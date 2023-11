Kiều Minh Tuấn lên sóng livestream "phanh phui" sự thật cát-xê "cười mồi" cho Lê Dương Bảo Lâm

Từ lâu các chương trình giải trí trên Shopee Live đã trở thành đặc sản không thể thiếu trong mùa sale số đôi của Shopee. Trong đó, chuỗi livestream "Sao thoát được" do Lê Dương Bảo Lâm cầm trịch kết hợp cùng những nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz luôn là một trong những chương trình ăn khách được người người nhà nhà chờ đón. Nối gót những người em đồng nghiệp thân thiết, tháng này Kiều Minh Tuấn chính là nhân vật tiếp theo ghé thăm Diệu Lâm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm) tại "Sao thoát được" vào lúc 22H ngày 10.11.



Trong bài đăng mới đây trên mạng xã hội, Kiều Minh Tuấn vừa tiết lộ dự định lên sóng livestream "hai mặt một lời" với Dương Lâm.

Chú Sáu khẳng định sẽ cho Diệu Lâm "biết lợi hại" sau chuỗi ngày hết mình cười mồi

Không để đàn anh chờ đợi, Dương Lâm nhanh chóng hồi đáp bằng lời thách thức Kiều Minh Tuấn ngay trên sóng livestream

Là hai cái tên ăn khách của các chương trình truyền hình thực tế, Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn được kỳ vọng sẽ có những màn tung hứng đầy ăn ý. Một người dám quăng miếng, một người dám cười mồi, quả là một màn "song kiếm hợp bích" đáng mong đợi!

Không chỉ vậy, vào phiên livestream hôm nay, hai "nam thần điện lạnh" sẽ tung ra hàng loạt deal đình đám giảm đến 50%! Đơn cử như chiếc ghế Massage Kagawa K28 giúp giảm căng thẳng, các cơn đau và cải thiện tuần hoàn máu qua công nghệ túi khí tiên tiến và công nghệ massage nhiệt hồng ngoại. Ngoài ra, Shopee còn đang sale lớn hàng loạt các sản phẩm công nghệ đình đám khác như: Google Tivi Sony 4K 65 inch, Loa Bluetooth JBL Partybox On The Go, ... Đừng quên đặt lịch "Nhắc tôi" và truy cập Shopee Live vào 22H tối nay.

Với chế độ massage toàn thân bằng hệ thống con lăn thế hệ mới, đây là chiếc ghế "đắt xắt ra miếng" mà người dùng không nên bỏ lỡ trong livestream lần này. Được biết, cặp anh em Minh Tuấn - Dương Lâm sẽ đích thân "thị phạm" sử dụng ghế massage trên sóng, hứa hẹn mang đến màn review vui bung nóc

Ngoài ra, sự kiện "11.11 Shopee Live - Thời Trang & Mỹ Phẩm Sale Khủng Nhất Năm" vẫn đang tăng nhiệt lên từng ngày với hàng loạt các ưu đãi "đậm sâu" giảm đến 50%, mua 1 tặng 1 cho ngành hàng Thời trang và Mỹ phẩm. Không chỉ háo hức "chốt đơn", các tín đồ mua sắm còn đang rất trông chờ vào món ăn tinh thần mà nhà Cam sắp chiêu đãi khán giả tới đây.

Tiếp nối buổi livestream của cặp đôi Dương Lâm - Kiều Minh Tuấn vào 22H hôm nay, livestream ăn khách "Review Idol" sẽ được lên sóng vào lúc 21H ngày 11.11 với sự góp mặt của Tina Thảo Thi và cặp đôi khách mời nổi tiếng trên "tóp tóp" là Tín Nguyễn và Khiết Đan. Đặt hẹn "Nhắc tôi" ngay tại: https://shopee.vn/ReviewIdol_111123.

Thông tin ưu đãi:

Đếm ngược 2 ngày nữa để cùng đón sự kiện "11.11 Shopee Live - Thời Trang & Mỹ Phẩm Sale Khủng Nhất Năm" và tận hưởng vô vàn ưu đãi siêu giá trị như: Ưu đãi mua 1 tặng 1 ngành hàng Thời Trang & Mỹ Phẩm, sở hữu hàng ngàn deal thương hiệu giảm 50% qua Shopee Live và tận hưởng các chương trình giải trí đặc sắc. Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/11-11.