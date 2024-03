Han So Hee lại “quay xe”: Bất ngờ xin lỗi vì làm tổn thương Ryu Jun Yeol sâu sắc

Thông tin Han So Hee - Ryu Jun Yeol xác nhận “đường ai nấy đi” sau 2 tuần công khai chuyện tình cảm đã chiếm sóng mạng xã hội trong chiều 30/3. Cặp đôi chia tay không êm đẹp, thậm chí nữ diễn viên họ Han còn công khai cạnh khóe bạn trai cũ khi tương tác với fan trên blog cá nhân.

Tới tối 30/3, sao nữ sinh năm 1994 gây bất ngờ với động thái “quay xe”, khiến công chúng tiếp tục bị “xoay như chong chóng”. Cụ thể, trong cuộc điện thoại với tờ Wikitree, một đại diện từ công ty quản lý cho biết Han So Hee gửi lời xin lỗi Ryu Jun Yeol vì đã làm tổn thương tình cũ sâu sắc sau bình luận cạnh khóe tình cũ: “Han So Hee cảm thấy có lỗi với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Đặc biệt, nữ diễn viên bày tỏ rằng mình cảm thấy vô cùng nặng nề vì dường như đã gây ra những tổn thương (cho Ryu Jun Yeol) khi để lại bình luận hậu chia tay. Nữ diễn viên cho biết thêm cô ấy chưa từng tưởng tượng được rằng hậu quả từ hành động của mình lại lớn đến như vậy. Sau này Han So Hee hứa sẽ cố gắng không hành động một cách nóng vội như vậy nữa”.

Han So Hee bất ngờ xin lỗi Ryu Jun Yeol ngay khi vừa đá đểu tình cũ

Trước đó ít giờ, nữ diễn viên họ Han gây xôn xao khi công khai cạnh khóe tình cũ Ryu Jun Yeol dưới phần bình luận của fan trên blog cá nhân: “Đúng rồi, người kia (Ryu Jun Yeol) thì câm như hến trong khi tôi cố gắng làm mọi thứ có thể. Người ta bảo thời gian sẽ trôi qua và dù thế nào đi nữa mọi chuyện cũng sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Vì người hâm mộ của tôi rất quý giá nên tôi tuyệt đối không thể giữ im lặng được”.

Han So Hee (tên thật là Lee So Hee) cạnh khóe bạn trai cũ họ Ryu khi trả lời một bình luận của khán giả

Còn nhớ, từ khi drama tình ái tay 3 nổ ra tới nay, tài tử Reply 1988 liên tục bị chỉ trích là hèn nhát vì gần như giữ im lặng để mặc cho tình mới Han So Hee và tình cũ Hyeri đăng đàn “đấu đá” nhau. Theo tờ Ilgan Sports tiết lộ, Ryu Jun Yeol còn phớt lờ Han So Hee khi nữ minh tinh yêu cầu đàng trai công bố chính xác ngày tháng chia tay Hyeri.

Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi sớm tan vỡ. Trả lời với tờ Osen, mộtnhân vật thân cận xác nhận 2 ngôi sao chia tay do phát sinh bất hòa: “Sau nhiều cuộc thảo luận, họ quyết định đường ai nấy đi. Đúng là đã có những mâu thuẫn xảy ra trong suốt quá trình hẹn hò”.

Việc Ryu Jun Yeol không chịu công bố chính xác thời điểm chia tay Hyeri khiến Han So Hee rất thất vọng

Nguồn: Wikitree