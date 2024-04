Góc tréo ngoe: Chị em tốt thế chỗ Han So Hee sau ồn ào làm tiểu tam, còn được “ông lớn” phủ sóng hình ảnh

Thông tin ngân hàng hàng đầu tại Hàn Quốc Nonghyup Bank không gia hạn hợp đồng quảng cáo với Han So Hee sau khi nữ diễn viên dính ồn ào làm tiểu tam đã khiến công chúng xôn xao trong suốt thời gian qua. Trong diễn biến mới nhất, vào chiều 7/4, tờ Kyunghyang đưa tin Nonghyup Bank vừa chính thức chọn nữ minh tinh Go Yoon Jung thay thế Han So Hee ở vị trí người mẫu quảng bá của ngân hàng. Đáng nói, Han So Hee - Go Yoon Jung lại là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí Hàn Quốc.

Nguồn tin tiết lộ, Nonghyup Bank đã tổ chức 1 cuộc thăm dò nội bộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 1 đại diện cho biết ngay từ tuần này, Nonghyup Bank có kế hoạch triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội bằng việc sử dụng hình ảnh của người mẫu mới Go Yoon Jung. Người hâm mộ bày tỏ sự mừng rỡ vì đây là cơ hội lớn để nữ diễn viên họ Go gia tăng độ nhận diện với công chúng.

Nonghyup Bank vừa xác nhận Go Yoon Jung trở thành người mẫu quảng bá mới cho ngân hàng

Tháng trước, ngân hàng nói trên tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Han So Hee đúng vào thời điểm nữ diễn viên dính lùm xùm làm kẻ thứ 3 chen chân vào cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol. Tin đồn ngoại tình rộ lên bắt nguồn từ hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol ngay sau khi tài tử vừa chia tay Hyeri. Giữa tâm bão scandal, Dispatch đăng bài báo khẳng định minh tinh họ Han không phải tiểu tam

Han So Hee - Go Yoon Jung là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí, từng lọt vào ống kính của người hâm mộ khi cùng nhau đi ăn

Tờ Kyunghyang nhận định Go Yoon Jung có rất nhiều điểm mạnh để lọt vào mắt xanh của Nonghyup Bank như sở hữu visual tươi sáng, tinh tế, hiện được xem là sự lựa chọn an toàn ở làng quảng cáo...

Trên các diễn đàn, bên cạnh những lời chúc mừng dành cho Go Yoon Jung, netizen cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước quyết định của "ông lớn" Nonghyup Bank. 1 bộ phận khán giả cho rằng ngân hàng muốn gây chú ý khi chọn Go Yoon Jung thay thế cô bạn thân Han So Hee: "Chắc ngân hàng này muốn gây chú ý. Ai chẳng biết mấy năm qua họ muốn mở rộng nhóm đối tượng khách hàng trẻ tuổi", "Ngân hàng này cũng khéo chọn người đại diện thật đấy", "Chọn đúng chị em tốt của Han So Hee. Chắc là muốn tranh thủ PR đây mà"...

Nhưng bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lại cho rằng, việc Nonghyup Bank chọn Go Yoon Jung làm gương mặt đại diện ở đúng thời điểm cô bạn thân Han So Hee vừa dính ồn ào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán trước thông tin Go Yoon Jung thế chỗ Han So Hee sau drama tình ái

Go Yoon Jung sinh năm 1996, hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Người đẹp chính thức có vai diễn đầu tiên khi vừa tròn 23 tuổi, từng bước gây ấn tượng trong lòng công chúng nhờ các vai phụ trong các phẩm như Sweet Home, Law School... Go Yoon Jung vụt sáng tại xứ sở kim chi nhờ tác phẩm điện ảnh mang tên Hunt hồi năm 2022. Sau đó không lâu, tên tuổi nữ diễn viên 9X vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc sau thành công vang dội của bộ phim Hoàn Hồn.

Go Yoon Jung nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả của làn sóng Hallyu

Nguồn: Kyunghyang