Sao nam Maroon 5 "quấy rối" trẻ vị thành niên, ra tay đánh vợ dã man khi bị lộ tẩy

Page Six đưa tin tay bass Mickey Madden (cựu thành viên Maroon 5) bị cáo buộc nhắn tin khiêu dâm với trẻ vị thành niên, bạo hành vợ Kate Bowman sau khi cô phát hiện ra chuyện này. Kate Bowman khai cô nhận được lời cảnh báo về hành vi bất thường của Mickey Madden vào ngày 21/7.

Khi cô cầm điện thoại chất vấn chồng về những tin nhắn và ảnh nhạy cảm, Mickey Madden như "phát điên" đẩy cô vào quầy bếp. Kate Bowman vội chạy ra khỏi nha, nhưng cựu thành viên Maroon 5 vẫn đuổi theo cô trong tình trạng chỉ mặc đồ lót và không đi giày. Khi Mickey Madden đuổi kịp, tay bass này đã dùng vũ lực đập đầu vợ vào cổng. Kate Bowman cố chạy thoát đến nhà 1 người bạn, còn Mickey Madden xin lỗi cô qua tin nhắn và thư viết tay.

Mickey Madden bị tố nhắn tin khiêu dâm với trẻ vị thành niên, bạo hành vợ Kate Bowman sau khi cô phát hiện ra chuyện này.

Hiện tại, tòa án đã tiếp nhận vụ việc và ra lệnh cấm Mickey Madden với hành vi bạo lực gia đình. Kate Bowman tuyên bố cô bị chấn thương và sợ hãi. Cô cũng tố cáo bị chồng kiểm soát tài chính suốt 5 năm hôn nhân. Gần đây Kate Bowman đã có việc làm và 1 căn hộ. Cô gái này muốn Mickey Madden đến căn hộ đó, còn cô ở lại căn nhà chung của họ ở Los Angeles, Mỹ.

Cô cũng muốn giữ quyền nuôi 2 chú cún cưng, yêu cầu tay bass Maroon 5 chu cấp tiền nuôi con. Tuy nhiên, yêu cầu đuổi Mickey Madden ra khỏi nhà bị tòa bác bỏ. Cặp đôi này sẽ ra tòa phân xử vào ngày 20/8 tới đây.

Mickey Madden sinh năm 1979, là cựu tay bass của ban nhạc pop rock nổi tiếng thế giới Maroon 5. Anh là một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc, gắn bó với Maroon 5 từ những ngày đầu (thời còn mang tên Kara's Flowers) cho đến khi rời đi vào năm 2020.

Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã cùng Maroon 5 gặt hái được vô số thành công vang dội trên toàn thế giới với các bản hit như This Love , She Will Be Loved, Moves Like Jagger và Sugar. Madden được biết đến với lối chơi bass chắc chắn, là một phần không thể thiếu trong âm nhạc của nhóm.

Sự nghiệp của Mickey Madden bắt đầu rẽ sang một hướng khác sau khi anh vướng vào các bê bối pháp lý. Năm 2016, thành viên Maroon 5 bị bắt vì tội tàng trữ ma túy ở New York, Mỹ. Anh phải nhận án 1 ngày lao động công ích, sau khi thỏa thuận với công tố viên. Năm 2020, Mickey Madden bị bắt ở Los Angeles, Mỹ vì tội bạo lực gia đình. Vụ việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Mickey Madden đã thông báo sẽ tạm thời rời khỏi Maroon 5. Mặc dù các công tố viên sau đó đã từ chối truy tố và các cáo buộc đã được hủy bỏ, anh vẫn không trở lại ban nhạc.

Nguồn: Page Six