Tuyên bố tồi tệ nhất của Han So Hee: Tổn thương cả bạn trai và Hyeri để chứng tỏ mình đau, nhưng trái tim của ai mà chẳng quý giá

Drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri tưởng chừng đã hạ nhiệt thì vào ngày 29/3, Han So Hee lại đem chuyện cũ ra khơi. Và mọi chuyện vẫn lặp lại theo quy trình cũ: Han So Hee lên bài cà khịa Hyeri - xóa bài - bị netizen "ném đá" kịch liệt.

Cách ứng xử bốc đồng của Han So Hee khiến công chúng và giới truyền thông Hàn Quốc ngán ngẩm. Ký giả Jeong Hyeong Hwa từ tờ Ilgan Sports thậm chí còn viết bài báo mang tiêu đề "Han So Hee, lời tồi tệ nhất lại dành cho chính mình... Chúc bạn có 1 tình yêu lành mạnh". Jeong Hyeong Hwa nhận xét về bức tâm thư của nữ diễn viên: "Đó là tuyên bố tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô ấy bày tỏ sự không hài lòng với bạn trai, chỉ trích bạn gái cũ của bạn trai và chỉ trích những ai không cùng lập trường với cô ấy". Đồng thời, ký giả này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Han So Hee liên tiếp cư xử bất cẩn, tự bôi xấu hình ảnh của chính mình.

Ký giả Ilgan Sports lên bài viết cực gắt...

... bày tỏ sự tiếc nuối vì Han So Hee tự dành cho chính mình những lời tồi tệ nhất trong drama tình tay ba

Trong bài viết, Jeong Hyeong Hwa đã chỉ ra sự bất mãn của Han So Hee dành cho bạn trai Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên viết: "Không giống những mối quan hệ xốc nổi tôi từng trải qua trong quá khứ, lần này vẻ bề ngoài không phải tất cả. Khía cạnh nổi loạn, luôn làm mọi thứ theo ý mình của tôi dần dịu xuống, tôi cảm thấy tốt hơn về cả thể chất và tinh thần". Đây là lời thú nhận tình yêu hay chê bai ngoại hình của bạn trai? Cô ấy thổ lộ tình cảm của mình dành cho Ryu Jun Yeol theo cách rất kỳ lạ.

Đồng thời, Han So Hee cũng bày tỏ sự bức xúc vì Ryu Jun Yeol luôn giữ im lặng và từ chối đưa ra thời điểm chính xác chia tay Hyeri. Han So Hee luôn nghĩ rằng Ryu Jun Yeol đã hoàn toàn độc thân khi đến với cô, nên cô rất sốc khi bị nghi là "tiểu tam" và cần bạn trai đính chính ra mặt. Tuy nhiên, Ryu Jun Yeol không đáp lại yêu cầu này khiến Han So Hee nổi đóa, bùng phát trên mạng xã hội.

Cách mỹ nhân My Name nói không quan trọng ngoại hình của bạn trai làm Jeong Hyeong Hwa bối rối không biết cô đang chê bai hay bày tỏ tình yêu với Ryu Jun Yeol

Tiếp theo, nữ diễn viên bày tỏ sự bất mãn với Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol. Han So Hee cho rằng bức ảnh "Thật thú vị" của Hyeri chính là nguồn cơn sự việc: "Điều tôi không hiểu là bạn trai cũ của cô ấy có bạn gái mới thì có gì mà thú vị. Tại sao cô ấy lại viết 1 status vu vơ nhằm khơi lại mối quan hệ của họ, vừa chứa đựng sự tiếc nuối vừa gắn cái danh transit love cho chuyện tình bình thường khác xảy ra 4 tháng sau khi họ chia tay?". Nhưng đây chưa phải điều tồi tệ nhất.

Theo quan điểm của ký giả Ilgan Sports, Han So Hee thay vì trút giận lên 1 số người quá khích và 1 số phương tiện truyền thông, cô lại chọn đổ lỗi cho "tất cả mọi người". Đây mới là điều tồi tệ nhất. Xuyên suốt bức thư, cô không ngừng chất vấn "mọi người": "Tôi muốn biết tại sao người ta lại tấn công tôi 1 cách tàn nhẫn như vậy, không cho tôi lựa chọn đeo nhẫn tình bạn ở sân bay hay không, cười nói hay lạnh lùng với phóng viên đang đứng chờ tại đó. Tại sao mọi người lại ghét tôi?". Điều này có thể đến từ những cảm xúc bối rối, tức giận khi bị gán danh "transit love". Dưới góc nhìn của Han So Hee, đây hoàn toàn không phải chuyện tình transit love.

Thông qua công ty quản lý, Ryu Jun Yeol chỉ xác nhận bắt đầu hẹn hò với Han So Hee từ đầu năm nay, 2 người chỉ quen biết nhau sau khi nam diễn viên chia tay tình cũ. Theo quan điểm của Jeong Hyeong Hwa, Ryu Jun Yeol đã vạch ra ranh giới rõ ràng cho đời tư của mình, bằng cách không công bố thời điểm chính xác chia tay Hyeri. Điều này làm Han So Hee rất khó chịu.

Việc Ryu Jun Yeol từ chối công bố chính xác ngày chia tay Hyeri khiến Han So Hee nổi đóa

Cuối cùng, ký giả Jeong Hyeong Hwa bày tỏ sự tiếc nuối vì Han So Hee đã hành động quá xốc nổi, đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, làm tổn thương người khác: "Theo quan điểm của Han So Hee, bạn không quan tâm đến ngoại hình đối phương, bắt đầu hẹn hò vì cảm thấy tâm hồn và thể chất mình khỏe mạnh hơn, nhưng lại không tránh được sự bàng hoàng khi bị chỉ trích là transit love. Sự xấu hổ sẽ sớm biến thành sự thất vọng. Rồi sự thất vọng sẽ sớm biến thành sự tức giận.

Tuy nhiên nếu trái tim của bạn rất quý giá thì trái tim của người khác cũng vậy. Điểm bắt đầu và kết thúc giữa 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ có thể rõ ràng đến mức nào? Hơn nữa, nếu những tàn dư cảm xúc vẫn còn thì sao?

Những sai lầm xảy ra trong mối quan hệ thường là kết quả của việc quá hướng về bản thân. Nếu bạn chỉ bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ chính mình, bảo vệ công việc của mình và chỉ hướng về bản thân, làm sao bạn có thể tự hào nói rằng mình có trái tim đẹp đẽ?

Nói chung, nếu bạn muốn chuyện gì cũng được thoải mái, thì chắc chắn bạn sẽ phải hối tiếc. Không phải Han So Hee đã hối hận vì phản ứng bất cẩn hay sao? Tôi chân thành mong bạn đừng cố tỏ ra vui vẻ, hay là trở nên quá khắt khe với bản thân. Đó là điều gây lãng phí thời gian trong 1 chuyện tình lành mạnh".

Tác giả bài viết mong Han So Hee có tình yêu lành mạnh, không để những cảm xúc tiêu cực chen vào

Nguồn: Ilgan Sports