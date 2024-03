Chuyên gia "bóc trần" lý do thật sự khiến Han So Hee bị giới quảng cáo quay lưng sau scandal tình ái

Sau drama tình ái và cách ứng xử bốc đồng, Han So Hee bị 2 thương hiệu lớn của Hàn Quốc không gia hạn hợp đồng quảng cáo. Rất nhanh chóng, công ty quản lý đã bác bỏ thông tin minh tinh Thế Giới Hôn Nhân bị 2 “ông lớn” cắt đứt hợp đồng phũ phàng vì drama tình ái: “Chúng tôi quyết định không tái ký hợp đồng quảng cáo với Nonghyup Bank và thương hiệu đồ uống lần lượt vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Và việc từ chối gia hạn hợp đồng không hề liên quan tới chuyện hẹn hò của Han So Hee với nam diễn viên Ryu Jun Yeol”. Tuy nhiên người trong ngành quảng cáo lại đưa ra thông tin phản bác.

Công ty quản lý phủ nhận chuyện Han So Hee bị cắt hợp đồng quảng cáo do drama tình ái

Trả lời MyDaily, 1 chuyên gia tiết lộ thương hiệu sẽ quan tâm đến tình trạng hoạt động của nghệ sĩ và sự thống nhất, trao đổi giữa các bên quản lý. Người này lý giải về lý do thương hiệu đồ uống quốc dân đổi người mẫu Han So Hee chỉ sau 1 năm: "Không thể nói rằng việc hẹn hò không liên quan gì. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn chính là quá trình hẹn hò. Khi thương hiệu lựa chọn người mẫu, bên cạnh ngoại hình thì tính cách, các hoạt động và phong cách giao tiếp là điều quan trọng hơn.

Trong trường hợp của Han So Hee, cô ấy đơn phương tiết lộ chuyện tình cảm, tự mình bộc lộ cảm xúc tiêu cực rồi lại xóa bài đăng trên mạng xã hội. Về lâu dài, nó trở thành thói quen. Điều đó cho thấy cô ấy có thể sẽ có những hành động bộc phát tương tự trong tương lai nếu gặp phải chuyện bức xúc. Người ta nói giữa thương hiệu và người mẫu cần có lòng trung thành, ôm lấy nhau dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng những hành động kia đã phô trọn tất cả. Vậy nên không phải chuyện hợp đồng ngắn hạn là lẽ tự nhiên à?".

Chuyên gia trong ngành chỉ ra cách ứng xử bốc đồng của Han So Hee chính là nguyên nhân khiến các thương hiệu dè chừng cô

Phát ngôn của chuyên gia này hoàn toàn đi ngược lại với tuyên bố của công ty Han So Hee. Hình tượng đẹp, sạch sẽ không scandal là điều rất quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc, đôi khi nó còn là điều sống còn quyết định sự thành bại của các ngôi sao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hình tượng của Han So Hee đã sứt mẻ nghiêm trọng vì ồn ào tình ái và tuyên bố "Tôi chấp nhận đánh mất hình tượng". Nhãn hàng không gia hạn hợp đồng với Han So Hee vì cô có tính cách xốc nổi, thường xuyên gây tranh cãi trên mạng xã hội, có thể ảnh hưởng xấu đến thương hiệu.

Trong suốt thời gian qua, drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông. Tuy nhiên khi vụ việc vừa hạ nhiệt thì đến rạng sáng 29/3, Han So Hee lại tiếp tục khuấy đảo dư luận bằng cách đăng tâm thư dài rồi xóa sau 10 phút. Trong thư, Han So Hee khẳng định 1 lần nữa rằng cô gặp Ryu Jun Yeol lần đầu tại triển lãm tháng 11/2023, hoàn toàn không có chuyện quen biết trước và không phải transit love.

Đáng chú ý hơn cả là bao trùm nội dung của tâm thư, nữ diễn viên này được cho là chủ yếu nhắm đến Hyeri. Han So Hee khẳng định bản thân thất vọng vì có 1 bên trong câu chuyện giữ im lặng, cảm thấy khó hiểu khi đàn chị không giải thích rõ ràng và còn nhấn mạnh: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái mới có gì thú vị". Cô làm rõ mốc thời gian Hyeri - Ryu Jun Yeol đã chia tay dứt khoát từ năm ngoái, mong Hyeri liên lạc với mình nhưng vẫn giải thích cả đoạn dài về đàn chị. Cuối cùng, mỹ nhân Thế giới hôn nhân chất vấn antifan cực gắt, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn hại vì chuyện này.

Drama tình tay ba vừa lắng xuống thì Han So Hee lại khơi lên

