"Ông hoàng phòng vé" bị cảnh sát bắt khẩn, khán giả ráo riết truy lùng danh tính

Vào ngày 14/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 1 nam diễn viên ngoài 40 tuổi tên "A" đã bị cảnh sát điều tra với cáo buộc hành hung vợ tại nhà riêng. Được biết nam diễn viên này tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, bao gồm cả bộ phim bán được hơn 10 triệu vé tại Hàn Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào ngày 24/7 tại nhà riêng của nam diễn viên ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Có 1 cuộc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp, cáo buộc diễn viên A hành hung vợ là "B" trong 1 cuộc cãi vã. Ban đầu, họ nổ ra tranh cãi, nam diễn viên bỏ ra ngoài. Khi người vợ cố gắng ngăn cản, 1 cuộc ẩu đả đã xảy ra.

Nam diễn viên bị cảnh sát điều tra vì hành hung vợ

Cảnh sát đã thẩm vấn nam diễn viên vì nghi ngờ anh có hành vi tấn công. Tuy nhiên cuối cùng vụ việc được phân loại là vụ án bạo lực gia đình chứ không mang tính hình sự, do người vợ "B" không muốn đưa truy tố thêm nữa.

1 viên chức cảnh sát cho biết: "Đúng là chúng tôi đã tiếp nhận báo cáo về bạo lực gia đình và nhanh chóng thực hiện các biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, vì đây là vụ việc liên quan đến bảo vệ gia đình, chúng tôi không thể tiết lộ thêm chi tiết". Sau khi tin tức bùng nổ truyền thông, netizen xứ Hàn đã truy lùng danh tính của nam diễn viên này dựa trên những dữ kiện ngoài 40 tuổi, sống ở Bucheon, tham gia siêu phẩm bán được hơn 10 triệu vé tại Hàn Quốc.

Rất nhanh chóng, cái tên Lee Ji Hoon nằm trong vòng nghi vấn của công chúng. Công ty quản lý Y1 Entertainment lên tiếng xác nhận nhưng nằm rõ cuộc ẩu đả của 2 vợ chồng nam diễn viên không nghiêm trọng. "Cảnh sát đánh giá đó không phải vụ việc nghiêm trọng. Không có hành hung, và người vợ không có ý định trừng phạt người chồng. Vụ án đang trong quá trình kết thúc. Cả Lee Ji Hoon và vợ đang suy ngẫm về bản thân" - Y1 Entertainment đính chinh. Họ cũng gửi lời xin lỗi làm công chúng lo ngại.

Lee Ji Hoon sinh năm 1979, là diễn viên thực lực có tiếng ở Hàn Quốc. Anh ra mắt màn ảnh từ năm 2003. Tên tuổi Lee Ji Hoon gắn với nhiều bộ phim nổi tiếng như Vua Bánh Mì, Những Bác Sĩ Tài Hoa... Năm 2024, nam diễn viên tham gia bộ phim Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt cùng "ông hoàng phòng vé" Ma Dong Seok. Bộ phim này trở thành hiện tượng phòng vé, lập kỷ lục bán ra hơn 10 triệu vé.

Nam diễn viên trong vụ việc là Lee Ji Hoon

Anh từng tham gia bộ phim 10 triệu vé Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt



