Phương Mỹ Chi, Bảo Anh chơi trội

Sau hàng loạt tập thi nhạt nhòa, Bảo Anh trở lại ấn tượng với Cô ấy không yêu anh. Hình ảnh Bảo Anh mặc táo bạo, tự tin giúp nữ ca sĩ ghi điểm với khán giả. Từ vũ đạo, giọng hát đến khả năng trình diễn... đều khác lạ hoàn toàn so với Bảo Anh trước đây ở Em xinh.