Việt Nam thành điểm đến lý tưởng: Maroon 5, Charlie Puth, Westlife và BLACKPINK mang đến những concert tầm cỡ thế giới

Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Với loạt sự kiện âm nhạc đình đám trong thời gian qua, khán giả Việt Nam đang dần quen với việc được thưởng thức trực tiếp sân khấu của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Hồi giữa năm, 2 đêm nhạc của BLACKPINK tại Hà Nội cũng diễn ra vô cùng thành công và tạo hiệu ứng rất tốt.

Dịp cuối năm, khán giả trong nước lại có cơ hội được thưởng thức những màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế huyền thoại. Tiêu biểu trong đó phải kể đến đại nhạc hội 8Wonder Winter diễn ra vào ngày 16/12 tại Phú Quốc với sự xuất hiện của ban nhạc Maroon 5.

Duy trì phong độ đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ hoạt động, Maroon 5 chinh phục người yêu nhạc toàn cầu qua những giai điệu vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa các phong cách R&B, Soul, Pop... Nhiều ca khúc của nhóm như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… gắn liền thanh xuân của các thế hệ 8x, 9x. Đồng thời, nhiều bạn trẻ Gen Z cũng không lạ lẫm với cái tên Maroon 5 qua hàng loạt bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những năm gần đây như One More Night, Animals, Sugar…

Ban nhạc Pop Rock huyền thoại đến từ Los Angeles, Mỹ sẽ là người lĩnh xướng dàn nghệ sĩ của 8Wonder Winter. Ban tổ chức cũng xác nhận nhóm sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn trong 75 phút trong đó bao gồm 11 bản hit toàn cầu. Đồng thời, sự kiện còn quy tụ dàn sao Việt đình đám gồm: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz.

8Wonder sẽ là đại nhạc hội được tổ chức bởi VinWonders, hứa hẹn trở thành một phiên bản "Coachella Việt Nam", mang đến những trải nghiệm festival đẳng cấp thế giới. Trước đó, thương hiệu đã chứng minh được đẳng cấp của mình với lễ hội đầu tiên được tổ chức tại Nha Trang hồi giữa tháng 7 với sự xuất hiện của “ngôi sao tỉ view” Charlie Puth.

8Wonder từng đưa giọng ca đình đám Charlie Puth đến Nha Trang hồi tháng 7.

Trước Maroon 5, một sự kiện nhạc khác cũng khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích chính là hai buổi diễn trong chuỗi The Wild Dreams Tour của Westlife. Sau khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ tạm ngưng hoạt động, nhóm nhạc Ireland đã trở lại ấn tượng và hoạt động còn mạnh mẽ hơn trước. The Wild Dreams Tour cũng là chuyến lưu diễn có quy mô lớn nhất sự nghiệp Westlife với 99 đêm diễn dự kiến khắp toàn cầu.



Những đêm nhạc của BLACKPINK, Charlie Puth cho đến Westlife, Maroon 5 trong năm 2023 cho thấy Việt Nam có đủ tiềm lực, là điểm đến uy tín của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Đây cũng có thể là nấc thang góp phần đưa âm nhạc đương đại nước nhà vươn tầm quốc tế.

