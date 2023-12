Cẩm nang đi concert cần bỏ túi để có 1 chuyến “đu” Maroon 5 tiết kiệm nhất

Trải qua cảm giác mong ngóng thì cuối cùng đại nhạc 8Wonder tại Phú Quốc với sự góp mặt của "huyền thoại Pop Rock" Maroon 5 cùng dàn nghệ sĩ đình đám Vpop đã sắp diễn ra, khuấy động cả cộng đồng mê âm nhạc Việt. Đến với buổi concert lần này, chúng ta lại được "bật chế độ" fan-ing, hòa mình trong không khí âm nhạc truyền cảm hứng cùng với hàng ngàn người cùng chung sở thích, được trực tiếp nghe tận mắt nhìn nhóm nhạc huyền thoại trong lòng trình diễn những bài hát mà mình yêu thích bao năm nay. Tuy nhiên đừng chỉ dừng ở đó, đã có cơ hội vượt chặng đường xa xôi gặp thần tượng của mình thì đừng quên dạo một vòng khám phá Phú Quốc, thưởng thức đặc sản đảo ngọc và còn check-in với những công trình vui chơi đẳng cấp quốc tế. Đâu phải cứ bỏ ra hàng chục triệu đồng mới có thể trải nghiệm hết Phú Quốc, chỉ cần nắm bắt được những tips dưới đây bạn đã có thể thỏa sức "đu Idol" mà vẫn rinh được cả hành trình vui chơi kỳ thú với chi phí vô cùng phải chăng.

Lễ hội âm nhạc 8Wonder tâm điểm thuộc chuỗi trải nghiệm "lễ hội trong lễ hội" Wake Up Festival 2023 tại thiên đường du lịch biển đảo hàng đầu khu vực. Với sự nổi tiếng toàn cầu của Maroon 5 có thể thấy lượng khán giả đổ bộ đến Phú Quốc vào ngày 16/12 thậm chí là các ngày trước đó sẽ gia tăng chóng mặt cùng với nhu cầu du lịch, ăn uống tại đảo ngọc. Bởi vậy, sau khi "cầm tấm vé trên tay" việc tiếp theo là lên kế hoạch chi tiết cho hành trình "quẩy concert" sắp tới.

Tiết kiệm "hầu bao" nhờ di chuyển free

Khi "hạ cánh nơi 8Wonder Winter" tại sân bay Phú Quốc, du khách đừng bỏ lỡ trải nghiệm di chuyển xanh độc đáo trên đảo ngọc với xe buýt điện Vinbus 5 sao hoàn toàn miễn phí. Với tần suất hoạt động từ 10 – 30 phút mỗi chuyến tuỳ theo khung giờ, từ ngày đến đêm, đây là phương tiện được đông đảo du khách ở đảo ngọc yêu thích lựa chọn nhờ dịch vụ 5 sao, hiện đại và thân thiện môi trường.

Thưởng thức điểm tâm miễn phí tại các điểm lưu trú

Không còn là một địa điểm bị gắn "cộp mác" 5 sao hay xa hoa, Phú Quốc hiện có rất nhiều loại hình dịch vụ lưu trú như khách sạn hay homestay cho du khách thỏa sức lựa chọn. Để thuận tiện tới gần địa điểm diễn ra concert và tránh phải di chuyển nhiều, bạn nên đặt phòng khách sạn thuộc khu vực xung quanh Grand World. Ngoài ra, những khu nghỉ dưỡng biển tuyệt đẹp của Vinpearl Phú Quốc tọa lạc trên bãi biển riêng tư, thanh bình sẽ là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng lễ hội cuối năm chill "hết nấc".

Bên cạnh đó, tận hưởng tiện ích tại nơi lưu trú cũng là một trong những bí kíp tiết kiệm chi phí cho chuyến đi của bạn. Hiện nay rất nhiều khách sạn, homestay ở Phú Quốc đều cung cấp thêm dịch vụ đưa đón, hay thưởng thức bữa sáng, bữa điểm tâm miễn phí cho du khách khi đặt phòng, bạn sẽ được thảnh thơi tận hưởng các món ăn đã chuẩn bị sẵn, thay vì tất bật tìm địa điểm ăn uống và các món ưng ý, đồng thời tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Vui chơi, du lịch "giá hời" xung quanh nơi diễn ra concert

Kinh nghiệm xương máu là nên đến Phú Quốc trước khi concert diễn ra từ 1 đến 2 ngày để thoải mái vui chơi và còn kịp hồi sức để bùng cháy trong đêm concert. Vì đã đến Phú Quốc rồi thì trong lúc chờ đợi đêm nhạc hội, hãy tranh thủ dạo vòng quanh nơi bạn đang ở để trải nghiệm luôn kinh nghiệm du lịch tự túc luôn nào. Vinbus tiếp tục là một lựa chọn siêu hợp lý để nhóm bạn có thể đi du lịch khắp địa điểm trong Phú Quốc United Center.

Bước lên chuyến xe bắt đầu hành trình khám phá, du khách có thể mua sắm, check-in với hàng loạt chuỗi hoạt động náo nhiệt khắp Phú Quốc United Center: show Nàng tiên cá phiên bản 8Wonder, lễ hội Giáng sinh Xanh cùng muôn loài hoang dã, hoạt động Trải nghiệm quầy hàng Eco và làm đồ tái chế, Thủy chiến Waikiki với các trò chơi nước, các điệu vũ Hawaii và âm nhạc DJ sôi động… Đặc biệt, với tấm vé concert trên tay, khách đến vui chơi ở nhiều địa điểm trên Phú Quốc United Center còn được hưởng ưu đãi và đặc quyền siêu hời như vé tham quan Nhà gấu Teddy Bear đầu tiên tại Việt Nam cho tất cả hạng vé; hoặc vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari, thưởng thức ẩm thực… cho 2 hạng vé cao nhất, bạn chỉ cần thảnh thơi khám phá thôi.

Soi bản đồ "all in one" của Phú Quốc United Center trải nghiệm loạt tiện ích tiện lợi

Sự kiện 8Wonder sẽ diễn ra ngay bên cạnh bờ biển Bãi Dài hoang sơ tuyệt đẹp vào tháng 12, thời điểm Phú Quốc rực rỡ bước vào mùa đẹp nhất năm. Đại dương xanh biếc ôm lấy bờ cát trắng cùng những cơn sóng dịu êm hứa hẹn là background "đỉnh chóp" để du khách check-in với vẻ đẹp thiên nhiên "nao lòng người" của đảo ngọc. Bên cạnh việc thưởng ngọa vẻ đẹp ở nơi đây thì có một điều mà bạn chắc chắn phải làm là nghía qua bản đồ "all in one" khi đặt chân đến Phú Quốc United Center. Chỉ với một điểm đến mà có vô vàn trải nghiệm hay ho nên việc tìm hiểu khu vực mình sẽ giúp bạn nắm rõ các tiện ích xung quanh như nhà hàng, quán cà phê…

Đừng quên lưu ngay vị trí của "thánh địa ẩm thực" chợ đêm Grand World, hội đủ từ trà sữa, bánh tráng trộn, xiên que, kem đặc sản Thái Lan, Thỗ Nhĩ Kỳ… đến các gian hải sản thơm ngon như nhum, còi biển mai, mực chớp, ghẹ Hàm Ninh… với không gian thưởng thức phóng khoáng, nhộn nhịp giữa khu phố mua sắm sầm uất. Trong khi đó, những nhà hàng phong cách dọc theo kênh Venice là lựa chọn lý tưởng để hẹn hò bên bữa tối lãng mạn, thưởng thức loại nước uống yêu thích từ các thương hiệu: The Coffee House, Trung Nguyên Legend…

Ngoài ra, thưởng thức các quầy ẩm thực hoạt động xung quanh địa điểm tổ chức concert hoặc tranh thủ thưởng thức các đặc sản địa phương ở các cửa hàng nổi tiếng cũng là một trong những tiện ích mà bạn không nên bỏ lỡ. Bởi đại nhạc hội diễn ra cả ngày dài, để không mất sức , bạn cần phải ăn uống đầy đủ trước giờ G.

Ngoài kế hoạch chuẩn bị chi tiết và "hầu bao", thì còn thêm 1 số lưu ý nho nhỏ dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn yên tâm xõa hết mình trước khi đi "trẩy hội"

Một điểm đặc biệt của concert chính là dresscode. Buổi concert kéo dài cả ngày và rất có thể bạn phải chen chúc trong đám đông. Chính vì vậy hãy lựa chọn những trang phục thật thoải mái. Với những bạn xác định vừa đi concert vừa du lịch thì có thể mang nhiều những quần áo đẹp để check-in.

Khi tham gia đại nhạc hội, bạn đừng bỏ lỡ các hoạt động xung quanh khu vực 8Wonder, ngoài ra hãy check in càng sớm, cơ hội có được chỗ đẹp càng cao. Với sân khấu 8Wonder lần này có quy mô lên đến vài chục nghìn khán giả, không thể tránh khỏi tình trạng xếp hàng dài lê thê. Vì vậy, hãy lên lịch trình di chuyển đến concert để kịp xếp hàng check in.

Thế là bạn đã nắm trong tay được những bí kíp "xịn sò" để đến Phú Quốc bùng cháy cùng Maroon 5 cùng loạt nghệ sĩ Vpop đình đám rồi. Chắc chắn chuyến đi gặp gỡ thần tượng ở thời thanh xuân luôn là những chuyến đi đáng nhớ và nhiều kỷ niệm nhất. Phú Quốc đang vào thời điểm đẹp đến nao lòng, ấy vậy còn được lưu giữ những khoảnh khắc thật tuyệt vời và đầy cảm xúc bên thần tượng của mình thì không còn gì tuyệt bằng.