Đến “thành phố không ngủ” Grand World đu Maroon 5, hội sành ăn phải nằm lòng ngay loạt quán xá có đặc sản Phú Quốc ngon “nhức nách” này

Đến với siêu quần thể nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center mùa lễ hội Winter WonderFest 2023, du khách sẽ được tận hưởng một đại tiệc Giáng sinh và năm mới náo nhiệt không ngừng nghỉ với 3 đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế cùng hàng loạt lễ hội chủ đề, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí "xuyên ngày đêm" với chủ đề Wake Up Festival. Chuỗi sự kiện đình đám được khởi động từ 30/10/2023 và chính thức bùng nổ trong 30 ngày từ 9/12/2023 - 7/1/2024.

Tâm điểm "không thể bỏ lỡ" là siêu đại nhạc hội quốc tế "bom tấn" 8Wonder đêm 16/12 với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 và các nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, cùng các Đại nhạc hội đêm Halloween Unlock the 5Way và Đại nhạc hội Countdown Party đêm giao thừa hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, hiện đại và mãn nhãn cho du khách.

Giữ vững tinh thần là thế giới tương tác 24/7 của siêu quần thể Phú Quốc United Center, mỗi ngày đêm trong suốt hơn 10 tuần lễ hội Winter WonderFest 2023 - Wake up Festival, du khách còn có thể tận hưởng một thiên đường giải trí, thể thao, tiệc tùng không ngừng nghỉ với các lễ hội chủ đề Giáng sinh và chủ đề Xanh trên toàn khu như: lễ hội thể thao nước, lễ thắp sáng cây thông Noel, lễ diễu hành Wake up Santa, lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas, lễ hội ẩm thực, dạ tiệc năm mới,...