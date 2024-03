HOT: Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay chỉ sau 2 tuần công khai!

Vào ngày 29/3, Han So Hee bất ngờ đăng tải tâm thư khơi lại drama tình ái tay ba với Ryu Jun Yeol và Hyeri. Nữ diễn viên bày tỏ sự bất mãn với cả Hyeri và Ryu Jun Yeol, chất vấn cư dân mạng chế giễu, mỉa mai và ghét bỏ mình.

Đến trưa ngày 30/3, Han So Hee đăng meme Nicole Kidman ăn mừng khi ly hôn Tom Cruise, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đã "đường ai nấy đi" với Ryu Jun Yeol. Rất nhanh chóng sau đó, Edaily độc quyền xác nhận Han So Hee - Ryu Jun Yeol chia tay chỉ sau 2 tuần công khai hẹn hò. Công ty quản lý của Ryu Jun Yeol ngay lập tức xác nhận điều này, còn công ty của Han So Hee chưa lên tiếng.

Truyền thông Hàn Quốc xác nhận Han So Hee - Ryu Jun Yeol chia tay...

... sau khi nữ diễn viên đăng meme Nicole Kidman ăn mừng khi ly hôn Tom Cruise

Drama tình ái tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri chính là chủ đề gây bão truyền thông suốt nửa tháng qua. Mọi chuyện bắt đầu khi có người thấy Ryu Jun Yeol - Han So Hee hẹn hò ở Hawaii. Ngay sau đó, Hyeri - tình cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol đăng thông điệp "Thật thú vị" lên trang cá nhân. Han So Hee lên bài cực gắt cà khịa Hyeri, nhưng nhanh chóng xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol vào hôm sau.

Han So Hee đăng tải nhiều tâm thư nhưng đều bị cư dân mạng "bóc" ra sơ hở. Điều này khiến cô bị nghi là "tiểu tam", bị gọi là "mỹ nhân nói dối". Vì cách ứng xử bốc đồng nên hình tượng của Han So Hee bị tổn hại nặng nề, cô bị 2 thương hiệu lớn ngừng gia hạn hợp đồng quảng cáo.

Drama tình ái tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri khiến dân tình "đu" theo không kịp thở

Nguồn: Edaily