Du lịch Phú Quốc “tung” combo cực hời: vừa nghỉ dưỡng sang xịn lại được trải nghiệm hoạt động giải trí, đại nhạc hội đỉnh cao

Vào mùa lễ hội cuối năm, vô vàn những sự kiện nóng hổi, hấp dẫn lần lượt diễn ra khiến giá cả du lịch tăng lên chóng mặt. Khách du lịch thường gặp phải tình trạng “độn giá”, chi tiêu vượt mức cho phép trong thời điểm này. Đặc biệt là nơi có những ngôi sao lớn về trình diễn hay địa điểm tích hợp nhiều dịch vụ đa dạng, thú vị. Thế nhưng, lễ hội âm nhạc sắp ra mắt tại thành phố biển xinh đẹp Phú Quốc lại không gặp phải tình trạng như vậy. Hơn thế nữa là sự góp mặt của ban nhạc toàn cầu Maroon 5 cũng không khiến tình hình giá cả biến động thêm chút nào.

Đi Phú Quốc tưởng đắt nhưng hoá ra lại không hề đắt. Lý do vì sao?

Lễ hội âm nhạc hoành tráng chuẩn bị cập bến Phú Quốc không ai khác chính là 8Wonder Winter Festival - điểm nhấn của chuỗi sự kiện đình đám Wake Up Festival 2023 tại Phú Quốc United Center, quần thể sôi động bậc nhất khu Bắc đảo. Trong lần quay trở lại này, 8Wonder hứa hẹn sẽ mang lại âm nhạc bất hủ đỉnh cao thế giới, hàng trăm màn trình diễn sôi động mãn nhãn, cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp mê ly, ẩm thực hấp dẫn. Song song với đó là chuỗi hoạt động giải trí và tương tác cùng công nghệ đến từ tương lai… đều được quy tụ, chỉ cần “đứng yên” thì tất cả mọi dịch vụ trên đời đều “bước đến” du khách.

Đa dạng và hoành tráng như thế thì chắc hẳn các du khách sẽ e ngại giá vé để tham dự đầy đủ những sự kiện trên sẽ vô cùng đắt đỏ. Nhưng ít ai ngờ rằng, du khách có thể lựa chọn một combo rất phải chăng, làm bất cứ ai đam mê du lịch phải xao xuyến:

Combo bao gồm vé máy bay khứ hồi linh hoạt Vietjet, vé siêu nhạc hội 8Wonder và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm có giá chỉ từ 4.500.000đ/ người. Sau khi thanh toán combo thành công, du khách tiếp tục được cộng dồn mức giảm 50% vé vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari ngày 16/12/2023, hay ưu đãi 20% dịch vụ spa, 15% dịch vụ ẩm thực, 33% dịch vụ golf xuyên suốt kỳ nghỉ.

Tất cả dịch vụ tại đại nhạc hội 8Wonder cũng rất đáng chú ý khi sở hữu tiêu chuẩn khác hẳn các nơi khác. Nếu là hội thích đi quẩy, cuồng “festival” thì chỉ cần nghe qua cơ sở vật chất tốt, toilet tiêu chuẩn, sạch sẽ là chỉ muốn mua ngay vé đến gặp Maroon 5 thôi. Không những vậy, cách bố trí khán đài bao quát được xung quanh, kèm theo nhiều hoạt động giải trí trước giờ diễn khiến trải nghiệm của du khách được nâng tâm, đáp ứng được mọi nhu cầu dù là khó tính nhất.

Khi tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - thiên nhiên tạo nên "kỳ quan cảm xúc không giới hạn"

Sở hữu mô hình lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới, cộng hưởng cùng hành trình đa trải nghiệm “lễ hội của lễ hội” không ngừng nghỉ xuyên thời gian và không gian - 8Wonder Winter Festival sẽ là một trong những đòn bẩy, đưa Phú Quốc United Center cũng như đảo Phú Quốc trở lại là “điểm đến được săn đón nhất” dịp cuối năm trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngoài siêu đại nhạc hội với chủ đề “Twilight till First Light” quy mô lên tới 12.000 khách, 8Wonder Winter Festival còn mang đến cho khán giả hàng trăm trải nghiệm “lễ hội trong lễ hội” độc nhất vô nhị, kéo dài từ hoàng hôn rực rỡ đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ngập tràn. Thiên nhiên tại khu vực Bắc đảo đã vô cùng nổi tiếng với bãi biển cát trắng mịn, sóng yên bình cùng hàng dừa rợp mát tạo nên phong cảnh yên bình đến lạ.

Khi khám phá thiên nhiên xong thì du khách lại có thêm hàng chục sự lựa chọn giải trí, tham quan khác. Thú vị nhất là các hoạt động lễ hội tưng bừng ngay tại “thành phố không ngủ” Grand World :

- Lễ hội ẩm thực đường phố đa quốc gia,

- Diễu hành Wake Up Santa, Carnival, trình diễn múa lửa và xiếc đường phố,

- Lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, Thủy chiến Waikiki với các trò chơi nước, các điệu vũ Hawaii và âm nhạc DJ sôi động…

Ngay sau tâm điểm siêu nhạc hội 8Wonder sẽ là After Party với vô số trải nghiệm độc đáo: Wake Up Camping, After Party Corona-by-night, trình diễn ánh sáng laser tại Hồ Tình Yêu… Ngoài ra, mua sắm, check-in với hàng loạt chuỗi hoạt động náo nhiệt cũng là lựa chọn không thể thiếu khi ghé thăm Phú Quốc United Center.

