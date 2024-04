Bị tố nói dối du học Pháp, Han So Hee đăng đàn chỉ thẳng mặt đạo diễn

Ngoài lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol, thời gian qua, Han So Hee còn vướng nghi vấn nói dối chuyện du học Pháp. Cụ thể, tham dự chương trình với Park Seo Joon hồi đầu năm, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô từng được nhận vào 1 trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực. Thế nhưng, 1 YouTuber đã tố cáo Han So Hee nói dối, khoác lác vì chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp. Đáng chú ý, không ít khán giả còn phát hiện ra rằng Han So Hee không nói được tiếng Pháp, trong khi yêu cầu đầu vào của chương trình du học là trình độ ngoại ngữ B1. Vụ việc khiến Han So Hee bị mỉa mai là "mỹ nhân nói dối".

Đến tối 27/4, Han So Hee gây chú ý khi trực tiếp lên tiếng làm rõ về vụ ồn ào. Trong đoạn tin nhắn gửi đến khán giả, nữ diễn viên tố cáo ê-kíp của Na PD biên tập sai sự thật. Minh tinh sinh năm 1994 khẳng định cô chưa từng nói bản thân đậu hay rớt trường đại học Pháp trong lúc ghi hình. Ngoài ra, chia sẻ về chi phí du học của cô đã bị tổ chương trình cắt ghép gây hiểu lầm.

"Các bạn biết đấy, chuyện lên ý tưởng và biến ý tưởng thành hiện thực chưa bao giờ phù hợp với tôi. Tôi đã từ bỏ học đại học trong nước và tạo 1 tài khoản tiết kiệm để thực hiện mong ước du học của mình. Ban đầu, dù vẫn còn mông lung về ngành học nhưng ước mơ của tôi là vào trường Central Saint Martins. Tuy nhiên, vì học phí của Central Saint Martins quá đắt nên tôi đã chuyển sang Beaux-Arts. Thế nhưng, do không học đại học trong nước nên tôi không thể xin khoản vay sinh viên và đó chính là phần bị chỉnh sửa khi lên sóng. Điều khiến tôi bối rối hơn nữa là ngoài học phí, phần tôi nhắc đến việc bản thân cần thêm 20-30 triệu won trong tài khoản ngân hàng để chi trả chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà lại hoàn toàn biến mất khi lên sóng. Nếu chương trình phát đủ lời nói của tôi lúc đó, mới có con số 60 triệu won kia. Vì tôi bắt đầu lại cuộc đời từ năm 20 tuổi nên tôi phải làm việc bán thời gian và đổ sạch tiền kiếm được vào các trung tâm du học. Tôi nghĩ mình đã đổ nước vào 1 cái vại không đáy".

Han So Hee cho biết câu chuyện về mơ ước du học Pháp của cô đã bị tổ chương trình cắt ghép, dẫn đến nội dung sai sự thật

Trước đó, vào ngày 27/4, Han So Hee cũng gây xôn xao khi đăng tải cuộc trò chuyện giữa cô và antifan. Nữ diễn viên tự hào rằng cô đã thành công thu phục người ghét mình trở thành fan chỉ bằng nhan sắc. Không lâu sau khi "flex" màn chinh phục antifan của mình, Han So Hee đã xóa story này. Dù vậy, dân tình vẫn không ngừng bàn tán về cô. Nhiều người vẫn nghi ngờ Han So Hee 1 mình diễn 2 vai, dựng lên vụ việc nhằm gây chú ý.

Toàn cảnh màn thu phục antifan của Han So Hee

Tuy nhiên, Han So Hee bị nghi ngờ 1 mình đóng 2 vai, dàn dựng vụ "thu phục" antifan để gây chú ý

Theo Nate, từ mỹ nhân thế hệ mới được yêu thích, hình tượng Han So Hee sụp đổ trong mắt công chúng sau lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol vào giữa tháng 3. Drama nổ ra khi 1 cư dân mạng trông thấy Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Hyeri - bạn gái cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol - liền đăng story ẩn ý "Thật thú vị". Ngay lập tức, Han So Hee đáp trả bằng ảnh meme chú chó cầm dao đe dọa cùng lời cà khịa Hyeri, ngầm phủ nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và việc cô là "tiểu tam".

Tới hôm 29/3, Han So Hee lại đăng bài đá đểu đàn chị họ Lee: "Bạn trai cũ có người yêu mới thì có gì mà thú vị?". Ngày 30/3, nữ diễn viên và Ryu Jun Yeol tuyên bố chia tay sau 2 tuần gây bão mạng. Han So Hee tiếp tục viết bức thư dài chỉ trích tài tử Reply 1988 im lặng, trách móc Hyeri đăng story ẩn ý và chất vấn cư dân mạng ghét bỏ cô.

Trong suốt thời gian drama nổ ra, nữ diễn viên gây ngán ngẩm với lối hành xử bốc đồng, phát ngôn thiếu kiểm soát. Hậu quả cho những lần càng nói càng vạ miệng và ứng thiếu tinh tế là "tiểu Song Hye Kyo" mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bị dân mạng chỉ trích dữ dội.



Han So Hee chính là cô gái thị phi nhất trong thời gian qua. Cuộc tình ầm ĩ với Ryu Jun Yeol khiến nữ diễn viên mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng vì lộ lối ứng xử bốc đồng, thiếu tinh tế

Nguồn: Nate

https://kenh14.vn/bi-to-noi-doi-du-hoc-phap-han-so-hee-dang-dan-chi-thang-mat-dao-dien-20240427210218094.chn