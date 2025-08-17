Phương Mỹ Chi, Bảo Anh chơi trội

Phương Mỹ Chi lần đầu trổ tài chơi guitar điện, đưa vào ca khúc hình ảnh áo bà ba và điệu hò đặc trưng của dân ca Việt Nam. MC Trấn Thành nhận xét nữ ca sĩ đang tạo ra dòng nhạc "phát ra là biết Phương Mỹ Chi". Phần trình diễn "khác người" tiếp tục giúp nữ ca sĩ ghi điểm.
Khán giả bình luận sau cùng Bảo Anh cũng chịu trở lại. MC Trấn Thành thậm chí nhận xét màn trình diễn của nữ ca sĩ mang hơi hướm của Britney Spears. "Đây mới là Bảo Anh", "Bảo Anh hết bỏ quên chính mình", "Đúng rồi, chặng cuối rồi Bảo Anh ơi"... khán giả bình luận.
Diễm Hằng Lamoon tiếp tục phát huy thế mạnh nhạc dân tộc. Cô xuất hiện với trang phục tà dài gần 10 m, 30 vũ công hỗ trợ. Phần thi Dương gian của nữ ca sĩ mang nặng yếu tố dân tộc, triết lý âm dương. Điều này giúp Lamoon gây ấn tượng mạnh.
Juky San mang đến tiết mục ballad Người đầu tiên do chính cô sáng tác. Nữ ca sĩ tập trung vào giọng hát, tối giản phong cách và kỹ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, màn trình diễn của cô không đủ bứt phá so với 7 em xinh còn lại.
Từ rapper cá tính, Saabirose khác lạ với ca khúc ballad Lời thú tội. Lần này, nữ ca sĩ cũng hạn chế phần dàn dựng, tập trung phô diễn giọng hát.