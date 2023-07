Charlie Puth khoe khoảnh khắc cháy hết mình tại Việt Nam ở đại nhạc hội 8Wonder

Những ngày qua, Charlie Puth trình diễn trên sân khấu 8Wonder chính là sự kiện được thảo luận nhiều nhất khắp các diễn đàn. Với loạt siêu hit trong sự nghiệp, "Superman Cần Thơ" đã mang đến cho hàng nghìn khán giả tại VinWonders Nha Trang bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Có thể nói, dù lần đầu biểu diễn tại Việt Nam nhưng Charlie Puth đã hoàn thành các tiết mục của mình vô cùng thành công.

Sau khi rời khỏi Việt Nam, Charlie Puth cũng đã có chia sẻ đầu tiên liên quan đến show diễn của mình vừa qua. Theo đó, giọng ca See You Again đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc "bùng cháy" hết mình trên sân khấu, kèm theo đó là hash tag trực tiếp show diễn 8Wonder.

Có thể nói, trên sân khấu Việt Nam, "Superman Cần Thơ" đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. Và với hàng nghìn khán giả có mặt tại VinWonders Nha Trang, họ đã được tận hưởng trong không gian âm nhạc đẳng cấp.

Charlie Puth chia sẻ hình ảnh trong show diễn tại Việt Nam

Charlie Puth bày tỏ tình cảm tới đất nước và con người Việt Nam trên sân khấu của đại nhạc hội 8Wonder

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Charlie Puth trên sân khấu 8Wonder

Ngoài những giây phút đáng nhớ trên sân khấu thì mới đây, một khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi của Charlie Puth khiến người hâm mộ chú ý. Cụ thể, sau show diễn tối 22/7, Charlie Puth ngay lập tức được ekip hộ tống ra về. Nam ca sĩ có lối đi riêng và được vây quanh bởi nhiều vệ sĩ cũng như đội ngũ an ninh. Dù khoảnh khắc bắt gặp khá ngắn ngủi nhưng bộ trang phục và dáng đi của Charlie Puth không khó để người hâm mộ nhận ra.

Bắt gặp Charlie Puth được vệ sĩ và ekip hộ tống ra về sau show diễn 8Wonder