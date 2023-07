Charlie Puth có chia sẻ đầu tiên sau đại nhạc hội 8Wonder, bức ảnh khoe cơ bụng trên biển Nha Trang gây sốt

Đúng với tính chất là siêu nhạc hội đáng mong chờ nhất Việt Nam, 8Wonder đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Không phụ lòng chờ đợi của người hâm mộ, Charlie Puth đã mang đến Việt Nam những màn trình diễn đẳng cấp quốc tế. Sự xuất hiện của Charlie khiến hàng nghìn khán giả tại VinWonders Nha Trang như được "đốt cháy".

Sau show diễn hoành tráng tại Việt Nam, Charlie Puth cũng đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, nam ca sĩ đã check-in nơi ở của mình lúc giữa khuya và bày tỏ sự thích thú trước khung cảnh yên bình và thiên nhiên nơi đây. Gương mặt điển trai khi quay cận của Charlie Puth khiến nhiều người xuýt xoa. Trước đó, giọng ca See You Again cũng "xả kho" chiếc ảnh tắm biển Nha Trang của mình. Có thể thấy, bên cạnh tour diễn thì Charlie Puth rất yêu thích và thoải mái tận hưởng cảnh vật tuyệt đẹp tại Việt Nam.

Charlie Puth có bài chia sẻ đầu tiên sau khi hoàn thành show diễn tại 8Wonder

Nam ca sĩ khoe cơ bụng cuốn hút khi tắm biển Nha Trang

Trên sân khấu của 8Wonder tối ngày 22/7, siêu sao quốc tế Charlie Puth đã khiến khán giả đứng ngồi không yên bằng những ca khúc mà anh từng biểu diễn tại tour diễn The Charlie Live Experience.

Từ những bản hit như Stay, Left & Right, Boy, Circle I, Slo Motion, hay Attention, No More Drama, Forget You… đều được Charlie Puth diễn trực tiếp trên sân khấu với full 100% năng lượng.

Không chỉ thế, Charlie Puth còn liên tục nói yêu Việt Nam khiến các fan không ngừng phấn khích. Chắc chắn đây sẽ là những khoảnh khắc đặc biệt mà các khán giả có mặt tại VinWonders Nha Trang khó có thể quên.

Những khoảnh khắc tuyệt vời của Charlie Puth trên sân khấu Việt Nam