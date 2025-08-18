Drama hào môn: Mỹ nhân sinh con cho thiếu gia tập đoàn lớn bị cha mẹ bạn trai đuổi khỏi nhà ngay ngày ra mắt!

Ngày 17/8, theo tờ Sohu, 1 nguồn tin trong giới cho biết Dương Thái Ngọc đã bí mật sinh con đầu lòng cho bạn trai thiếu gia Trương Hướng Vinh. Đầu tháng 8, "bản sao Lưu Diệc Phi" và con nhỏ được Trương Hướng Vinh đưa về quê nhà Phúc Kiến (Trung Quốc) để ra mắt, gặp gỡ gia đình chồng tương lai. Tuy nhiên, cô không được nhà bạn trai chào đón. Không chỉ vậy, ông bà, cha mẹ Trương Hướng Vinh còn hắt hủi, không muốn nhìn mặt cháu nội.

Sau buổi gặp mặt, Dương Thái Ngọc bị đuổi khỏi biệt thự cao cấp. Cô đành chua chát bế con nhỏ đi thuê phòng khách sạn ở tạm trong lúc chờ bạn trai thuyết phục gia đình cho cưới xin. Theo nguồn tin, lý do Dương Thái Ngọc không được ưng thuận làm dâu vì cha mẹ Trương Hướng Vinh nghi ngờ con trai bị "úp sọt". Chưa kể, người nhà họ Trương cũng không thể chấp nhận quá khứ Dương Thái Ngọc từng cặp kè tỷ phú đáng tuổi cha Trần Kim Phi để thăng tiến sự nghiệp. Nhà họ Trương cho rằng đời tư của Dương Thái Ngọc quá phức tạp, hình ảnh cũng không trong sạch để làm dâu hào môn.

Dương Thái Ngọc bị nhà bạn trai đuổi cổ khi bế con về ra mắt, bàn chuyện cưới xin. Gia tộc họ Trương không muốn nhận dâu và cháu vì quá khứ tai tiếng của nữ diễn viên

Tờ 163 cho biết người yêu của mỹ nhân sinh năm 1992 là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Bạn trai Dương Thái Ngọc có ngoại hình điển trai, sáng sủa.

Ngoại hình bảnh bao, điển trai và xuất thân danh giá của bạn trai Dương Thái Ngọc

Vào ngày 14/2 (Lễ tình nhân), cánh săn ảnh xứ tỷ dân đã tóm gọn hình ảnh hẹn hò tình tứ, nắm tay rồi hôn nhau qua khẩu trang giữa Dương Thái Ngọc và bạn trai. Đáng chú ý, cặp đôi còn bị bắt gặp cùng nhau đến khoa sản của 1 bệnh viện lớn thăm khám. Theo cánh săn ảnh xứ tỷ dân, khoa sản Dương Thái Ngọc đến khám cũng là nơi mà vợ của tài tử Hồ Ca khám trong suốt thai kỳ cũng như sinh con.

Hình ảnh ra vào khoa sản của Dương Thái Ngọc khiến công chúng bàn tán xôn xao trên MXH. Từ đây, nghi vấn nữ diễn viên đã có thai với bạn trai mới cũng rầm rộ xứ tỷ dân. Vào giữa tháng 4, "team qua đường" chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5, "bản sao Lưu Diệc Phi" đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận tin vui với công chúng.

Dương Thái Ngọc kệ nệ ôm bụng bầu xuất hiện cùng bạn trai ở Nhật Bản hồi tháng 5

2 năm qua, Dương Thái Ngọc biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, tên tuổi cũng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Vào nghề từ năm 2012, nhưng tới nay người đẹp vẫn không có vai diễn nào nổi bật và chỉ được chú ý nhờ chuyện tình với cha nuôi của Lưu Diệc Phi là tỷ phú Trần Kim Phi.

Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi quen nhau từ năm 2015 và công khai tình cảm năm 2016. Bất chấp khoảng cách 30 tuổi, cặp đôi vẫn rất quấn quýt và thường xuyên có nhiều cử chỉ tình tứ khi xuất hiện bên nhau. Mối tình này khiến Dương Thái Ngọc nhiều lần bị trích là kẻ hám tiền, mê hư danh.

Dương Thái Ngọc từng có chuyện tình vướng nhiều điều tiếng với tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi

Đến năm 2019, cả 2 bị đưa tin đã bí mật kết hôn nhưng họ không phủ nhận cũng không khẳng định vì đây là chuyện riêng. Năm 2021, Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi được tiết lộ đã đường ai nấy đi. Cha nuôi của "thần tiên tỷ tỷ" là người bỏ Dương Thái Ngọc. Nguyên nhân là người tình liên tục ép cưới, trong khi Trần Kim Phi chỉ muốn yêu đương không ràng buộc. Trần Kim Phi có ý định trao quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ đô cho người con trai đang sống ở Mỹ. Vì vậy, ông không muốn cưới hỏi hay sinh con với Dương Thừa Ngọc để tránh xảy ra tranh chấp thừa kế về sau.

Hậu chia tay Trần Kim Phi, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc lao dốc, danh tiếng không thể phục hồi. Người đẹp luôn bị mỉa mai là bán thân xác đổi lấy tài nguyên, nhưng lại không thành công bước vào hào môn.

Cuộc tình tai tiếng với tỷ phú hơn 30 tuổi là con dao hai lưỡi hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của Dương Thái Ngọc

Nguồn: Sina, Sohu