Tập 4 Chiến Sĩ Quả Cảm: MC Thành Trung phạm phải sai lầm tối kỵ

Tối 17/8, tập 4 Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng với nhiều diễn biến mới gay cấn. Ngay từ những phút mở đầu, không khí đã trở nên căng thẳng khi Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận (Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM) đưa ra thử thách đặc biệt: bài kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước - một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác cứu nạn cứu hộ dưới nước của những chiến sĩ thực thụ bất kể ngày đêm hay môi trường khắc nghiệt hiểm trở.

Đối diện với bóng tối, độ sâu và sự mịt mù mà mắt thường không thể nhận biết, 12 nghệ sĩ nhập vai lần đầu chạm tới cảm giác vượt qua nỗi sợ mà những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ buộc phải trải qua. Tại đây, họ phải lần mò tìm kiếm tang vật dưới nước và áp lực bài học về "sợi dây sinh tử" vào thực tế. Tuy nhiên, giữa môi trường lạnh lẽo và ngột ngạt, nỗi sợ bản năng hiện lên rõ rệt. Bất kỳ ai cũng sẽ thấy lo lắng khi bị tước đi khả năng quan sát và đó chính là lúc tất cả trải qua một hành trình cảm xúc từ hoang mang, hồi hộp đến tự trấn an rồi mạnh mẽ tiến lên phía trước.

Các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách tìm tang vật dưới nước

12 chiến sĩ nhập vai chia từng tốp để thực hiện thử thách và có 1 sự cố nhỏ đã xảy ra trong quá trình lặn xuống nước của MC Thành Trung. Là người vốn tự tin vào khả năng bơi lội từ nhỏ, cũng phải thừa nhận sự hoang mang tột độ khi bước vào thử thách này.

Trong bóng tối bao phủ, nam MC quên mất quy tắc quan trọng nhất là nắm chặt "sợi dây sinh tử" kết nối với đồng đội. Nam MC kể: "Ở những giây đầu tiên khi tôi lặn xuống, tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát hơi thở gấp gáp của chính mình. Nhưng tôi đã cố gắng tự trấn an bản thân và rồi tôi bình tĩnh giữ chặt sợi dây, đi theo hướng của nó để mò tìm đồ vật".

Khi đã tìm được tang vật, Thành Trung đã lấy lại tinh thần và lưu ý thực hiện theo bài học giật dây 3 lần để báo hiệu rằng mình muốn trở về bờ. Sau khi kết thúc thử thách, đồng chí chỉ huy cho biết sợi dây trong quá trình lặn tìm tang vật như tính mạng của mình, sợi dây sẽ chỉ đường cho người lặn quay về và cũng như là giao tiếp giữa người ở dưới nước lẫn trên bờ.

MC Thành Trung và nhiệm vụ tìm kiếm tang vật dưới nước

Nam MC kể lại giây phút có chút hoảng loạn khi xuống nước thực hiện nhiệm vụ của mình

Sau bài học tìm tang vật dưới nước, các chiến sĩ tiếp tục nhận thử thách mới. Theo đó, các chiến sĩ diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở. Giữa đêm tối lạnh lẽo trong khu rừng sâu, dòng nước xiết, 12 chiến sĩ nhập vai đã có những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời và cũng gặp rất nhiều khó khăn để vượt qua.

Đơn cử như tại khu vực địa hình gập ghềnh với những vách đá trơn trượt và cây cối chắn lối, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê đối diện với muôn vàn khó khăn khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Song Luân tiết lộ: "Việc triển khai hệ dây rất phức tạp, rất cầu kỳ. Qua vách núi, mọi thứ công phu, kỳ công lắm". Họ phải sử dụng khí tài máy cưa để gạt bỏ chướng ngại vật, tạo lối đi thuận tiện cho đồng đội và đưa băng ca tiếp cận vị trí nạn nhân.

Còn lúc nạn nhân còn trên băng ca, trời bất ngờ đổ mưa lạnh buốt, kiến lửa từ trên cao rơi xuống người các chiến sĩ, biến nhiệm vụ trở nên khó khăn đến không tưởng. Song Luân nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi: "Vừa phải giữ cho nạn nhân an toàn trên đỉnh chóp của vách đá vừa phải xoay băng ca trong không gian rất hẹp. Chỉ cần trượt hay sơ suất một chút là nạn nhân có thể rơi xuống vách đá".

Sau cùng, nạn nhân được đưa đến điểm túc trực của đội ngũ y tế an toàn tuyệt đối. Hoàn thành nhiệm vụ nghẹt thở, điều đọng lại trong lòng mỗi nghệ sĩ không chỉ là niềm tự hào khi vượt qua một bài tập khó, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc giá trị của tình đồng đội.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ giữa điều kiện thời tiết và địa hình hiểm trở

Trong quá trình thực hiện, các nghệ sĩ đối mặt với nhiều khó khăn