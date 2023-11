Cặp đôi vàng Adam Levine - Behati Prinsloo vững vàng vượt qua sóng gió hôn nhân, liệu có cùng nhau đến Việt Nam?

Adam Levine nổi tiếng với tính đào hoa khi còn độc thân. Sau khi hẹn hò với "thiên thần Victoria's Secret" Behati Prinsloo, thủ lĩnh Maroon 5 thay đổi hoàn toàn. Anh kết hôn với cô vào năm 2014 và trở thành người đàn ông của gia đình. Cặp đôi từng là hình mẫu gia đình lý tưởng tại Hollywood.

Thế nhưng thủ lĩnh Maroon 5 đang vướng vào những tin đồn ngoại tình trong lúc Behati mang bầu đứa con thứ 3. Vượt qua sóng gió, cặp đôi chứng tỏ tình yêu to lớn cũng như niềm tin mãnh liệt dành cho nhau.

Lãng tử đa tình trước khi gặp "thiên thần Victoria's Secret" Behati Prinsloo

Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Adam Levine đã nổi đình đám nhờ vẻ ngoài điển trai và quyến rũ hút hồn. Không có gì lạ khi anh trở thành nam ca sĩ đào hoa nhất nhì showbiz. Thủ lĩnh Maroon 5 từng hẹn hò với cả dàn mỹ nhân đình đám Jessica Simpson, Cameron Diaz, Jane Herman, Anne Vyalitsyna.

Yêu đương nhiều là vậy nhưng Adam Levine chẳng hề có ý định nghiêm túc dừng lại ở 1 bến đỗ. Nam ca sĩ tuyên bố không bao giờ kết hôn với lý do: "Nếu không kết hôn thì sẽ chẳng bao giờ phải tính chuyện ly hôn". Nhưng đó là câu chuyện trước khi anh gặp "thiên thần Victoria's Secret" Behati Prinsloo.

Adam Levine từng là lãng tử đào hoa nhất nhì showbiz...

... trước khi gặp Behati Prinsloo

Behati Prinsloo sinh ngày 16/5/1988 tại Namibia, có cha là mục sư và mẹ là chủ nhà trọ. Con đường người mẫu đến với Behati một cách đầy bất ngờ trong lần đi nghỉ mát với ông bà ở Nam Phi. Với nụ cười sáng, chiều cao lý tưởng và thân hình mảnh khảnh ở tuổi 16, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh vị giám đốc công ty quản lý người mẫu Storm, nơi đã đưa tên tuổi Kate Moss tỏa sáng. Cũng từ đây, cuộc sống của Behati đã bước sang một trang mới.

Behati Prinsloo chuyển đến London sinh sống và chính thức bước chân vào làng mẫu thế giới. Nữ người mẫu nhanh chóng đạt được dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp khi trở thành gương mặt trang bìa của hai tạp chí nổi tiếng Vogue Italia và British Telegraph. Cùng với đó, Behati còn có cơ hội được sải bước trên sàn diễn của nhiều thương hiệu cao cấp như Prada, Chanel, Miu Miu, Zac Posen, Marc Jacob, Lacoste, Chanel… và trở thành "thiên thần Victoria's Secret" vạn người mê.

Behati Prinsloo xinh đẹp, quyến rũ và có sự nghiệp người mẫu thành công

Chuyện tình của cặp sao nổi tiếng chớm nở từ năm 2012, sau khi quen biết nhau qua một người bạn. Cả hai quyết định gặp mặt sau vài lần nói chuyện qua mạng. Nhiều người đoán rằng Behati cũng như bao cô gái khác, không thể trói chân được lãng tử đa tình Adam Levine. Và chỉ vài tháng sau khi công khai hẹn hò, họ đã "đường ai nấy đi".

Thế nhưng, Adam và Behati bất ngờ tái hợp, cặp đôi đính hôn vào tháng 7/2013. Hôn lễ riêng tư được tổ chức sau đó một năm với sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè thân thiết. Behati được ngưỡng mộ khi thành công trói chân trái tim "con ngựa bất kham" Adam Levine - ngôi sao đào hoa bậc nhất làng nhạc quốc tế. Không những vậy, cô còn khiến Adam thay đổi hoàn toàn quan điểm về hôn nhân - từ một lãng tử đào hoa trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm. Cặp đôi có 2 con gái và đến tháng 9/2022, Behati Prinsloo tiết lộ rằng cô đang mang thai con thứ 3.

Behati và Adam bí mật kết hôn vào năm 2013. Nam ca sĩ sau đó viết bản hit tỷ view Sugar dành cho người vợ của mình

Loạt sóng gió điêu đứng cuộc hôn nhân và cái kết có hậu

Đúng lúc này, cuộc hôn nhân của họ đã gặp sóng gió. Vào tháng 9 năm ngoái, người mẫu Sumner Stroh đã lên tiếng khẳng định cô có quan hệ tình cảm với Adam Levine. Thậm chí, thủ lĩnh Maroon 5 muốn đặt tên con sắp sinh của anh và vợ bằng tên Sumner. Sau đó, 4 cô gái khác tiếp tục tung thêm bằng chứng nam ca sĩ ngoại tình, tán tỉnh họ qua tin nhắn trên Instagram.

Vụ bê bối này khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Fan không bất ngờ vì Adam Levine vốn có tính đào hoa. Còn lại, nhiều người bất ngờ vì ngỡ rằng anh đã đổi tính sau khi kết hôn với "thiên thần Victoria's Secret" xinh đẹp và trở thành chồng, thành cha.

Người mẫu Instagram Sumner Stroh tiết lộ cô bị Adam Levine dụ dỗ, tán tỉnh

Ngay sau khi bị tố cáo ngoại tình, Adam Levine đã đưa ra thông báo chính thức trên trang cá nhân. Trưởng nhóm Maroon 5 phủ nhận việc ngoại tình, tuy nhiên anh cho biết bản thân đã ''đi quá giới hạn''.

Bất ngờ thay, sau khi chồng thừa nhận đã "đi quá giới hạn" với người khác, Behati vẫn tỏ ra khá bình thản. Thậm chí, cả hai vẫn còn tươi cười, vui vẻ trò chuyện với nhau và không có dấu hiệu xung đột. Nguồn tin thân cận tiết lộ Behati Prinsloo rất buồn vì chồng ngoại tình nhưng cô vẫn muốn toàn tâm giữ gia đình. Adam Levine hiểu cho cảm xúc của vợ, anh không muốn ly hôn và đã cam kết sẽ hết lòng quan tâm tới gia đình.

Behati và Adam bình thản giữa tâm bão scandal

Và cặp đôi nói được làm được. Trên trang cá nhân, Behati Prinsloo không đáp trả những bình luận ác ý, cô tập trung dưỡng thai và sinh con thứ 3. Đến tháng 2/2023, cặp sao có nhiều hành động thân mật tại bữa tiệc hậu Oscar như muốn chứng minh tình cảm bền chặt sau nhiều "sóng gió". 2 vợ chồng cũng đăng ảnh đối phương, đùa giỡn vui vẻ trên Instagram cá nhân như trước. Dù không thể biết chính xác nội tình gia đình 2 ngôi sao nhưng nhìn biểu hiện của họ, người hâm mộ cũng dần yên lòng.

Cặp đôi tình tứ tại tiệc hậu Oscar 2023

Họ đăng tải nhiều khoảnh khắc vui vẻ trên Instagram

Liệu Behati Prinsloo có đến Việt Nam cùng chồng?

Vào ngày 16/12 này, Maroon 5 cùng dàn sao Việt sẽ "đốt cháy" sân khấu 8wonder Winter Festival. Đây đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc đẳng cấp thế giới này đến Việt Nam biểu diễn. Hành trình âm nhạc Maroon 5 mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival dự kiến kéo dài trên 75 phút, với những hit: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps và tất nhiên sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Lúc này, nhiều người hâm mộ tò mò về khả năng Behati Prinsloo sẽ cùng Adam Levine đến du ngoạn Phú Quốc. Điều này không phải không có khả năng vì Behati là người yêu thích khám phá, du lịch và cũng từng theo chồng đến các buổi biểu diễn. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là khả năng bỏ ngỏ. Phải đến khi Maroon 5 khởi hành sang Việt Nam thì người hâm mộ mới có được câu trả lời chính xác.

Khán giả sắp được thưởng thức hàng loạt bản hit của Maroon 5 ngay tại Việt Nam