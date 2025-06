Diddy bị tố bạo hành kinh hoàng 1 cô gái: Dọa giết, ném ra ngoài ban công, lí do thực sự là gì?

Phiên tòa xét xử ông trùm hip-hop Diddy vẫn diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ở diễn biến mới nhất, nhà thiết kế thời trang Bryana "Bana" Bongolan tố cáo Diddy bạo hành cô dã man vào tháng 9/2016 tại nhà của Cassie Ventura.

"Về cơ bản, anh ta bước đến từ phía sau tôi, nhấc bổng tôi lên và ném ra khỏi lan can". Bana Bongolan chỉ cao 1m52, nặng khoảng 49-52kg đã phải cố gắng chống trả Diddy cao to lực lưỡng và trèo lại nơi an toàn. Diddy hét lên "M* biết m* đã làm cái quái gì mà" rồi tiếp tục ném đồ đạc lên người Bana Bongolan khiến cô bị bầm tím ở chân. Đến nay, nhà thiết kế này vẫn không hiểu điều gì khiến Diddy nổi điên và bạo hành cô. Bana Bongolan chỉ đang ở trong phòng ngủ của Cassie Ventura.

Diddy bị tố cáo bạo hành dã man nhà thiết kế Bana Bongolan

Nhà thiết kế này cho biết cô không báo cảnh sát ngay lúc đó vì quá sợ hãi. Vụ việc khiến Bana Bongolan sang chấn tâm lý, thường xuyên bị hoang tưởng và hét lên vào ban đêm. Tuy nhiên đây cũng không phải lần duy nhất Diddy đe dọa, bạo hành cô. Ông trùm này từng dí sát vào mặt cô và nói "Tao là quỷ dữ và có thể giết mày".

Vào tháng 11/2024, Bana Bongolan mới đưa sự việc ra ánh sáng, đâm đơn kiện Diddy tội tấn công tình dục, giam giữ trái phép. Nhà thiết kế này yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 triệu USD (260 tỷ đồng), tuy nhiên phía Diddy đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc. Bana Bongola phản bác rằng các luật sư của Diddy đã cố gắng hạ uy tín của cô bằng cách đưa ra việc cô sử dụng ma túy trong quá khứ.

Về phần Diddy, rapper này bắt đầu bị xét xử tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York, Mỹ từ ngày 12/5. Phiên tòa dự kiến kéo dài 8-10 tuần. Chính quyền liên bang buộc tội Diddy về tội tống tiền, sử dụng các công ty như Combs Enterprise để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Ông trùm này cũng bị buộc tội buôn bán tình dục và tham gia vào hoạt động mại dâm. Trước tòa, Diddy kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội. Nếu bị kết tội, ông trùm này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9/2024. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện... Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Nam rapper 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối.

Diddy kiên quyết chối tội trong các phiên tòa

Nguồn: Page Six