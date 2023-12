HOT: Bắt cận cảnh Maroon 5 rời khách sạn ra sân bay Phú Quốc, visual Adam Levine thế nào sau đêm diễn bùng nổ?

Vào tối 16/12, Maroon 5 đã "chiêu đãi" người hâm mộ Việt Nam hàng loạt bản hit Moves Like Jagger, Payphone, Animals, She Will Be Loved, Maps... trên sân khấu 8wonder Winter Festival. Dù Maroon 5 đang không đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu nào song phía NSX xác nhận các lựa chọn bài hát này đều thuộc top đầu, dàn dựng trọn vẹn như một đêm nhạc trong tour diễn toàn cầu.

Đến sáng ngày 17/12, ban nhạc đình đám đã rời khỏi khách sạn ở Phú Quốc, ra sân bay để trở về Mỹ. "Team qua đường" đã nhanh chóng "bắt" được cận cảnh Maroon 5 check-out khách sạn. Dù chỉ nhìn từ phía xa nhưng có thể thấy rằng sau đêm diễn cực "cháy", thủ lĩnh Adam Levine không hề kiệt sức mà vẫn tràn đầy năng lượng.

Sáng ngày 17/12, Maroon 5 rời khỏi khách sạn để ra sân bay trở về Mỹ sau đêm diễn thăng hoa trên sân khấu 8wonder Winter Festival (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Nhìn từ phía xa cũng có thể thấy thủ lĩnh Adam Levine khá thoải mái sau đêm diễn

Nam ca sĩ ăn mặc đơn giản cũng đủ toát lên khí chất ngôi sao "tràn màn hình"

Maroon 5 được hộ tống bằng dàn xe sang, hẹn trở lại Việt Nam một ngày không xa

Là một trong những ban nhạc hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ, Maroon 5 khiến công chúng toàn cầu nhớ đến nhờ tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, soul, pop...

Trong đêm diễn tại Phú Quốc, ban nhạc đình đám nước Mỹ đã đưa khán giả qua hành trình cảm xúc với hàng loạt bản hit Moves Like Jagger, Payphone, Animals, Sunday Morning, Memories, She Will Be Loved, Maps... Thủ lĩnh Adam Levine trước khi trình diễn đã tuyên bố: "Hơn 20 năm chúng tôi mới đến đây nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại". Có thể thấy Maroon 5 đã cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm của khán giả Việt Nam thật đáng quý!

Maroon 5 đã đem đến 75 phút thăng hoa cùng âm nhạc trên sân khấu 8wonder Winter Festival

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về trưởng nhóm kiêm giọng ca chính Adam Levine. Vốn nổi tiếng là lãng tử đào hoa, Adam điển trai hút hồn ngay cả khi chỉ mặc đồ đơn giản

Giây phút hot nhất của đêm nhạc: Thủ lĩnh Maroon 5 cởi phăng áo ngoài, khoe body đầy hình xăm ấn tượng