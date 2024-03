Vào sáng ngày 29/3, nam idol Ryeowook (Super Junior) đăng tâm thư lên trang cá nhân, thông báo sẽ kết hôn vào cuối tháng 5/2024. Bà xã của giọng ca chính Super Junior là nữ idol Ari (Tahiti). Cặp đôi có khoảng cách 7 tuổi và đã công khai hẹn hò từ năm 2020 đến nay.

Trong bức tâm thư, Ryeowook gợi lại những kỷ niệm đẹp với người hâm mộ trong suốt chặng đường sự nghiệp, đồng thời cảm ơn fan, công ty SM và các thành viên Super Junior đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. "Như tất cả mọi người đã biết, tôi đang gặp gỡ một người bạn đặc biệt. Trong thời gian ở bên nhau, tôi nảy sinh mong muốn được trở thành gia đình với cô ấy. Đó không phải quyết định đột ngột, mà chúng tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Sau một thời gian dài bàn bạc với công ty và các thành viên, chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 5 này" - Ryeowook trải lòng. Nam idol sinh năm 1987 hứa sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Ryeowook thông báo kết hôn với Ari (Tahiti) sau 4 năm công khai hẹn hò

Trên các trang mạng xã hội, nhiều fan cùng "team qua đường" gửi lời chúc phúc đến Ryeowook và hôn thê idol. Ryeowook chính là thành viên thứ 2 của Super Junior trở thành chồng người ta, sau Sungmin kết hôn vào năm 2014.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều netizen đùa rằng Ryeowook đã "giải cứu" Han So Hee giữa drama tình ái: "Anh vô tình giải cứu Han So Hee kìa", "Đúng lúc quá", "Bất ngờ vì anh kết hôn nhưng thấy thú vị hơn vì thời điểm trùng hợp với drama của So Hee"... Vào sáng ngày 29/3, Han So Hee chiếm sóng truyền thông với bức tâm thư đăng 10 phút rồi xóa. Trong thư, nữ diễn viên 1 lần nữa khẳng định chuyện tình của mình không phải transit love, đồng thời chất vấn Hyeri: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái mới có gì thú vị?" .

Trước đó, drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã hạ nhiệt, 3 nhân vật chính đều quay trở lại làm việc như bình thường. Cư dân mạng bình luận sở dĩ drama Han So Hee giảm nhiệt là nhờ công sức không nhỏ của các "biệt đội giải cứu". Cụ thể, vụ Kim Sae Ron tung ảnh thân mật với Kim Soo Hyun và Jihyo (TWICE) hẹn hò cựu vận động viên Yun Sung Bin đã làm phân tán sự chú ý của công chúng khỏi drama tình ái của Han So Hee.

Cư dân mạng đùa rằng Ryeowook...

... gia nhập biệt đội giải cứu Han So Hee cùng Kim Sae Ron, Jihyo

Điều này giúp nữ diễn viên có vài ngày tạm yên bình, thậm chí là lấy lại thanh danh nhờ bộ ảnh khoe visual đạt 2,5 triệu lượt like và bản hợp đồng người mẫu toàn cầu với thương hiệu đồ gia dụng. Thế nhưng 1 lần nữa tính khí bốc đồng lại khiến tên tuổi Han So Hee bị gắn với drama tình ái ồn ào. Đến công ty quản lý của Han So Hee cũng bất lực: "Chúng tôi không có gì để nói, thành thật xin lỗi".

Drama tình tay ba đã tạm yên thì bất ngờ Han So Hee lại đem chuyện cũ ra khơi

Nguồn: Instagram, Newsen