác 2020 quá nên mình mắc cười nhưng phải ráng nhịn thành ra mặt như vậy. Chứ gặp Mũi trưởng Long vui, có gì phải khóc. Biên tập hiểu lầm ý mình rồi". Cô còn nhắn nhủ cho rằng đồng chí Nguyễn Việt Long nên giảm cân nghiêm túc.

Mũi trưởng Long nhận được sự ủng hộ khi xuất hiện tại Sao nhập ngũ 2025

Khoảnh khắc biểu cảm của Diệu Nhi khi nhìn thấy Mũi trưởng Long được chia sẻ chóng mặt

Trong group chat, nữ diễn viên làm rõ phản ứng của bản thân và còn gửi gắm lời nhắn đồng chí Nguyễn Việt Long sẽ giảm cân

Trên trang cá nhân có hơn 4 triệu người theo dõi, Hậu Hoàng mới đây chia sẻ đoạn tin nhắn trò chuyện thân thiết với Mũi trưởng Long. Cô gửi lời nhắn của Diệu Nhi và còn lên kèo sẽ mời đồng chí Nguyễn Việt Long đi concert nếu giảm được 5kg.

Cô viết: "Tôi cũng muốn nhắn gửi rằng giảm cân đi đồng chí ơi. Từ giờ tới concert còn 1 tuần, đồng chí giảm được 5kg tôi mời đồng chí đi concert. Oke không ạ". Mũi trưởng Long nhanh chóng nhận kèo: "Nhất trí đồng chí ạ". Dưới phần bình luận, đồng chí Nguyễn Việt Long còn thể hiện ý chí của bản thân: "Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm".

Sau khi Hậu Hoàng chia sẻ đoạn tin nhắn này, không ít khán giả thể hiện sự thích thú và nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi. Tại chương trình Sao nhập ngũ 2020, tương tác thân thiết giữa Mũi trưởng Long và Hậu Hoàng từng viral khắp mạng xã hội.

Ngoại hình của Mũi trưởng Long tại Sao nhập ngũ 2025 được nhận xét là phát tướng

So với 5 năm trước, ngoại hình hiện tại của Mũi trưởng Long đã thay đổi khá nhiều

Hậu Hoàng nối tiếp Diệu Nhi nhắn nhủ tới Mũi trưởng Long chuyện giảm cân

Tương tác thân thiết của cặp đôi khiến netizen nhiệt tình đòi lên thuyền

Mũi trưởng Long được khán giả yêu mến từ sau chương trình Sao nhập ngũ 2020. Đồng chí Nguyễn Việt Long là người trực tiếp huấn luyện, dẫn dắt 6 đồng chí Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Hoa hậu Kỳ Duyên.

Vào tháng 2/2023, Mũi trưởng Long từng mặc áo mưa chạy bộ dưới thời tiết nắng nóng để giảm cân. Đồng chí Nguyễn Việt Long chia sẻ: "Do đợt vừa rồi về cân nặng có tăng lên tương đối nhiều nên mình cũng phải tranh thủ mọi thời gian để ép cân, biện pháp thì phải thay đổi chế độ ăn uống là thứ nhất, thứ hai là vận dụng một số bài tập, ví dụ như mặc áo mưa để chạy.

Tuy nhiên, có một điều bất lợi là khi ra đây thì mình gặp chấn thương, quá trình chạy để ép cân cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chấn thương dù có đau hay không đau thì những nhiệm vụ vẫn phải thực hiện, về hình thể sẽ cố gắng ép hết sức, về nhiệm vụ sẽ cố gắng làm hết mình".

Mũi trưởng Long được yêu mến khi xuất hiện tại Sao nhập ngũ 2020

Sau chương trình, đồng chí Nguyễn Việt Long có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao nổi tiếng trong showbiz