Charlie Puth nức nở khen đất nước và fan Việt Nam, hé lộ cảm xúc khi biểu diễn ở đại nhạc hội 8Wonder

Sau thời gian dài mong đợi, đại nhạc hội 8Wonder nằm trong khuôn khổ Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang đã chính thức diễn ra vào ngày 22/7. Lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, ca sĩ Charlie Puth đã đem tới phần biểu diễn, những ca khúc sôi động cực cháy tới khán giả. Đáng chú ý hơn cả, trên sân khấu, nam ca sĩ sinh năm 1991 liên tục bày tỏ tình cảm của mình đến với đất nước và con người Việt Nam. Những chia sẻ chân thành từ Charlie Puth đã khiến không khí tại bữa tiệc âm nhạc bùng nổ hơn, hàng nghìn khán giả nhiệt tình hô to ủng hộ nam ca sĩ.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Nơi đây thật sự quá đẹp. Thật sự rất vui khi được quay lại nơi đây. Thật ra không phải là quay lại vì lần đầu tôi đến đây mà, và còn lần đầu tiên được kết nối với tất cả các bạn nữa chứ. Mọi nơi chúng tôi đi qua đều tràn ngập năng lượng. Không có chỗ cho những chuyện căng thẳng ngay đây tại Việt Nam. Chúng ta hãy gạt hết những ý nghĩ và năng lượng tiêu cực. Quan trọng nhất vẫn là con người, gặp được người tốt. Các bạn hiểu ý tôi chứ. Khoảnh khắc này thật sự rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn các bạn vì đã mời tôi đến tham gia chương trình này và được có mặt tại đây. Thật sự cảm ơn. Có thể thấy rõ ràng các bạn đều có thể hát đúng không ạ. Nếu các bạn biết bài hát này, hát cùng tôi nhé. Giúp tôi nhé", Charlie Puth chia sẻ.

Charlie Puth bày tỏ tình cảm tới đất nước và con người Việt Nam trên sân khấu của đại nhạc hội 8Wonder

Nam ca sĩ sinh năm 1991 thoải mái chia sẻ, giao lưu cùng với người hâm mộ

Anh vô cùng vui mừng khi được tham gia sự kiện, gặp gỡ fan Việt lần đầu tiên

Charlie Puth đã tạo nên sân khấu sôi động ở đại nhạc hội 8Wonder

Lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, Charlie Puth đã nhận được sự yêu mến, tình cảm của khán giả

Siêu sao quốc tế Charlie Puth đã khiến khán giả đứng ngồi không yên bằng những ca khúc mà anh từng biểu diễn tại tour diễn The Charlie Live Experience. Những bản hit như Stay, Left & Right, Boy, Circle I, Slo Motion, hay Attention, No More Drama, Forget You… đều được Charlie Puth trình diễn cảm xúc cực cháy trên sân khấu. Khán giả chắc chắn sẽ không thể quên những khoảnh khắc của nam ca sĩ sinh năm 1991 tại đại nhạc hội 8Wonder.