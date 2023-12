Hot 100 độ: Maroon 5 đổ bộ Phú Quốc bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine thần thái siêu sao áp đảo

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nhóm nhạc đẳng cấp thế giới Maroon 5 đã đổ bộ sân bay Phú Quốc vào 23h đêm ngày 14/12. Nhóm sẽ trình diễn tại đại nhạc hội 8Wonder vào ngày 16/12, bên cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double2T, Grey D. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, đây mới là lần đầu tiên Maroon 5 đến Việt Nam để biểu diễn.

Vì đáp xuống Phú Quốc vào lúc khuya nên nhóm đã nhanh chóng rời chuyên cơ, lên xe và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thủ lĩnh Adam Levine dù diện đồ đơn giản vẫn toát lên thần thái ngôi sao cùng vẻ năng động, phong độ ở tuổi 44. Dù vậy, fan không khỏi tiếc hùi hụi vì bà xã "thiên thần Victoria's Secret" Behati Prinsloo của anh không đi cùng. Những khoảnh khắc hiếm hoi Maroon 5 bước xuống từ chuyên cơ đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội và được người hâm mộ "đón idol online" chia sẻ rần rần.

Toàn cảnh Maroon 5 bước ra từ chuyên cơ tại sân bay Phú Quốc

Chuyên cơ hoành tráng của nhóm nhạc đình đám thế giới đến vào lúc nửa đêm ngày 14/12

Thủ lĩnh Adam Levine nổi bần bật từ xa. Anh là người đầu tiên bước xuống từ chuyên cơ

Nam ca sĩ đình đám chỉ diện trang phục đơn giản vẫn toát lên vẻ phong độ

Nam ca sĩ đình đám toả sáng chấp luôn điều kiện ánh sáng. Fan tiếc hùi hụi khi không thấy bà xã Behati Prinsloo đi lưu diễn cùng Adam Levine

Các thành viên khác của ban nhạc cũng nhanh chóng bước xuống máy bay

Thành viên James Valentine sở hữu bộ râu dài khá ấn tượng

Vì đêm đã khuya nên Maroon 5 nhanh chóng lên xe trở về khách sạn để nghỉ ngơi

Duy trì phong độ đỉnh cao suốt gần 3 thập kỷ hoạt động, Maroon 5 chinh phục người yêu nhạc toàn cầu qua những giai điệu vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa các phong cách R&B, Soul, Pop... Nhiều ca khúc của nhóm như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again … gắn liền thanh xuân của các thế hệ 8x, 9x.

Đồng thời, nhiều bạn trẻ Gen Z cũng không lạ lẫm với cái tên Maroon 5 qua hàng loạt bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những năm gần đây như One More Night, Animals, Sugar …

Ban nhạc Pop Rock huyền thoại đến từ Los Angeles, Mỹ sẽ là người lĩnh xướng dàn nghệ sĩ của 8Wonder Winter. Ban tổ chức cũng xác nhận nhóm sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn trong 75 phút trong đó bao gồm 11 bản hit toàn cầu, tha hồ cho fan "quẩy" say sưa.

Maroon 5 đã sẵn sàng đổ bộ sự kiện âm nhạc đẳng cấp tại Phú Quốc