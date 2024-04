Han So Hee lại gây sóng gió: Bất ngờ đăng ảnh 2 người nằm cạnh nhau, netizen rần rần đoán danh tính

Sau chuyện tình tay ba sóng gió, Han So Hee bị gọi là "drama queen", cô gái thích gây sự chú ý. Nữ diễn viên liên tục đăng nhiều hình ảnh, bài viết lên mạng xã hội và lần nào cũng đều gây tranh cãi.

Trong sáng ngày 22/4, Han So Hee lại gây sóng gió mạng xã hội bằng cách đăng ảnh đỉnh đầu 2 người đang nằm cạnh nhau. Trong bức ảnh trước đó, cô nàng ẩn ý bằng sticker "Tôi thích bạn", càng khiến netizen thêm phần đoán già đoán non bức ảnh 2 người nằm cạnh nhau là ai. Nhiều người suy đoán đó có thể là ảnh của Han So Hee và bạn trai cũ Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên đăng để tiếp tục gây bão mạng xã hội. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là 1 bức ảnh ngẫu nhiên của nữ diễn viên.

Han So Hee đăng ảnh có sticker "Tôi thích bạn"...

... cùng ảnh đỉnh đầu 2 người nằm cạnh nhau khiến dân tình đoán già đoán non

Drama tình ái tay ba khiến Han So Hee mất nhiều hơn được. Drama nổ ra vào ngày 15/3, khi 1 cư dân mạng bắt gặp Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Hyeri - bạn gái cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol liền đăng story ẩn ý "Thật thú vị". Han So Hee đáp trả bằng ảnh meme chú chó cầm dao đe dọa cùng lời cà khịa Hyeri, ngầm phủ nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Tuy vậy, mỹ nhân này đã nhanh chóng xóa ảnh và xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol.

Han So Hee bị nhiều cư dân mạng nghi ngờ là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình của Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên tức giận viết nhiều tâm thư đáp trả cư dân mạng nhưng càng viết càng để lộ nhiều sơ hở, mất điểm nặng nề vì thái độ ứng xử thiếu tinh tế. Thậm chí cô còn tuyên bố "Tôi chấp nhận hình tượng bị sụp đổ", bị 2 thương hiệu quảng cáo ngừng gia hạn hợp đồng.

Drama tình ái tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm truyền thông trong tháng 3

Đến ngày 30/3, cặp đôi tuyên bố chia tay sau 2 tuần gây bão mạng. Han So Hee tiếp tục viết bức thư dài chỉ trích Ryu Jun Yeol im lặng, trách móc Hyeri đăng story ẩn ý và chất vấn cư dân mạng ghét bỏ cô. Nữ diễn viên sinh năm 1994 còn đăng meme Nicole Kidman ăn mừng khi ly hôn Tom Cruise như muốn nói cô vui vẻ, trút được gánh nặng vì chia tay Ryu Jun Yeol. Han So Hee tiếp tục gây sóng gió bằng cách đăng ảnh chiếc bánh kem có dòng chữ: "Từ giờ hãy chỉ bước đi trên con đường đầy hoa".

Từ khi drama tình ái tay ba nổ đến nay, nữ diễn viên là người có lối hành xử bốc đồng nhất. Nếu như Hyeri chỉ lên tiếng 1 lần, Ryu Jun Yeol nhờ công ty ra mặt thì Han So Hee liên tục viết tâm thư rồi xóa, để lộ nhiều sơ hở gây tranh cãi làm tổn hại hình tượng, mất đi những cơ hội về công việc.

Han So Hee đánh mất hình tượng vì đăng nhiều hình ảnh gây tranh cãi

Nguồn: Instagram