Ryu Jun Yeol rạng rỡ như đi trẩy hội tại sự kiện lớn hậu drama tình ái với Han So Hee, nhưng bị chỉ trích vì điều này

Sáng 11/4, tờ Edaily đưa tin tài tử Ryu Jun Yeol (Reply 1988) vừa tham dự giải golf nổi tiếng thế giới The Masters với tư cách 1 caddie (người đảm nhận việc kéo và bảo quản túi đựng gậy) cho golf thủ Kim Joo Hyung. Được biết, Ryu Jun Yeol và Kim Joo Hyung vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết.



Trước thềm sự kiện, tài tử Reply 1988 tỏ ra khá dè dặt và có phần lo lắng khi giao lưu với các phóng viên. Khi được yêu cầu nêu cảm nghĩ về việc tham gia giải golf năm nay, Ryu Jun Yeol đã chọn cách giữ im lặng. Nhưng khi vào sự kiện chính thức, nam diễn viên tỏ ra vô cùng phấn khích, hào hứng. Trước ống kính, tài tử sinh năm 1986 lộ rõ vẻ rạng rỡ như đang đi trẩy hội, tương tác vui vẻ cùng Kim Joo Hyung và các golf thủ nổi tiếng khác.



Ryu Jun Yeol tham dự giải golf The Masters diễn ra tại Georgia mới đây với tư cách người bảo quản túi đựng gậy cho bạn thân Kim Joo Hyung

Tài tử sinh năm 1986 tỏ ra vô cùng hào hứng, phấn khởi khi được hòa mình vào bầu không khí tại The Masters năm nay

Nam diễn viên cười không ngớt trên sân golf, trái ngược hoàn toàn với thái độ dè dặt khi giao lưu với phóng viên trước khi sự kiện chính thức diễn ra

Ryu Jun Yeol còn vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng các golf thủ nổi tiếng thế giới

Sau khi xem những hình ảnh Ryu Jun Yeol xuất hiện trên sân golf, nhiều netizen đã mỉa mai nam diễn viên thậm tệ. Và điều này xuất phát từ lùm xùm giả tạo của tài tử họ Ryu cách đây không lâu. Cụ thể, Ryu Jun Yeol trước đó luôn tô vẽ cho mình hình ảnh 1 ngôi sao yêu môi trường, nhưng trên thực tế sao nam 8X lại có niềm đam mê với golf - môn thể thao được cho là có tác động xấu đến hệ sinh thái.

Ryu Jun Yeol bị đào lại phốt giả tạo sau khi hình ảnh tại giải golf The Masters trở nên viral mới đây

Gần đây, Ryu Jun Yeol còn vướng vào ồn ào tình tay 3 với 2 sao nữ Han So Hee - Hyeri. Lùm xùm nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin tình ái với Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng. Từ đây, nam diễn viên sinh năm 1986 bị tố ngoại tình sau lưng Hyeri.

Dispach đăng tải bài viết khẳng định Ryu Jun Yeol - Han So Hee không ngoại tình như netizen đồn đoán. Phía Ryu Jun Yeol cũng lên tiếng nhấn mạnh vào việc nam diễn viên lần đầu gặp minh tinh họ Han sau khi đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ với Hyeri. Tới ngày 30/3, tài tử Reply 1988 xác nhận chia tay Han So Hee sau đúng 2 tuần công khai chuyện tình cảm.

Ryu Jun Yeol bị tố ngoại tình với Han So Hee sau lưng Hyeri

Nguồn: Allkpop, Edaily

