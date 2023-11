8Wonder Winter Festival gần kề, fan Maroon 5 sẽ cần sửa soạn hành trang gì trước siêu nhạc hội này?

Đại nhạc hội 8Wonder - tâm điểm đình đám trong lễ hội cuối năm tại đảo ngọc Phú Quốc đang ở những ngày rất “nóng”. Không chỉ có với sự xuất hiện của “tượng đài pop rock” Maroon 5 được khán giả háo hức mong chờ, mà lễ hội còn kết hợp muôn vàn hoạt động du lịch, giải trí, ẩm thực đủ níu chân du khách khắp cả một ngày dài. Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu nhất đã chuẩn bị khai mở, là một Fan chính hiệu của Maroon 5, bạn đã biết cần sửa soạn hành trang gì để sẵn sàng “đu Idol” và đắm chìm trong những trải nghiệm đỉnh cao tại đại nhạc hội đình đám này chưa?

Săn nhanh vé 8Wonder bằng mọi giá để sở hữu đặc quyền đa trải nghiệm

Kể từ thời điểm công bố nhóm nhạc Maroon 5 sẽ biểu diễn tại Phú Quốc cùng dàn nghệ sĩ Vpop đình đám đã làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế. Những món đồ được cộng đồng fan săn lùng nhiều nhất đó chính là vé máy bay và vé đêm nhạc hội. Vậy bạn tin được không, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vé concert "xịn xò" với giá siêu rẻ cùng những đặc quyền đa trải nghiệm không phải ai cũng có.

Hiện tại giá vé 8Wonder Winter hấp dẫn khán giả với chi phí hợp lý trên phổ rộng chỉ từ 1 – 10 triệu đồng/người. Đặc biệt, tất cả hạng vé đều được tặng kèm trải nghiệm tham quan Nhà gấu Teddy Bear. Đối với 2 hạng vé cao nhất, du khách sẽ nhận được đặc quyền miễn phí khám phá thiên nhiên hoang dã Vinpearl Safari hoặc vui chơi VinWonders và thưởng thức ẩm thực đẳng cấp… Trước cơn bão Đại nhạc hội đang đổ bộ “rầm rập”, số lượng vé tham dự đang ngày một vơi dần. Chỉ cần nhanh tay săn vé, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm hành trình “hiếm có khó tìm” tại 8Wonder Winter Festival.

Bên cạnh đó, Vinpearl còn đặc biệt thiết kế combo kỳ nghỉ âm nhạc trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi linh hoạt, vé siêu nhạc hội 8Wonder và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm có giá chỉ từ 4.500.000đ/người. Du khách có thể tự tay thiết kế hành trình “đi đu” idol Maroon 5 theo các tùy chọn: vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội - Phú Quốc hoặc Hồ Chí Minh - Phú Quốc, nghỉ dưỡng tại Vinpearl Phú Quốc, vé 8Wonder hạng GA7, 8 tặng kèm vé vào Nhà gấu Teddy Bear. Combo siêu ưu đãi còn tặng kèm 20% dịch vụ spa, 15% dịch vụ ẩm thực, 33% dịch vụ golf xuyên suốt kỳ nghỉ khi khách hàng đặt trực tiếp trên website vinpearl.com hoặc app di động MyVinpearl. Sau khi thanh toán thành công các đơn hàng vé 8Wonder, du khách tiếp tục được giảm 50% vé vui chơi VinWonders và Vinpearl Safari trong ngày 16/12/2023.

Chuẩn bị một thể lực thật tốt để “bung xoã” cả ngày dài với đầy ắp các hoạt động đa sắc màu

Không chỉ trải nghiệm một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất, đa dạng và rực rỡ nhất từng có tại Việt Nam, hành trình âm nhạc đỉnh cao với sự góp mặt của Maroon 5 sẽ được kết hợp với hành trình trải nghiệm lễ hội tưng bừng để tạo nên những dấu ấn đặc trưng của 8Wonder.

Xung quanh sân khấu tại Quảng trường Biển - “trái tim” của siêu nhạc hội là hàng loạt hoạt động thú vị như vẽ mặt và làm tóc miễn phí theo chủ đề, biểu diễn carnival nhân vật cổ tích, múa lửa và xiếc đường phố, diễu hành Wake up Santa của hàng trăm ông già Noel và yêu tinh xanh, lễ hội bia và ẩm thực đường phố, cùng các minigame trúng thưởng vui nhộn hấp dẫn... Fan cứng của Maroon 5 chắc chắn không thể bỏ lỡ gian hàng merchandise đầy ắp những vật phẩm thời thượng mang dấu ấn riêng của nhóm nhạc thần tượng và 8Wonder Phú Quốc.

Đặc biệt, thiên đường trải nghiệm náo nhiệt ngày đêm Phú Quốc United Center còn mang đến cho du khách hành trình “bung xõa” hết nấc của 8Wonder Winter Festival. Ngay từ cổng chào, du khách đã “lạc lối” tại nhà tre khổng lồ, chiêm ngưỡng triển lãm VinFast Passion thời thượng cùng tham gia hoạt động lái thử ô tô, xe máy và xe đạp điện sôi động... Gian hàng đồ lưu niệm của VinFast cũng hứa hẹn thu hút đông đảo du khách với những sản phẩm tinh tế, hiện đại và tiện dụng.

Chuyến phiêu lưu theo hành trình khám phá thế giới của hơn 500 Teddy Bear được làm hoàn toàn thủ công, mua sắm, thưởng thức ẩm thực theo phong cách retail-tainment độc đáo… tại Nhà Gấu đầu tiên ở Việt Nam là món quà dành riêng tặng khán giả 8Wonder trong ngày 16/12.

Nếu bạn có "cạ cứng" là fan Maroon 5, "gấu" là fan các tài năng Vbiz đình đám thì nhất định phải "lập hội" tham gia quẩy thôi!

Bầu không khí âm nhạc bùng nổ của 8Wonder Winter Festival sẽ như kéo dài bất tận với loạt ca khúc lừng danh gắn với tên tuổi Maroon 5 đến những bản nhạc hot hit từ các giọng ca đương đại đình đám của Vbiz như gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Gray D và DJ 2Pillz cũng “khuấy đảo” fan không kém trên sân khấu khổng lồ mô phỏng đồng hồ cổ cùng dàn âm thanh - ánh sáng hoành tráng chuẩn quốc tế.

Đặc biệt hơn, khu vực sân khấu của 8Wonder Winter Festival được bố trí ngay bên cạnh bờ biển Bãi Dài hoang sơ tuyệt đẹp, du khách và cả các nghệ sĩ sẽ được ngắm trọn vẻ đẹp của Phú Quốc vào mùa đẹp bậc nhất trong năm. Từng ánh nắng hoàng hôn rực rỡ sẽ nhuộm sắc sân khấu và cảnh vật thơ mộng đặc trưng của biển đảo Phú Quốc. Bầu trời trong vắt điểm sắc những áng mây trắng muốt càng khiến bầu không khí thêm trữ tình… Tất cả hứa hẹn cùng hội tụ, tạo nên một sàn diễn khổng lồ tuyệt đẹp cho siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival.

Và nếu đã sẵn sàng để bùng nổ với chuỗi hoạt động trải nghiệm liên hoàn siêu hấp dẫn của 8Wonder Winter và Wake Up Festival, du khách cũng cần chuẩn bị “đồ nghề tác nghiệp”: máy ảnh, điện thoại đầy pin, trang phục thời thượng, một chiếc bút xịn ký trên mọi vật liệu chờ vận may xin chữ ký thần tượng… Kỳ nghỉ âm nhạc tưng bừng chưa từng có tại siêu quần thể Phú Quốc United Center chắc chắn sẽ là dấu ấn không thể quên đối với hàng chục nghìn khán giả, góp phần tạo nên “sự kiện điểm đến” tầm cỡ thế giới của đảo ngọc.

Đến với siêu quần thể nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center mùa lễ hội Winter WonderFest 2023, du khách sẽ được tận hưởng một đại tiệc Giáng sinh và năm mới náo nhiệt không ngừng nghỉ với 3 đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế cùng hàng loạt lễ hội chủ đề, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí "xuyên ngày đêm" với chủ đề Wake Up Festival. Chuỗi sự kiện đình đám được khởi động từ 30/10/2023 và chính thức bùng nổ trong 30 ngày từ 9/12/2023 - 7/1/2024.

Tâm điểm "không thể bỏ lỡ" là siêu đại nhạc hội quốc tế “bom tấn” 8Wonder đêm 16/12 với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 và các nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, cùng các Đại nhạc hội đêm Halloween Unlock the 5Way và Đại nhạc hội Countdown Party đêm giao thừa hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, hiện đại và mãn nhãn cho du khách.

Giữ vững tinh thần là thế giới tương tác 24/7 của siêu quần thể Phú Quốc United Center, mỗi ngày đêm trong suốt hơn 10 tuần lễ hội Winter WonderFest 2023 - Wake up Festival, du khách còn có thể tận hưởng một thiên đường giải trí, thể thao, tiệc tùng không ngừng nghỉ với các lễ hội chủ đề Giáng sinh và chủ đề Xanh trên toàn khu như: lễ hội thể thao nước, lễ thắp sáng cây thông Noel, lễ diễu hành Wake up Santa, lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas, lễ hội ẩm thực, dạ tiệc năm mới,...