Ryu Jun Yeol tái xuất hậu chia tay Han So Hee, vừa có động thái đầu tiên liền phải nhận "cơn mưa gạch đá"

Trong nửa tháng qua, Ryu Jun Yeol quyết giữ im lặng dù bị chỉ trích nặng nề vì drama tình tay ba với Han So Hee - Hyeri. Nam diễn viên chỉ thông qua công ty xác nhận 2 lần, 1 lần là thông báo hẹn hò với bạn gái mới. Lần còn lại là quyết định chia tay. Không chỉ công chúng, mà chính Han So Hee cũng bày tỏ sự bất mãn với Ryu Jun Yeol.

Đến ngày 2/4, nam diễn viên Reply 1988 đã có động thái đầu tiên. Trên trang cá nhân, Ryu Jun Yeol đăng tải loạt ảnh mới anh chụp cho tạp chí Noblesse Men. Tuy nhiên thay vì nhận được những lời khen ngợi như mọi khi, Ryu Jun Yeol lại nhận về "cơn mưa gạch đá", chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ.

Ryu Jun Yeol có động thái đầu tiên sau drama tình ái và phải nhận phản ứng gay gắt từ công chúng

Bài đăng của bạn trai cũ Han So Hee biến thành "chiến trường" với những bình luận gay gắt: "Không thể tin được có thương hiệu dám mời anh ta làm người mẫu", "Chà, dù thế nào thì anh cũng phải kiếm sống nhỉ", "1 kẻ hèn nhát chỉ quan tâm đến hình ảnh của mình", "Chia tay rồi mới dám lộ diện", "Anh ta hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra"...

JTBC đã vào cuộc và lý giải nguyên nhân người đàn ông trung tâm trong drama tình ái này lại kiên quyết giữ sự im lặng, mặc tình mới tình cũ khuấy đảo dư luận. Theo đó, bạn trai Han So Hee im lặng vì phim mới The 8 Show của anh sẽ ra mắt trong tháng 5 tới. Đây là bộ phim được đầu tư khủng tới 3 tỷ won (khoảng 55 tỷ đồng) cho mỗi tập, có sự góp mặt của "Ảnh hậu Rồng Xanh" Chun Woo Hee cùng dàn sao Park Jung Min, Lee Yeol Eum, Park Hae Joon... Ryu Jun Yeol bắt buộc phải tham gia quảng bá phim, nên nam diễn viên không muốn để chuyện đời tư ồn ào làm ảnh hưởng tới công sức của đồng nghiệp và cả ekip sản xuất The 8 Show.

Ryu Jun Yeol im lặng...

... vì không muốn chuyện đời tư làm ảnh hưởng đến phim mới The 8 Show

Thế nhưng bao nỗ lực im lặng để bảo vệ phim mới của Ryu Jun Yeol đã "đổ sông đổ biển" sau bức tâm thư 10 phút của Han So Hee. Điều này cũng làm người trong ngành phát sóng lo ngại.

Trả lời JTBC, chuyên gia trong ngành lo lắng về khả năng Ryu Jun Yeol sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về đời tư từ giới truyền thông trong suốt thời gian quảng bá phim mới. Những vấn đề riêng tư của Ryu Jun Yeol có thể sẽ lấn át The 8 Show, khiến công chúng không còn quan tâm nội dung phim mà chỉ để ý đến những phát ngôn, biểu cảm của bạn trai cũ Han So Hee.

Việc Han So Hee khuấy động dư luận làm nỗ lực im lặng của Ryu Jun Yeol đổ sông đổ biển

Nguồn: Instagram