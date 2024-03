Han So Hee mừng ra mặt, vui như trút được gánh nặng sau khi chia tay Ryu Jun Yeol?

Sau 2 tuần khuấy đảo truyền thông, cuối cùng cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã tuyên bố chia tay vào ngày 30/3. Công ty quản lý của 2 diễn viên cũng đã nhanh chóng xác nhận thông tin này.

Lúc này, nhiều cư dân mạng đặc biệt chú ý đến tâm trạng của Han So Hee. Ngay trước thềm chia tay, nữ diễn viên đã đăng lên blog cá nhân ảnh meme Nicole Kidman ăn mừng khi thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục với Tom Cruise. Rất nhanh chóng sau đó, truyền thông xác nhận Han So Hee - Ryu Jun Yeol "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 tuần công khai hẹn hò. Như vậy có thể thấy rằng mỹ nhân My Name khá vui vẻ, thảnh thơi như trút được gánh nặng sau khi chia tay Ryu Jun Yeol.

Trước thềm tin chia tay, Han So Hee...

... đăng ảnh meme ăn mừng của Nicole Kidman khi ly hôn Tom Cruise. Điều này khiến nhiều netizen cho rằng Han So Hee rất vui mừng, thoái mái như trút được gánh nặng khi chia tay

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Han So Hee chỉ đang cố tỏ ra mình ổn. Từ khi drama tình ái tay ba nổ đến nay, nữ diễn viên là người có lối hành xử bốc đồng nhất. Nếu như Hyeri chỉ lên tiếng 1 lần, Ryu Jun Yeol nhờ công ty ra mặt thì Han So Hee liên tục viết tâm thư rồi xóa, để lộ nhiều sơ hở gây tranh cãi làm tổn hại hình tượng, mất đi hợp đồng quảng cáo.

Trong bức tâm thư mới nhất, nữ diễn viên sinh năm 1994 bày tỏ rõ sự bất mãn đối với cả Ryu Jun Yeol, Hyeri và "tất cả mọi người". Han So Hee trách Ryu Jun Yeol im lặng, trách Hyeri đăng stutus vu vơ, trách cư dân mạng chỉ trích cô. Từ những điều này, cư dân mạng cho rằng tin thần Han So Hee đang bất ổn và rất khó để tin cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái sau khi chia tay.

Ilgan Sports còn tiết lộ Han So Hee luôn tin rằng Ryu Jun Yeol đã hoàn toàn chấm dứt với Hyeri trước khi đến với cô. Chính vì vậy khi bị cư dân mạng chỉ trích, nghi ngờ là "tiểu tam", Han So Hee rất buồn bã và bối rối. Công ty quản lý của Han So Hee yêu cầu công ty của Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri nhưng không được chấp thuận. Thay vào đó, phía Ryu Jun Yeol chỉ nói chung chung rằng anh không phản bội Hyeri để đến với Han So Hee. Điều này Han So Hee vô cùng thất vọng và dẫn đến những phản ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Nhiều netizen lại cho rằng Han So Hee đang bất ổn và chỉ cố tỏ ra vui vẻ

