Bạn thân NSƯT Cát Tường lấy vợ kém 26 tuổi, bỏ TP.HCM về quê, làm môi giới bất động sản

Bỏ đại học theo đuổi đam mê nhưng ra trường thất nghiệp



Tiết Cương tên thật là Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973 tại Long An trong một gia đình bình dân không ai theo nghệ thuật. Vì thế, anh không có điều kiện phát triển tài năng từ nhỏ như nhiều bạn bè đồng nghiệp.

Tiết Cương và Hoài Linh thời xưa

Năm 1993, Tiết Cương lên Sài Gòn theo học Đại học Giao thông Vận tải khoa Hàng hải, nhưng được một thời gian thì bất ngờ rẽ hướng sang nghệ thuật nhờ cơ duyên tình cờ.

Khi ấy, Tiết Cương trọ ở gần trường Sân khấu Điện ảnh. Thời điểm đó, sân khấu kịch phát triển mạnh, Tiết Cương chỉ cần ló cổ ra khỏi nhà trọ dòm qua trường là thấy được các nghệ sĩ danh tiếng đang diễn như Hữu Châu, Minh Nhí, Hữu Nghĩa, Hồng Vân, Hồng Đào.

Từ đó, Tiết Cương say mê và tìm tòi nghệ thật và đi đến quyết định thay đổi cả cuộc đời mình là bỏ trường Giao thông Vận tải thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, không ngờ lại đậu.

Tuy nhiên, nỗi buồn nhất của cuộc đời Tiết Cương là chưa kịp báo cho ba hay thành quả của quyết định ấy thì ba của anh đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn.

Vào trường Sân khấu Điện ảnh, Tiết Cương có cơ duyên theo học khoa Diễn xuất, cùng lớp với Thuý Nga, Việt Hương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thuý… do nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí chủ nhiệm.

Tiết Cương có thành tích học tập rất tốt, được thầy cô khen ngợi nhưng ra trường đúng lúc sân khấu kịch vắng khách nên không có việc làm.

Anh từng diễn với Hoài Linh ở rạp Công Nhân của nghệ sĩ Trần Ngọc Giàu từ những ngày đầu Hoài Linh về Việt Nam, nhưng rồi lại lâm vào cảnh thất nghiệp.

Tiết Cương và Cát Tường

Phải mất hơn một năm sau đó, anh mới xin được vào sân khấu kịch 135 của nghệ sĩ Phước Sang để chạy những công việc lặt vặt. Anh nói: "Tôi lang bạt suốt một năm, rồi may mắn gặp anh Hữu Châu và chuyển sang diễn hài cùng với anh. Tôi vẫn nhớ như in vai diễn đầu tay của mình, cầm ghế ra sân khấu nói đúng một câu rồi đi vào".

Sau đó, Tiết Cương và Hữu Châu đã thành lập nhóm hài riêng để đi tấu hài. Sau hai năm theo nghệ sĩ Hữu Châu, Tiết Cương quyết định về làm việc tại sân khấu kịch Idecaf. Sau đó, anh đã đứng ra thành lập một nhóm hài của riêng mình.

Đầu những năm 2000, Gặp nhau cuối tuần và Gala cười rộ lên, Tiết Cương cũng may mắn được khán giả chú ý đến nhiều hơn nhưng chưa nổi bật hẳn.

Mãi tới khi vào vai Luật sư Trọng trong bộ phim Hướng nghiệp của đạo diễn Châu Huế, tên tuổi của anh mới đến gần hơn với công chúng. Vai Luật sư Trọng là một vai diễn đáng nhớ, và cũng chính là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Tiết Cương.

Tiết Cương cũng tham gia một số bộ phim truyền hình khác như: Cô nàng bất đắc dĩ, Mùi ngò gai,...

Lấy vợ trẻ kém 26 tuổi và chuyển đổi làm môi giới bất động sản

Trong vài năm gần đây, Tiết Cương còn được công chúng biết đến là bạn thân của nghệ sĩ ưu tú Cát Tường khi thường xuyên xuất hiện trong các clip Vlog của nữ nghệ sĩ.

Tiết Cương cùng vợ kém 26 tuổi

Hầu như Cát Tường đi ăn uống ở đâu cũng mời Tiết Cương tới. Rất nhiều lần nữ nghệ sĩ mời Tiết Cương tới tận nhà riêng ăn uống, trò chuyện. Cả hai thân thiết tới mức nhiều khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Cát Tường cũng gợi ý cho Tiết Cương làm một kênh Youtube riêng giống mình để kiếm thêm thu nhập. Tiết Cương làm theo và may mắn phát triển mạnh về Youtube.

Kênh Youtube chính của anh hiện tại đã đạt tới gần 300 nghìn người theo dõi, với lượt view khá nhiều. Trong đó, anh chuyên review các loại xe cổ, thu hút đông đảo người xem.

Nhờ đó, Tiết Cương có nguồn thu nhập ổn định trong thời buổi đi xuống của sân khấu. Nhiều năm nay Tiết Cương cũng không còn đi diễn.

Năm 2022, Tiết Cương khiến khán giả bất ngờ khi tổ chức đám cưới tại Kiên Giang với vợ trẻ kém 26 tuổi là Ngọc Thưởng. Sau khi kết hôn, anh rời Sài Gòn về quê Long An sinh sống cùng vợ con, chỉ khi nào có việc mới lái xe lên thành phố.

Tại quê Long An, Tiết Cương sở hữu một nhà vườn khá rộng và anh tự tay sửa sang vườn tược cho vợ con. Từ khi lấy vợ, Tiết Cương lập thêm một kênh Youtube riêng cho gia đình mình, với gần 100 nghìn người theo dõi. Cả hai vợ chồng Tiết Cương đều tập trung làm Youtube.

Gần đây, Tiết Cương bất ngờ rẽ hướng làm môi giới bất động sản. Anh lập hẳn một kênh Youtube riêng để chuyên review, môi giới nhà cửa, đất đai. Clip đầu tiên Tiết Cương lên sóng là review căn nhà đang rao bán của Cát Tường.

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn đang xây dựng kênh Youtube mới và thử sức với lĩnh vực mới, gần như chưa có ý định quay trở lại với nghệ thuật.