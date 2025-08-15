Em Xinh Say Hi lại có drama: Nghi vấn Phương Ly bị Tiên Tiên - Miu Lê cô lập

Kể từ khi lên sóng, Em Xinh Say Hi là chương trình tạo được độ phủ sóng cao, không chỉ nhờ diễn biến ở từng tập mà còn gây bàn tán bởi những drama giữa các nghệ sĩ. Và ồn ào mới nhất gọi tên Phương Ly và các thành viên trong đội Miu Lê, Tiên Tiên, Maiquinn.

Nguồn cơn xuất phát từ trailer về tập 12 Em Xinh Say Hi, các team cùng đứng ở phòng chờ để chuẩn bị ghi hình cho livestage 5. Các team khuấy động không khí, bật nhạc nhún nhảy theo và trong một vài khoảnh khắc, khán giả nhận ra dường như Phương Ly khá lạc lõng giữa các đồng đội.

Theo đó, không dưới 1 lần ống kính bắt gặp tình huống Phương Ly đứng khá trơ trọi, xa cách hoàn toàn so với 3 đồng đội bên cạnh là Tiên Tiên, Miu Lê và Maiquinn. Có khoảnh khắc cả 3 nắm tay nhảy theo nhạc nhưng mỗi Phương Ly là tách biệt, thậm chí còn không hưởng ứng theo. Trong một đoạn lên sóng khác, Tiên Tiên bày ra trò cụng tai cài trên đầu và cả team đã tương tác lầy lội với nhau, trừ mỗi Phương Ly không quá thích thú khi đứng ở ngoài rìa.

Khoảnh khắc cả đội tương tác nhưng trừ Phương Ly

Trong khi 3 đồng đội nắm tay nhau khá thân thiết thì Phương Ly lại trông khá lạc lõng

Cả team cùng nhau pha trò và biểu cảm của Phương Ly trở thành tâm điểm bàn tán

Ngay sau khi trailer tập 12 lên sóng, những màn tương tác của team Phương Ly trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều netizen chỉ ra thái độ của đội trưởng khá lạ lùng, như biểu cảm lạnh lùng, không quá hào hứng tạo mảng miếng với các đồng đội, thậm chí trò chuyện cũng khá ít ỏi.

Trong khi đó, một số netizen lại đặt vấn đề về phía Tiên Tiên - Miu Lê và Maiquinn. Khi cả ba thoải mái tương tác với nhau nhưng lại ngó lơ Phương Ly, dù cả team đứng cạnh nhau trong khoảng cách rất gần. Chưa hết, một số tài khoản còn dấy lên nghi vấn Phương Ly như đang bị chính các thành viên cô lập ở vòng thi này.

Khán giả nhận thấy Phương Ly hầu như không có tương tác với đồng đội trong những khoảnh khắc được lên sóng

Trên các diễn đàn, tiêu đề "Phương Ly bị cô lập" được netizen chia sẻ rầm rộ, kéo theo đó là những màn khẩu chiến của fan từng Em Xinh. Người cho rằng Miu Lê - Tiên Tiên - Maiquinn đã chung đội ở livestage 4 nên thân thiết với nhau hơn là chuyện không quá khó hiểu. Chưa kể, với tinh thần là đội trưởng thì Phương Ly cần kết nối với các thành viên nhiều hơn chứ không phải tỏ ra lạnh lùng. Phía ngược lại thì bảo vệ Phương Ly khi thấy nữ ca sĩ quá bơ vơ giữa các thành viên trong team. Nhiều cư dân mạng cho rằng 3 thành viên trong nhóm cố tình không để ý đến Phương Ly và tạo khoảng cách với chính đội trưởng.

Giữa những màn khẩu chiến nảy lửa, các khán giả trung lập lại nhìn nhận câu chuyện đơn giản hơn. Nhiều cư dân mạng bình luận tình huống lên sóng chỉ vài khoảnh khắc của buổi ghi hình, thế nên khó kết luận vội ai đúng ai sai trước khi toàn bộ diễn biến được công chiếu. Cũng có ý kiến cho rằng đằng sau mỗi mối quan hệ đều có câu chuyện riêng, và khi người trong cuộc chưa lên tiếng thì việc khẳng định ai cô lập ai là điều không nên.

Hiện tại, drama của team Phương Ly vẫn đang khiến dân mạng dậy sóng, còn người trong cuộc thì vẫn giữ im lặng.

Netizen rôm rả bàn luận về team Phương Ly ở livestage 5 Em Xinh Say Hi