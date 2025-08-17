Lý Liên Kiệt nhập viện

Chiều 17/8, hàng loạt trang tin Trung Quốc đồng loạt đưa tin Lý Liên Kiệt đăng ảnh mặc áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh cùng hình chụp khu vực trước phòng phẫu thuật. Trên Douyin (TikTok Trung Quốc) cá nhân, tài tử xác nhận đang điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Weibo với 15 triệu lượt đọc. Cư dân mạng để lại bình luận hỏi thăm và chúc tài tử sớm hồi phục.

Nam diễn viên viết: "Tôi vừa trải qua thêm một thử thách nữa về sự vô thường của đời người", nhưng không nói rõ tình hình sức khỏe. Theo nguồn tin trong giới, tình trạng không phải bệnh nặng, Lý Liên Kiệt chỉ đang điều trị ngắn ngày.

Hình ảnh nhập viện được Lý Liên Kiệt đăng tải.

Lý Liên Kiệt nhiều lần vướng tin đồn qua đời trên mạng xã hội. Trước các tin đồn thất thiệt, anh từng hài hước nói có người bảo anh “ đã chết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chết”.

Theo Chinanews, tháng 11/2023, khi quảng bá cuốn sách mới Vượt lên sinh tử: Lý Liên Kiệt tìm lại chính mình, diễn viên tiết lộ đã sớm dặn dò vợ mọi chuyện hậu sự.

Tài tử chia sẻ vì muốn luyện cơ bắp săn chắc, ông từng ép luyện đến mức cơ thể gần như không còn mỡ, sức khỏe bị tổn hao nghiêm trọng. Khi quay phim, ông có lần vừa khoe cơ bắp trước ống kính đã lập tức hụt hơi và ngất xỉu, từ đó không còn chạy theo hình ảnh sáu múi.

Con gái lớn của Lý Liên Kiệt vừa tổ chức hôn lễ, tài tử gần đây hợp tác với Tạ Đình Phong trong bộ phim mới Tiêu nhân: Gió nổi sa mạc. Ngày 14/8, diễn viên vẫn đăng video chơi đùa với động vật trên Weibo, đồng thời chia sẻ bài viết trên Xiaohongshu về quỹ từ thiện One Foundation do mình sáng lập. Tin nhập viện vào ngày 17/8 khiến cư dân mạng lo lắng.

Trong nhiều năm qua, Lý Liên Kiệt dành trọn tâm huyết cho việc thờ Phật và tu hành. Ông chống chọi với bệnh cường giáp, từng khiến mắt lồi và vùng cổ sưng to, ngoại hình thay đổi rõ rệt. Căn bệnh và việc phải uống thuốc trong thời gian dài khiến cân nặng lên xuống thất thường, ông chịu nhiều áp lực dư luận.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, quê gốc Thẩm Dương (Liêu Ninh), hiện mang quốc tịch Singapore. Ông là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.

Năm 1971, nghệ sĩ vào Trường thể thao Thập Sát Hải Bắc Kinh, bước vào con đường vận động viên wushu. Năm 1975, ông giành ngôi vô địch toàn năng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Do chấn thương, năm 1979 anh rút khỏi làng võ.

Năm 1982, ông tham gia bộ phim đầu tiên Thiếu Lâm Tự. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Tiếu ngạo giang hồ II: Đông Phương Bất Bại, Hoắc Nguyên Giáp, Vua kungfu, Long môn phi giáp...