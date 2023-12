Adam Levine khoe body và visual ấn tượng, hứa sẽ sớm trở lại Việt Nam trong thời gian gần nhất

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam cũng đã được "quẩy hết mình" cùng Maroon 5 trong đêm nhạc 8wonder Winter Festival ở Phú Quốc. Trong lần đầu đến Việt Nam biểu diễn, nhóm mang đến hàng loạt bản hit đình đám như She Will Be Loved, Sunday Morning, One More Night, Payphone, Moves Like Jagger...

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về trưởng nhóm kiêm giọng ca chính Adam Levine. Vốn nổi tiếng là lãng tử đào hoa, Adam điển trai hút hồn ngay cả khi chỉ mặc đồ đơn giản. Đến phần biểu diễn Sugar, nam ca sĩ còn cởi áo khoe body đầy những hình xăm ấn tượng. Dù mới đến Việt Nam nhưng anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, chính vì vậy Adam Levine hứa hẹn sẽ quay trở lại đây trong 1 ngày gần nhất.

Cận cảnh visual đỉnh cao của Adam Levine trong đêm nhạc 8wonder khiến fan phát sốt

Thủ lĩnh Maroon 5 sở hữu vẻ điển trai nam tính và cực cuốn hút bất chấp chỉ diện đồ đơn giản

Nụ cười của Adam Levine làm bừng sáng cả khung hình

Mọi fangirl đều "gục ngã" trước visual cực kỳ phong độ và bảnh bao này

00:00:05 Giây phút hot nhất của đêm nhạc đã đến: Thủ lĩnh Maroon 5 cởi phăng áo ngoài, khoe body đầy hình xăm ấn tượng

Thủ lĩnh Maroon 5 là người đam mê hình xăm và anh có hàng trăm hình xăm lớn nhỏ trên cơ thể

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được người hâm mộ chia sẻ rần rần

Adam Levine rất ấn tượng trước sự nồng nhiệt của fan Việt và hứa sẽ sớm trở lại Việt Nam

Maroon 5 được những người bạn thân thành lập, ban đầu lấy tên là Kara's Flowers. Duy trì phong độ đỉnh cao suốt gần 3 thập kỷ hoạt động, Maroon 5 chinh phục người yêu nhạc toàn cầu qua những giai điệu vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa các phong cách R&B, Soul, Pop... Nhiều ca khúc của nhóm như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… gắn liền thanh xuân của các thế hệ 8x, 9x.

Đồng thời, nhiều bạn trẻ Gen Z cũng không lạ lẫm với cái tên Maroon 5 qua hàng loạt bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những năm gần đây như One More Night, Animals, Sugar…