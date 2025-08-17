Huỳnh Hiểu Minh bên trọng bên khinh: Đón con trai "khua chiêng múa trống", đến con gái lại im thin thít lặn mất tăm?

Vào ngày 16/8, những hình ảnh gia đình đón bé Tiểu Hải Miên từ bệnh viện về nhà bỗng trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội Trung Quốc. Khi vừa mới chào đời năm 2017, con trai Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy đã được truyền thông và công chúng săn đón như 1 "đỉnh lưu" đích thực.

Khung cảnh trước bệnh viện lúc đó chẳng khác nào thảm đỏ với dàn phóng viên quây kín chờ đón. Bà nội, bà ngoại phát lì xì và cả đồ ăn vặt, gửi lời cảm ơn đến phóng viên. 2 nhân vật chính thì càng khỏi phái nói: Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy lên đồ đầy phong cách, xuất hiện với thần thái minh tinh "tràn màn hình", cứ như đang đi sự kiện chứ không phải vừa mới sinh con. Có thể nói rằng đó chính là 1 trong những sự kiện hot nhất Cbiz lúc bấy giờ.

Khung cảnh náo nhiệt đón Angelababy và bé Tiểu Hải Miên từ bệnh viện về nhà

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy xuất viện mà cứ như đi sự kiện

Họ lên đồ đầy phong cách, thần thái minh tinh "tràn màn hình", chẳng hề giống người mới sinh con

Bà nội bà ngoại cười tít mắt, còn phát lì xì cho phóng viên

Tuy nhiên đến khi có con gái thứ 2 với bạn gái Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh lại vô cùng im hơi lặng tiếng. Khán giả chỉ biết đến việc Huỳnh Hiểu Minh lên chức bố lần 2 qua tin đồn. Đến tận khi Diệp Kha lên tiếng ẩn ý thông báo đã sinh con, tài tử này cũng chẳng hề lộ diện hay tỏ vẻ đoái hoài.

Điều này làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Nhiều netizen chỉ trích cho rằng Huỳnh Hiểu Minh có suy nghĩ "bên trọng bên khinh". Khi con trai chào đời, anh "khua chiêng múa trống" chào đón con. Đến khi có con gái, anh thậm chí còn chẳng lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của đứa bé, mặc kệ thiên hạ đàm tiếu ra sao.

Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn giữ im lặng, Diệp Kha phải lên livestream ẩn ý xác nhận đã sinh con

Tuy nhiên nhiều người cho rằng cũng cần xét đến hoàn cảnh của Huỳnh Hiểu Minh ở 2 lần đón con. Trong lần đón con trai đầu lòng, anh và Angelababy đang là vợ chồng, nên con trai là đời là niềm hạnh phúc lớn và họ không cần phải giấu giếm. Mối tình với Diệp Kha lại đầy ồn ào, thậm chí làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh. Trong livestream, hot girl này thừa nhận đã chia tay Huỳnh Hiểu Minh vì "những lý do rất thực tế". Chính vì vậy, thật khó có chuyện tài tử vui mừng chào đón con gái thứ 2 với thái độ giống như con trai đầu lòng.

Nhưng không vì thế mà Huỳnh Hiểu Minh bạc đãi mẹ con Diệp Kha. Được biết, tài tử đình đám Cbiz đã đặt phòng sinh cho hot girl kém 15 tuổi tại Hong Kong (Trung Quốc). Con thứ 2 của nam diễn viên sẽ sinh ở bệnh viện, đồng thời nhận được "đãi ngộ" lúc chào đời y như bé Tiểu Hải Miên. Dù Huỳnh Hiểu Minh từng tuyên bố công khai rằng "toàn bộ tài sản sẽ thuộc về bé Tiểu Hải Miên" nhưng nhiều người lo ngại cơ chế thừa kế tài sản của tài tử có thể sẽ thay đổi khi tài tử có thêm con. Khối tài sản hơn 10 tỷ NDT (35 nghìn tỷ đồng) rất có thể sẽ phải chia cho con gái của Diệp Kha sinh ra.

Dù Huỳnh Hiểu Minh im lặng nhưng anh không hề bạc đãi mẹ con Diệp Kha

Nguồn: Weibo