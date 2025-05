Mỹ nhân vác bụng bầu 8 tháng lên tòa vạch mặt Diddy đột ngột nhập viện khẩn, thêm lời tố cáo ông trùm gây choáng

Ngày 29/5, tờ Page Six đưa tin nữ ca sĩ Cassie Ventura đã nhập viện khẩn cấp tại New York (Mỹ). Theo nguồn tin, Cassie Ventura đã bất ngờ chuyển dạ sớm hơn thời gian dự sinh nhiều tuần. Tin vui là người đẹp sinh năm 1986 đã an toàn sinh con. Hiện, sức khỏe của mẹ và bé đều tốt. Trên MXH, netizen gửi lời chúc mừng đến gia đình Cassie Ventura. Em bé vừa chào đời là con thứ 3 của nữ ca sĩ với huấn luyện viên Alex Fine.

Thời gian qua, Cassie Ventura là cái tên tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Bất chấp việc đã mang thai 8 tháng và sắp sinh, cô vẫn ra tòa tố cáo, phơi bày những tội ác tình dục kinh hoàng của Diddy trong ngày tình cũ bị xét xử. Cô được xem là người đưa Diddy vào nhà đá, và cũng là 1 trong những nhân chứng quan trọng trong vụ án nghiêm trọng của ông trùm hip-hop. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của Cassie Ventura, thẩm phán cũng đã phản ban lệnh giới hạn thời gian đối chất trước tòa để cô được nghỉ ngơi, tránh việc gặp phải rủi ro trong thời gian thai kỳ.

Nữ ca sĩ 8X đã phải nhập viện khẩn vì bất ngờ chuyển dạ trước thời gian dự sinh nhiều tuần (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI)

Cassie Ventura đã sinh con thứ 3 an toàn, mẹ và bé hiện đều có sức khỏe ổn định (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI)

Đang mang thai 8 tháng, Cassie Ventura vẫn ra tòa làm nhân chứng trong vụ án của Diddy

Trong diễn biến mới nhất từ phiên tòa xét xử Diddy, tòa liên tục triệu tập thêm nhiều nhân chứng. 1 nhà tạo mẫu tóc - từng làm việc cho Diddy từ năm 2008 đến năm 2018 - đã đứng ra bênh vực Cassie Ventura. Người này cho biết đã vô số lần nghe Diddy nhục mạ Cassie Ventura bằng những lời lẽ xúc phạm kinh khủng. Không chỉ vậy, Diddy còn đe dọa hành hung và tung clip nóng của nữ ca sĩ 8X ra ngoài mỗi khi cô làm trái ý.

Ca sĩ Dawn Richard - người đang kiện nhà sáng lập hãng Bad Boy Records vì tội lạm dụng tình dục - đã làm chứng rằng Diddy đã bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần với Cassie Ventura mỗi khi cô tự lên tiếng bảo vệ mình. Theo Dawn Richard, Diddy xem Cassie Ventura như "vật sở hữu" của mình nên hắn tự cho phép bản thân quyền hành hạ và thống trị bạn gái cũ.

Nhiều nhân viên cũ, đối tác đã ra tòa tố cáo Diddy từng có hành vi bạo lực nghiêm trong đối với Cassie Ventura

Trong khi đó, Capricorn Clark - cựu trợ lý của Diddy - cũng ra tòa cáo buộc Diddy từng bắt cóc và đe dọa giết cô trong thời gian làm việc từ năm 2004 đến năm 2012. Cô cho biết bản thân còn bị bắt ép làm nhiều bài kiểm tra nói dối. Capricorn Clark cũng khẳng định cô đã chứng kiến Diddy bạo hành Cassie Ventura. Ông trùm còn từng tuyên bố rằng sẽ giết Kid Cudi sau khi biết bạn gái cũ hẹn hò với rapper này.

Lời khai của Capricorn Clark khớp với chi tiết mà Kid Cudi đã cung cấp tại phiên tòa trước đó. Theo Kid Cudi, anh nghi ngờ Diddy đã đột nhập vào nhà đe dọa bằng cách nhốt 1 chú chó vào phòng tắm và phóng hỏa đốt xe anh.

Kid Cudi tố cáo Diddy đột nhập trái phép, phóng hỏa đốt xe anh vì ghen tuông

Diddy đang bị xét xử, đối mặt với 3 tội danh: âm mưu tống tiền; buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc; tham gia mại dâm. Ông trùm hip-hop này không nhận tội, phủ nhận mọi cáo buộc.

Nguồn: Page Six, TMZ