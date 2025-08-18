Mỹ nhân được báo Trung khen "đẹp nhất Việt Nam", nhan sắc lấn át cả Bạch Lộc

Mới đây, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đăng tải một bài viết hết lời ca ngợi Chi Pu, gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam". Thông tin này nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao bởi không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả truyền thông xứ tỷ dân cũng phải công nhận nhan sắc cùng tài năng đa dạng của nữ nghệ sĩ sinh năm 1993.

Theo Sohu, Chi Pu là một nghệ sĩ đa tài khi vừa có thể làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu vừa ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bài viết mô tả Chi Pu sở hữu "vẻ đẹp gây choáng ngợp" với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng gợi cảm. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái sang chảnh, cô luôn là một trong những ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trước công chúng.

Chi Pu được báo Trung khen "đẹp nhất Việt Nam".

Trang tin này còn dành nhiều lời khen cho sự nghiệp của Chi Pu, nhấn mạnh rằng cô không chỉ đẹp mà còn thành công. Từ những bản hit đình đám, các sản phẩm âm nhạc đa dạng thể loại đến những vai diễn điện ảnh - truyền hình ghi dấu ấn, Chi Pu được miêu tả như một trong những biểu tượng nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của làng giải trí Việt.

Dù từng gây tranh cãi về giọng hát nhưng không thể phủ nhận nhiều sản phẩm của cô vẫn tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lọt top trending và có lượng người nghe đáng kể. Với sự bền bỉ, Chi Pu đã dần xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện, không giới hạn bản thân trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Năm 2023, Chi Pu gây tiếng vang khi tham gia show truyền hình ăn khách Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bản Trung. Tại đây, cô không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin mà còn góp phần mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả Trung Quốc. Sự xuất hiện của Chi Pu trong chương trình đã mở ra cơ hội để cô phát triển song song tại cả Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây.

Nhờ show Đạp Gió, Chi Pu trở nên nổi tiếng tại nước bạn.

Tất nhiên, nhan sắc của Chi Pu cũng không phải được ca tụng một cách thái quá. Trong những lần "đụng hàng" cùng Bạch Lộc hay Vương Sở Nhiên - những gương mặt 9x hàng đầu tại Trung Quốc hiện nay thì Chi Pu không hề kém cạnh. Ngược lại, người đẹp 32 tuổi thậm chí còn được đánh giá là nổi bật hơn nhờ nhan sắc cùng thần thái sang chảnh, khả năng "gánh" đồ hiệu và sự quyến rũ đậm chất riêng.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều bình luận cho rằng nhan sắc của Chi Pu mang màu sắc khác biệt so với các ngôi sao Hoa ngữ. Nếu như Bạch Lộc thiên về nét đẹp ngọt ngào, Vương Sở Nhiên đằm thắm thì Chi Pu lại toát lên sự cuốn hút trưởng thành, vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Chính sự khác biệt này giúp cô trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện, dễ dàng tạo sức hút mạnh mẽ trong mắt khán giả quốc tế.





Chi Pu lấn át Bạch Lộc, Vương Sở Nhiên khi "đụng hàng".

Được báo Trung ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" không chỉ là lời khen về ngoại hình mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chi Pu trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Từ hình ảnh hot girl tuổi teen, cô đã bước lên hàng ngũ nghệ sĩ giải trí đa năng, có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt và bắt đầu gặt hái thành công tại thị trường quốc tế.

Nguồn: Sohu