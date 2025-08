Khó ai thay thế được Trấn Thành!

Trên bản đồ truyền hình thực tế Việt Nam suốt 5 năm qua, nếu phải chọn ra một gương mặt bảo chứng cho cảm xúc, chiều sâu và sức hút đại chúng – cái tên Trấn Thành gần như không có đối thủ. Mỗi lần Trấn Thành bước ra sân khấu là một lần anh bước vào vùng đất của cảm xúc, nơi mọi khoảng lặng đều có thể được lấp đầy bằng một câu nói, một cái nhìn hay chỉ là một giọt nước mắt, một cái vỗ vai động viên đúng lúc.

Không cần kịch bản phức tạp, không cần tạo hình lạ mắt, chỉ cần đứng đó – Trấn Thành đã đủ khiến khán giả ngồi trước màn hình phải chăm chú lắng nghe. Có người từng nói: Sân khấu không cần ai nói quá nhiều, chỉ cần một người khiến người khác không muốn bỏ về. Ở truyền hình thực tế Việt, người đó, suốt nhiều năm qua, vẫn là Trấn Thành.

Với những chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi hay Rap Việt, nơi mỗi người chơi đều mang cá tính riêng, xuất phát điểm khác nhau và không thiếu cái tôi nghệ sĩ – vai trò của MC dẫn dắt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ là người giữ nhịp, MC còn phải là chất keo kết nối những mảnh ghép dễ va chạm, là người “dẫn đường” cảm xúc để chương trình không đi chệch hướng giữa chốn đông người. Một lời nói thiếu tinh tế có thể khiến không khí căng thẳng. Ngược lại, một cú tung hứng khéo léo, một ánh nhìn đồng cảm đúng lúc từ người dẫn dắt sẽ giúp sân khấu giữ được năng lượng tích cực và sự tôn trọng cần thiết giữa các nghệ sĩ. Trấn Thành không chỉ là MC. Anh là người kể chuyện, người kết nối và cũng là người "vá lại" những mảnh ghép, biến nó thành trải nghiệm trọn vẹn cho người xem.

Trấn Thành giữ "linh hồn", gia vị không thể thiếu của show thực tế Việt

Trấn Thành không phải là người đầu tiên làm host truyền hình thực tế, nhưng lại là người đầu tiên định hình được một "trường phái MC" riêng biệt – nơi cảm xúc, trí tuệ và sự duyên dáng không đứng riêng lẻ mà hòa quyện với nhau thành một dấu ấn rất riêng, rất Trấn Thành. Khả năng dẫn dắt của Trấn Thành không dừng ở việc đọc kịch bản. Anh "diễn giải" từng câu chữ bằng chính trải nghiệm sống, biến các chương trình giải trí thành hành trình cảm xúc – thứ mà không phải MC nào cũng làm được.

Ở Rap Việt, ở những mùa đầu tiên, Trấn Thành có thể không hiểu hết mọi thuật ngữ chuyên ngành, nhưng chính sự không thuộc về “underground” khiến anh trở thành cầu nối hiệu quả nhất giữa nghệ sĩ và khán giả đại chúng. Anh đóng vai người trung lập, không thiên vị ai, không dạy ai cách rap nhưng vẫn khiến những đoạn battle căng thẳng trở nên dễ tiếp cận. Những màn "đối đáp" giữa Trấn Thành và dàn HLV thường là điểm sáng nhẹ nhàng giữa không khí căng thẳng. Những giọt nước mắt của Trấn Thành từng gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận đó là thứ cảm xúc rất thật, dễ chạm vào trái tim người xem. Trong một sân chơi như Rap Việt – nơi ngôn từ gai góc và những câu chuyện cá nhân được phơi bày trọn vẹn – sự xúc động của anh trở thành cầu nối đặc biệt giữa nghệ sĩ và khán giả đại chúng. Chính sự đồng cảm ấy đã giúp Rap Việt không chỉ là cuộc thi, mà còn là nơi cảm xúc được tôn trọng và lan toả.

Trong Rap Việt, Trấn Thành từng có chia sẻ cực viral: "Có rất nhiều cách để chúng ta đối diện với nỗi đau. Có người chọn cách nghĩ tích cực để vượt qua nó nhẹ nhàng nhưng có người cá tính mạnh hơn, người ta đi vào tận cùng của nỗi đau đó. Đau nhất có thể, sống trong nó trọn vẹn nhất để khi nhắc về nỗi đau là lúc chúng ta đã bình an".

Một trong những phần thi để lại cảm xúc cho khán giả nhiều nhất là Xám với sáng tác mang tên Em ở Rap Việt 2021. Khi nam rapper chia sẻ câu chuyện về người bố qua đời trong thời điểm dịch bệnh Covid -19, Trấn Thành chia sẻ nỗi mất mát này bằng cách nhắc lại lần bố ôm anh bật khóc sau buổi công chiếu phim Bố Già. "Mọi người có thể nghĩ tôi bao đồng, nhưng tôi rất muốn dùng sức lực của mình cho những ai thực sự đang cố gắng trong cuộc sống. Nhưng có thể vì một lý do nào đó mà họ chưa có được điều mình mong muốn", Trấn Thành từng nói.

Hay một lần khác, khi nhìn thấy 1 Tân binh của Rap Việt e dè xuất hiện trên sân khấu, anh "tiếp lửa" bằng lời động viên: "Tôi cực kì có cảm tình với những người ra sân khấu đơn giản, vì càng như vậy càng có đồ chơi".

Clip: Trấn Thành có những chia sẻ cực "thấm" khi đảm nhận vai trò MC cho Rap Việt

Khi dẫn dắt chương trình này, Trấn Thành không ngại làm mới mình, tiếp thu những chia sẻ trải nghiệm mới từ các rapper

Những giọt nước mắt từng gây tranh cãi của Trấn Thành ở Rap Việt hoá ra lại là yếu tố để cân bằng cảm xúc

Sau thành công của Rap Việt, Trấn Thành tiếp tục cầm trịch Anh Trai Say Hi. Khi chương trình vừa ra mắt, không ít khán giả ngờ vực vực về format cuộc thi, về sự kết nối của 30 nhân vật ở những độ tuổi và sức phát điểm không hề giống nhau. Thế nhưng, chính sự có mặt của Trấn Thành đã giúp chương trình trụ vững và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Giữa một sân khấu nhiều năng lượng nhưng thiếu trật tự, Trấn Thành chính là người đặt lại nhịp chung. Anh không chỉ tung hứng vui vẻ để không khí không nhàm chán, mà còn nhẹ nhàng đưa ra lời dẫn dắt giúp các Anh trai dễ dàng thả lỏng "phá kén" tiếp cận gần hơn với khán giả. Anh tôn trọng cả những người chơi thiếu trải nghiệm, luôn tìm cách tạo cơ hội ể họ thể hiện mình. Sau chương trình, một số Anh trai như Jsol, Anh Tú Atus, Dương Domic, Pháp Kiều... được nhiều người chú ý hơn cũng nhờ vào một phần công sức "push" của Trấn Thành.

Không chỉ tạo ra tiếng cười, Trấn Thành còn có cách thể rất khéo léo để bênh vực khi các Anh trai đối diện với những ý kiến trái chiều. Có lần, trên sóng chương trình, Trấn Thành khuyên Pháp Kiều: "Một nghệ sĩ, điều đầu tiên là cần được nhận diện. Khi bạn làm cái gì mà không có chủ đích, concept thì bạn sẽ làm lung tung và chính vì những sản phẩm lung tung đó khán giả không biết xếp vô thể loại gì để nhận diện bạn. Nhưng sau khi bạn có thể loại đó rồi, tiếp tục làm tốt việc trước đó và làm mới mẻ nó trong phạm vi thì cái đó gọi là trường phái chứ không phải một màu. Dù cho làm mới ở thể loại mới hay làm mới ở thể loại mình đang có, chỉ cần nó mới và đủ hay thì người nghệ sĩ vẫn được ghi nhận".

Hay như Rhyder, HURRYKNG - những người đã tiếp xúc và làm việc với Trấn Thành trước đó. Khi có dịp gặp lại, họ được đàn anh "chỉ giáo", giúp đỡ rất nhiều, làm bản thân thức tỉnh, trở thành một phiên bản hoàn hảo tại Anh Trai Say Hi.

Clip: Trấn Thành có sự quan sát, dành lời khuyên cho rất nhiều đàn em ở Anh trai Say Hi

Để có một "Trí Son Media" hoạt ngôn, thoải mái như hôm nay là nhờ một phần không nhỏ vào việc Trấn Thành tạo cơ hội cho anh thể hiện nhiều ở chương trình

Erik cũng tự tin, tạo được ấn tượng trong lòng khán giả sau chương trình

Một trong những khoảnh khắc cũng khá lắng động trong Anh Trai Say Hi là khi Trấn Thành hỏi Isaac: "Đã bao lâu rồi em quên hồn nhiên?”. Trước câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản này, một người vẻ ngoài lạnh lùng như Isacc xúc động cố ngăn nước mắt lúng túng trả lời: “Anh Thành chọc em hoài”. Nhưng cuối cùng người khóc là Trấn Thành, anh nói: "Để có một Isaac đẹp trai như vậy, giữ được ngoại hình bao nhiêu năm vẫn như vậy để diễn chung mà không bị chênh lệch với các đàn em đã là khó rồi. Người này sống ngần ấy năm với những nguyên tắc của mình, mà một lần trở lại hồn nhiên, không phải đơn giản! Đúng như Isaac nói, là phải yêu thương và cảm nhận mình được yêu thương thì mới có được những cảm xúc đó”. Những chia sẻ nhỏ nhưng thể hiện được sự quan sát, đồng cảm và thấy hiểu mà không phải người giữ vai trò dẫn dắt nào cũng làm được.

Trấn Thành biết cách "khai phá" những góc khuất ẩn sâu trong cuộc sống, tâm hồn các nghệ sĩ

Tiếp đến, tại Em Xinh Say Hi, một chương trình thực tế dành cho phái nữ tương tự với Anh Trai Say Hi, nhưng Trấn Thành lại "biến hoá". Anh đã làm rất tốt vai trò giữ nhịp và hạ nhiệt, biết lúc nào nên đặt câu hỏi “xoáy” để nhân vật tự đối diện chính mình, và cũng biết khi nào nên nhẹ giọng nhắc nhở. Cách chia sẻ của Trấn Thành khiến tập nào cũng xuất hiện những giọt nước mắt. Nhiều Em xinh còn lấy chia sẻ của đàn anh làm động lực, kim chỉ nam để làm nghề.

Trấn Thành đóng vai một người "anh cả", mềm mỏng và cứng rắn đúng lúc khi dẫn dắt Em Xinh Say Hi

Trong tập 7 của Em Xinh Say Hi, Trấn Thành đã có nhiều chia sẻ ấn tượng sau khi xem tiết mục I'll Be There của đội Orange, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara. Orange cho biết cô lấy cảm hứng từ câu chuyện từng trải qua trong quá khứ cá nhân của các thành viên trong nhóm, lan toả thông điệp mạnh mẽ vượt qua và phải luôn tin tưởng vào bản thân mình. Tiết mục của đội Orange khiến nhiều khán giả đã bật khóc sau khi xem xong. Và Trấn Thành lần nữa không kiềm chế cảm xúc của mình, anh liên tục lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Theo đó, kết thúc tiết mục này, đội Orange đã chiếu bức ảnh thời mới vào nghề của các thành viên trong nhóm, có cả JustaTee và Trấn Thành. Nam MC cho biết chính lý do nhìn lại mình của ngày xưa đã khiến anh vô cùng xúc động. Trấn Thành thừa nhận thời gian qua đã phải dè dặt, kiểm soát mình rất nhiều vì những áp lực đến từ dư luận. Tuy nhiên, trong hành trình làm nghề, Trấn Thành chưa bao giờ bỏ cuộc và đó cũng là lý do khiến anh khẳng định mình vẫn còn hot giữa làng giải trí ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ gia nhập.

Trấn Thành nói: "Tôi đã trải qua một cuộc đời rất đáng để trải qua. Từ lúc tôi chưa nổi tiếng đến lúc tôi nổi tiếng, cho đến ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân mình. Trước khi tôi làm cái gì thì tôi cũng tin mình sẽ thành công hết. Và đó là lý do vì sao mà tôi nghĩ là đến ngày hôm nay, Huỳnh Trấn Xìn đứng đây, gần 40 tuổi, vẫn còn hot. Tôi xúc động vì nhớ tôi của ngày đó. Bằng một cách nào đó mà tự nhiên, dạo này mình nói chuyện lại rất dè dặt. Nhưng mà các bạn biết không, mình không than vãn, không hối tiếc điều gì vì đó là cái giá đi đôi với những gì mình đang có, là cái giá phải trả là những lời nói vừa rồi để mình lớn lên. Món quà mà mình nhận được là một phiên bản thành công, tuyệt vời của thời điểm này. Không sự cố gắng nào là hoang phí, nó sẽ dẫn đến một cái đích nào đó trong cuộc đời".

Chia sẻ của Trấn Thành không chỉ khiến các Em Xinh trên sân khấu bật khóc mà Bảo Anh cũng phải trầm trồ: "Mình sống một cuộc đời mà đến khi nào nói được câu trải qua một cuộc đời đáng trải qua là thành công".

Clip: Trấn Thành bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh lúc mới vào nghề, dành lời khuyên cho các đàn em

Trấn Thành nghẹn ngào khi nhắc về hành trình của mình

Hay gần đây nhất, Trấn Thành dùng lời xin lỗi chân thành của mình để khích lệ tinh thần Lâm Bảo Ngọc. Trấn Thành thừa nhận đã đánh giá sai khả năng Lâm Bảo Ngọc, muốn xin lỗi cô vì sự nhìn nhận chưa đúng của mình. Cụ thể, Trấn Thành nói: "Hôm nay, anh muốn xin lỗi Lâm Bảo Ngọc vì đã đánh giá sai em. Ở livestage trước, anh tự nghĩ trong bụng là giới hạn của Bảo Ngọc chỉ đến đây thôi, chắc livestage 3 thì Ngọc sẽ là người ra về. Nhưng hôm nay anh rất hãnh diện khi thấy em bước sang một giới hạn mới của sự nghiệp. Anh thật sự thấy được ngọn lửa, biến hoá trong cơ thể em dần được đánh thức. Anh nghĩ em sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều".

Khi nghe những lời nhận xét của đàn anh, Lâm Bảo Ngọc rưng rưng xúc động. Sau đó, Lâm Bảo Ngọc còn chạy đến ôm lấy Trấn Thành, nam MC khóc đỏ hoe mắt. Khoảnh khắc này khiến nhiều Em Xinh trực tiếp chứng kiến cũng phải nghẹn ngào. Nói không ngoa, khi từ Anh Trai Say Hi, Rap Việt đến Em Xinh Say Hi, Trấn Thành ngày càng khẳng định vị thế, trở thành "gia vị" không thể thiếu.

Clip: Trấn Thành dùng lời xin lỗi của mình để động viên Lâm Bảo Ngọc

Lâm Bảo Ngọc xúc động trước những chia sẻ chân thành của đàn anh

Có thể thay Trấn Thành không? Câu trả lời là - rất khó!

Truyền hình thực tế có thể thay đổi format, đổi MC, nhưng để thay thế Trấn Thành – gần như là bất khả. Anh không chỉ dẫn dắt chương trình, anh truyền “hồn vía” cho show. Những câu nói của anh thường viral, biểu cảm của anh dễ dàng chạm đến trái tim số đông.Trong thế giới truyền hình thực tế, nơi mỗi chương trình cần một gương mặt không chỉ dẫn dắt mà còn truyền được “hồn vía” cho format, Trấn Thành từ lâu đã bước qua ranh giới của một MC thông thường. Anh là biểu tượng cảm xúc, là người kể chuyện, là “linh hồn định vị” cho những chương trình top đầu hiện nay.

Trấn Thành tạo được một "level" nhất định khi dẫn dắt những chương trình thực tế đông người chơi

Vậy điều gì khiến Trấn Thành trở thành "át chủ bài" không thể thay thế?

Điều làm nên giá trị độc nhất của Trấn Thành là khả năng chạm tới cảm xúc đại chúng một cách tự nhiên, không lên gân, không màu mè. Anh không đơn thuần kể câu chuyện của thí sinh, mà dùng trải nghiệm sống để khiến câu chuyện đó trở thành một lát cắt ai cũng từng đi qua. Những chia sẻ của Trấn Thành không phải lời thoại được viết sẵn mà là phản xạ từ một người từng đi qua đủ cảm xúc đời để hiểu . Ở Trấn Thành, sân khấu không còn là nơi trình diễn mà trở thành không gian chia sẻ. Anh biết khi nào cần tung hứng để giữ không khí, khi nào nên lặng đi để nhân vật bộc lộ. Anh dẫn dắt nhưng không chiếm sóng, lùi đúng lúc để thí sinh tỏa sáng, tiến kịp thời để “chốt” những khoảnh khắc then chốt. Chính sự nhạy cảm và khả năng tiết chế này đã giúp Trấn Thành điều tiết thành công.

Một ví dụ dễ nhận ra nhất là việc Trấn Thành không dẫn dắt trong concet tại Mỹ. Sự vắng mặt ấy không chỉ đơn thuần là thiếu một MC dẫn dắt chương trình, mà là thiếu "sợi dây" kết nối cảm xúc xuyên suốt đêm diễn. Không còn những màn tung hứng linh hoạt, không còn ai giữ nhịp để dung hòa cá tính các thí sinh, chương trình trở nên rời rạc hơn hẳn. Dù dàn cast vẫn giữ được năng lượng trẻ trung, nhưng concert lại thiếu đi yếu tố kết nối, cảm xúc và chiều sâu thường thấy ở các concert có Trấn Thành cầm trịch tại Việt Nam. Thậm chí, lượng "content" viral sau đêm diễn cũng giảm rõ rệt đủ thấy sự hiện diện của Trấn Thành không chỉ để dẫn dắt, mà còn là "át chủ bài" quan trọng làm nên bản sắc của chương trình.

Sự thiếu vắng của Trấn Thành khiến concer Anh Trai Say Hi tại Mỹ không được trọn vẹn

Không dừng lại ở sân khấu, Trấn Thành còn là "người giữ nhịp" hậu trường showbiz. Những câu nói của anh thường viral trên mạng xã hội, các đoạn clip reaction hay biểu cảm đồng cảm luôn đứng đầu lượt xem. Trấn Thành còn ra dáng đàn anh khi thường xuyên đăng bài để chia sẻ những dự án mới của đàn em.

Chính sự động viên, khích lệ từ một người như Trấn Thành chính là niềm tin, nguồn động lực quý giá cho những ngôi sao trẻ đang trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Người ta có câu “người mạnh không phải là người chạy trên lưng người khác để đạt được mục đích cá nhân. Người mạnh chính là người giúp đỡ người khác vươn lên trên đôi vai của mình”, và ở thời điểm này Trấn Thành đích thị là một “kẻ mạnh” như thế.

Trấn Thành sẵn sàng dùng Fanpage gần 20 triệu người theo dõi để đăng bài ủng hộ các dự án của rapper trẻ, Em Xinh, Anh Trai

Trấn Thành biết cách biến những điều mà người ta mỉa mai, chê bai thành "chất riêng" ở mỗi chương trình cho anh dẫn dắt. Như ở Rap Việt, anh vương tranh cãi khóc liên tục. Bởi lẽ, Trấn Thành từng chia sẻ với anh giọt nước mắt chưa bao giờ đơn thuần chỉ là cảm xúc. Nó là tiếng lòng, là phản ứng tự nhiên của một trái tim nhạy cảm trước những điều chạm đến tầng sâu nhất trong tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng trớ trêu thay, mỗi lần Trấn Thành rơi lệ lại trở thành… một lần anh bị trở thành tâm điểm của những dè bỉu, mỉa mai. Từ sân khấu gameshow, phòng họp báo phim, thậm chí là họp lớp hay gala cuối năm… chỉ cần cảm xúc ùa về, là nước mắt anh rơi. Dù đó là giây phút xúc động thật lòng hay một khoảng khắc trào dâng khi kể câu chuyện của người khác, netizen cũng không tha.

Người ta chế giễu anh bằng cái biệt danh Thành Cry, thứ mà chính Trấn Thành phải cay đắng thừa nhận: "Nickname Thành Cry là cái nick được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về một đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc". Nhưng rồi trong một lần lên tiếng hiếm hoi, Trấn Thành lại khiến nhiều người khựng lại khi nói: "Thế nhưng tôi phải làm gì đây khi cơ thể tôi nó bắt tôi làm như thế?".

Đó không còn là sự biện minh mà là sự thật trần trụi của một con người vốn nhạy cảm đến tận cùng, của một người. Với anh, sự nhạy cảm không phải là điểm yếu. Nó là món quà từ Thượng Đế. "Nó giúp tôi thăng hoa trong nghệ thuật, kể chuyện được bằng những góc nhìn mà người khác ít thấy. Giúp tôi tránh xa khỏi sự vô tâm, lãnh cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Dạy tôi biết yêu thương, dù người đó là ai, lạ hay quen", Trấn Thành từng nói.

Không cần lên tiếng phản pháo căng thẳng, Trấn Thành dần dần khiến công chúng học cách tôn trọng cảm xúc người khác

Hay một lần khác, Trấn Thành đã khiến công chúng phải ngỡ ngàng khi "xử lý khủng hoảng" liên quan đến "chiếc bụng mỡ". Sau concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm vì khoảnh khắc lộ bụng “bé mỡ” trên sân khấu. Dù nghe rõ tiếng khán giả nhắc “hóp bụng vào”, anh vẫn hoàn thành phần dẫn với sự chuyên nghiệp. Không né tránh, Trấn Thành tự đăng ảnh, photoshop bóp eo "giả trân", hóa thân thành ông già Noel và liên tục đăng bài lầy lội khiến câu chuyện viral khắp mạng xã hội. Từ khoảnh khắc dở khóc dở cười, anh biến nó thành content triệu view theo cách chỉ Trấn Thành mới làm được.

Là nghệ sĩ, ai cũng muốn xuất hiện chỉn chu trước công chúng, huống hồ Trấn Thành lại đang đứng trên sân khấu concert quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Nhưng thay vì né tránh khoảnh khắc lộ bụng "bé mỡ" gây cười cả mạng xã hội, Trấn Thành chủ động biến khuyết điểm thành trend – vui vẻ, thoải mái, không một chút áp lực.

Nam MC còn khéo léo nhân dịp này nhắc lại những lần mình bị chỉ trích "miệt thị ngoại hình", đặt vấn đề về tiêu chuẩn kép trong showbiz là người khác đùa được, Trấn Thành thì không. Anh viết: “Tôi cảm thấy giờ mình mới là nạn nhân của body shaming nè. Sao không ai nói mấy người bình luận về cái bụng của tui là ‘kém duyên’?". Có lẽ, sau tất cả, điều công chúng chờ đợi ở một nghệ sĩ đôi khi không cần gì quá lớn, chỉ là một tiếng cười thoải mái sau một ngày mỏi mệt, như cách Trấn Thành vừa làm được, bằng chính chiếc bụng tròn trịa của mình.

Bản lĩnh của Trấn Thành thể hiện rõ qua việc anh đương đầu với "chiến bụng mỡ"

Showbiz Việt không thiếu những MC trẻ trung, hoạt ngôn, thậm chí được đào tạo bài bản. Nhưng để gánh được trọng lượng cảm xúc của một chương trình, giữ nhịp mà không phá vỡ nhịp, tung hứng đúng lúc mà không làm lu mờ nhân vật chính – thì vẫn chưa ai vượt được cái bóng của Trấn Thành.

Trấn Thành không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng anh vẫn là lựa chọn an toàn nhất – cho bất kỳ show truyền hình nào cần một người không chỉ nói hay mà còn đủ khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Anh là “át chủ bài” không vì luôn được đưa ra sau cùng, mà vì chỉ khi anh xuất hiện, ván cờ truyền hình mới thực sự lật sang một cao trào mới. Và có lẽ, truyền hình thực tế Việt vẫn cần Trấn Thành – không chỉ như một MC, mà như một người kể chuyện luôn biết cách khiến khán giả không thể rời mắt, không thể rời tim.

Với những gì chúng ta đã nhìn thấy, tìm được người thay thế Trấn Thành thật sự khó!