Diane cổ vũ người Việt trẻ tự tin giữ màu, tự do khoe cá tính

Song hành với những sự phát triển vũ bão của nhịp sống hiện đại, nhân loại đối diện với nhiều áp lực và bị dồn về phía cô độc và ít nhiều sang chấn tâm lý. Trong chuyến xe ấy, cuối cùng, chúng ta nhận ra đâu mới chính là cuộc sống hạnh phúc thực sự. Khi đó, khái niệm "tự tin giữ màu", "sống thật với chính mình" trở thành thang giá trị nhiều bạn trẻ theo đuổi, tìm cách định nghĩa bản thân với nét phác hoạ từ phía sâu thẳm tâm hồn. Trào lưu này âm ỉ lan toả trong đời sống, cổ vũ nhiều người mang phiên bản "bọc đường" để tự vệ trước sự tấn công từ bên ngoài, dám phô diễn con người vốn chính là họ và nhận ra, cuộc đời dễ thở hơn bao nhiêu.



Keep Your Color do Diane thực hiện ủng hộ người Việt trẻ "tự tin giữ màu" khoe cá tính

Trong đó, lựa chọn "come out" giới tính thật, chấp nhận lắng nghe những chế giễu, gièm pha đầy ác ý văng vẳng bên tai hay lặng lẽ bước vào phòng phẫu thuật để "phù phép" trở về là chính con người đang tự gọi thầm bên trong của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là nghệ sỹ cho thấy, thực tế khát vọng được là chính mình to lớn biết bao. Chia sẻ về hành trình "tự tin giữ màu" của nhiều các nghệ sỹ trên truyền thông khiến cho người đọc cảm phục sự dũng cảm để được vẫy vùng trong chính "thân phận" đặc biệt, bước lên con tàu hạnh phúc. Dù cho nói như chuyên gia tâm lý Chi Nguyễn trên Vietcetera thì khi chưa nếm mùi vị của hạnh phúc được là chính mình, chúng ta sẽ cảm thấy khó hiểu lý do để làm việc đó.

Chia sẻ trong cuốn "Dám sống đời rực rỡ", nhà văn Hoàng Anh Tú cũng mang đến một thông điệp đáng lưu ý "Đừng nghèo nữa, hãy giàu có lên và sống như một người giàu có đi. Là bản thân ta cũng chính là một tài sản có giá trị. Hãy làm giàu bản thân hơn nữa. Đầu tư cho bản thân chứ đừng đầu cơ. Đầu tư là dài hạn".

Lắng nghe từ cuộc sống, với mong muốn đồng hành cổ vũ giới trẻ trong hành trình định nghĩa bản thân và kiếm tìm giá trị đích thực và bền vững, Diane thực hiện chiến dịch Keep your color/Tự tin giữ màu bắt đầu từ tháng 11 này, đúng vào dịp mùa lễ hội cuối năm.

Công dụng giữ bền màu cho tóc tẩy nhuộm của Diane cho phép bạn tự do và thời trang với màu sắc gọi tên chính bạn

Campaign "Tự tin giữ màu" được xây dựng từ tính năng giữ màu tóc tẩy nhuộm của dòng sản phẩm Diane Miracle you bên cạnh công dụng phục hồi, nuôi dưỡng từ bên trong sợi tóc của thành phần tinh dầu organic và công thức độc quyền đến từ chuyên gia Nhật Bản. Với nhiều hoạt động tổ chức đồng thời trên nền tảng mạng xã hội, hair salon và tại điểm bán hướng tới người tiêu dùng cùng sự trân trọng vẻ đẹp độc bản mang trên họ, Diane hy vọng tiếp thêm doping tự tin với quyết định và lựa chọn đi trên con đường độc đạo của họ. Trong các hoạt động kể trên, ngoài key visual nhiều màu sắc, tôn vinh vẻ đẹp của sự sáng tạo, khát vọng tự do, nhãn hàng còn dành quà tặng cho khách hàng, tổ chức mini game với hình thức online và offline.

Hoạt động mini game được Diane thực hiện dành cho khách hàng

Ngoài ra, Diane còn mang đến cho nhiều bạn trẻ cơ hội được trải nghiệm biến hình với mái tóc tẩy nhuộm cá tính và thời thượng. "Thông qua hoạt động này, chúng tôi có cơ hội lắng nghe nhiều câu chuyện của các bạn trẻ. Câu chuyện nào cũng thật xúc động và chứa đựng trong nó là tinh thần của những chiến binh. Ẩn sâu trong nó là nhịp đập của những trái tim đa cảm, sự hồn nhiên, trong sáng. Làm mới mình, nở nụ cười với ánh mắt sáng lấp lánh, các bạn cho chúng tôi thấy những vệt màu hy vọng" - Ông Đào Gia Long, đại diện êkip thực hiện chiến dịch Keep Your Color của Diane chia sẻ.

Được biết, ngoài sản phẩm có tính năng giữ màu tóc tẩy nhuộm kể trên, Moist Diane mang đến người tiêu dùng dòng sản phẩm Perfect Beauty tiên phong trong việc chăm sóc và giải quyết từng vấn đề của người dùng từ giải pháp chuyên gia. Diane là thương hiệu chăm sóc tóc trong số khoảng 80 thương hiệu đến từ tập đoàn NatureLab (Nhật Bản). Diane được Nam Thành phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam từ năm 2018. Hiện, nhãn hàng có mặt và được yêu thích tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia và tại Mỹ.

Diane - Dầu gội tinh dầu cao cấp Nhật Bản

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành

Địa chỉ: Số 70, ngõ 162, phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam