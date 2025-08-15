Trấn Thành để lộ tình trạng yêu đương của Phương Mỹ Chi giữa tin đồn hẹn hò Quang Hùng MasterD

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn tình cảm giữa Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD. Nguyên nhân xuất phát từ việc cư dân mạng soi được cả hai sở hữu rất nhiều trang phục, phụ kiện hao hao với nhau. Không chỉ thế, khoảnh khắc Quang Hùng "thả thính" Phương Mỹ Chi khi cùng tham gia Tổi Đội 1-0-2 cũng được chia sẻ lại rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét dù có chênh lệch tuổi tác nhưng trông cả hai rất đáng yêu, đẹp đôi nên thi nhau "đẩy thuyền". Giữa loạt nghi vấn, cả hai không lên tiếng, vì thế mọi thông tin liên quan đến tình trạng yêu đương của người trong cuộc gây chú ý.

Mới đây nhất, Trấn Thành đã vô tình tiết lộ "trạng thái" của Phương Mỹ Chi. Theo đó, trong Em Xinh Say Hi, khi Phương Mỹ Chi rơi vào tình thế bị "tấn công ngược" khi "quăng miếng" trêu ghẹo LyHan và MaiQuinn: "Tại sao chị LyHan rồi lại hỏi tới chị MaiQuinn liền vậy, thì ra chị chính là người đàn bà đó!". Ngay lập tức, LyHan đáp lại: "Chị nghĩ em mới chính là người đó!". Trước tình huống này, Trấn Thành bật cười rồi ra mặt bênh vực Phương Mỹ Chi: "Mỹ Chi nó mới lớn, chưa có bồ em ơi!". Không chờ lâu, Phương Mỹ Chi nói "Đúng rồi!" để tỏ ý tán thành với ý kiến của Trấn Thành.

Chương trình Em Xinh Say Hi chỉ được quay trong thời gian gần đây, cũng tầm với thời điểm tin đồn Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD rầm rộ. Vì thế, cư dân mạng cho rằng Phương Mỹ Chi đang khẳng định vẫn độc thân, ngầm phủ nhận chuyện hẹn hò đàn anh.

Trấn Thành để lộ tình trạng hiện tại của Phương Mỹ Chi giữa tin đồn hẹn hò đàn anh

Phương Mỹ Chi nói "Đúng rồi" khi Trấn Thành tiết lộ cô vẫn đang độc thân

Dù chưa từng công khai hợp tác hay chia sẻ nhiều khoảnh khắc chung, Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi bất ngờ trở thành cặp đôi được cư dân mạng tích cực đẩy thuyền. Chỉ từ vài chi tiết như phụ kiện giống nhau, phong cách ăn mặc có phần đồng điệu, cả hai lập tức bị đặt vào "vũ trụ ghép đôi" của netizen. Trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những bài đăng so sánh ảnh, ghép khung hình hay gắn hashtag chung cho hai nghệ sĩ. Thậm chí, một số fan còn sáng tạo clip ghép nhạc tình cảm, biến cả hai thành "cặp đôi trong mơ".

Thực tế, những hint bị đem ra bàn tán là khá ít và khó đủ sức thuyết phục để khẳng định chuyện hẹn hò. Phần lớn các món đồ mà cả hai sử dụng đều đến từ những thương hiệu phổ biến, được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ yêu thích, nên việc trùng phụ kiện hay trang phục là điều không quá bất ngờ. Thêm vào đó, Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi gần như không có nhiều tương tác công khai trên mạng xã hội. Điều này khiến không ít người cho rằng tin đồn tình cảm chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng và sự "đẩy thuyền" của cư dân mạng, thậm chí có thể bắt nguồn từ những nội dung câu tương tác trên các nền tảng. Khán giả nên tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin để tránh bị cuốn theo những suy đoán chưa rõ ràng.

Phương Mỹ Chi và Quang Hùng từng "thả thính" nhau khi đi show thực tế

Cả hai bị soi sở hữu nhiều món đồ giống hệt nhau

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ những món đồ cả hai bị soi đến từ những thương hiệu phổ biến, được nhiều người dùng

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được khán giả biết đến từ khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 với dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Hơn 10 năm hoạt động, cô không ngừng làm mới mình, thử sức ở nhiều thể loại từ dân ca, bolero, dân gian đương đại đến pop trẻ trung. Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý với album Vũ trụ có em, lấn sân điện ảnh qua Nhà gia tiên và ghi dấu ấn bởi hình ảnh nghệ sĩ trẻ nghiêm túc, đời tư kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Mới đây, cô tiếp tục tạo sức hút khi cùng lúc góp mặt trong hai chương trình truyền hình Em Xinh Say Hi và Sing! Asia.

Phương Mỹ Chi vào Chung kết Em Xinh, ngày càng tạo được chỗ đứng riêng

Quang Hùng MasterD sinh năm 1997, là ca sĩ – nhạc sĩ trẻ ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc bắt tai, hiện đại. Anh được khán giả Thái Lan và quốc tế biết đến rộng rãi nhờ bản hit Dễ đến dễ đi, sau đó bùng nổ tên tuổi tại Việt Nam với Anh trai say hi. Thành công này giúp Quang Hùng MasterD đắt show, liên tục góp mặt ở nhiều chương trình thực tế và cho ra mắt loạt ca khúc gây sốt như Trói em lại, Ánh mắt biết cười, Đầu tư cho trái tim… Trong đời sống cá nhân, nam ca sĩ giữ hình ảnh thân thiện, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư và chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, thay vào đó tập trung phát triển sự nghiệp.