Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?

Minh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 08:29 18/08/2025
2 cô công chúa Winnie và Hannie sở hữu fanpage với gần 500.000 người theo dõi.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 1.

Đông NhiÔng Cao Thắng là cặp đôi vàng của showbiz Việt không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ và hôn lễ cổ tích năm 2019, mà còn bởi tổ ấm viên mãn với hai cô con gái nhỏ đáng yêu.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 2.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 3.

Năm 2020, con gái đầu lòng của họ chào đời và được đặt tên thân mật là Winnie. Ngay từ khi xuất hiện, bé đã trở thành “em bé quốc dân” nhờ gương mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh cùng những biểu cảm lém lỉnh, hài hước.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 4.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 5.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 6.

Mỗi hình ảnh hay đoạn clip về Winnie đều nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội, giúp cô bé sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo chẳng kém gì một ngôi sao nhí thực thụ.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 7.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 8.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 9.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 10.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 11.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 12.

Đến năm 2024, gia đình chào đón thêm công chúa thứ hai là bé Hannie , như một mảnh ghép hoàn hảo để tổ ấm thêm trọn vẹn. Dù còn nhỏ tuổi, Hannie đã được nhận xét là “bản sao” của mẹ Đông Nhi, hứa hẹn sẽ là tiểu mỹ nhân trong tương lai.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 13.

Những khoảnh khắc Winnie dịu dàng chăm sóc, chơi đùa cùng em càng khiến khán giả yêu mến hai chị em nhiều hơn.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 14.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 15.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 16.

Hiện tại, Winnie và Hannie không chỉ là công chúa nhỏ trong gia đình mà còn trở thành những biểu tượng nhí đáng yêu của Vbiz.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 17.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 18.

Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 19.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 20.
Winnie và Hannie: 2 ái nữ nhà tài phiệt xinh xắn, đáng yêu đến cỡ nào?- Ảnh 21.

Sự nổi tiếng của hai bé đến một cách tự nhiên, nhờ tình yêu thương của bố mẹ và sự dõi theo từ đông đảo khán giả. Chính niềm hạnh phúc giản dị này đã giúp Đông Nhi và Ông Cao Thắng cân bằng giữa công việc bận rộn và cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười.

