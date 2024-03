Truyền thông Hàn mỉa mai Han So Hee, "hiến kế" độc cho người trong cuộc khép lại drama tình ái

Trong tháng 3, drama tình tay ba lằng nhằng giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm của truyền thông và dư luận châu Á. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi sau khi Hyeri ra mặt xin lỗi vì làm bùng lên tranh cãi về mối quan hệ của người yêu cũ Ryu Jun Yeol và bạn gái mới Han So Hee. Thế nhưng, đến sáng 29/3, Han So Hee lại gây xôn xao khi đăng tâm thư dài bày tỏ thất vọng với sự im lặng của Ryu Jun Yeol trước lùm xùm. Mỹ nhân My Name đồng thời cũng chỉ trích Hyeri khiến cô bị nghi vấn là tiểu tam và nhận về vô sô bình luận khó nghe, bằng việc "cà khịa" đồng nghiệp: "Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị?".

Động thái khơi lại chuyện xưa của Han So Hee khiến dư luận ngao ngán. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn mỉa mai hành động "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" của nữ diễn viên sinh năm 1994. Ở bài báo đưa tin về động thái mới nhất của Han So Hee, tờ Maeil Kyungje để tiêu đề đầy châm biếm: "Cô Han So Hee làm ơn cứ hẹn hò Ryu Jun Yeol đi". Tờ báo này cũng gói gọn diễn biến mới nhất về drama tình ái trong 3 cụm từ: Hyeri bị "bắn tỉa" cực gắt - tâm thư bị xóa - tranh cãi tái diễn.

Phóng viên tờ Osen bày tỏ sự mệt mỏi với câu chuyện tay 3 dai dẳng, không hồi kết của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. "Công chúng đã quá chán ngán với 3 cái tên này. Sự nghi ngờ, chỉ trích việc Han So Hee thừa nhận mối quan hệ lãng mạn, cuộc chia tay của Ryu Jun Yeol và lời xin lỗi của Hyeri nhằm mục đích gì, cứ ầm ĩ trong dư luận. Bởi vì khán giả không tin vào phát ngôn của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri ngay cả khi họ giải thích hết lời này đến lời khác", phóng viên tờ Osen nói.

Để lùm xùm tình ái này nhanh chóng khép lại và chấm dứt mọi sự nghi ngờ trong công chúng, tờ Osen "hiến kế" rằng Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri cần có 1 cuộc gặp 3 người nhằm mục đích sắp xếp lại timeline chia tay và hẹn hò của họ. Sau đó, 3 nghệ sĩ sẽ cùng đưa ra 1 tuyên bố chính thức chung về mối quan hệ của mình trước dư luận. Tuy nhiên, việc này có thể thực hiện được hay không, còn phụ thuộc vào những bày tỏ thất vọng và bất công của Han So Hee lần này có khiến người trong cuộc thay đổi quan điểm giải quyết drama tình ái hay không.

Trong khi ký giả Jeon Jeong Hwa từ tờ Daily Sports nhận xét về tâm thư được đăng tải vỏn vẹn 10 phút của Han So Hee rằng: "Đó là tuyên bố tồi tệ nhất bao giờ hết của Han So Hee. Cô ấy bày tỏ sự không hài lòng với bạn trai, chỉ trích người yêu cũ của bạn trai và chỉ trích tất cả những ai không thoải mái với lập trường cá nhân của cô ấy. Không phải Han So Hee đã từng hối hận vì phản ứng bất cẩn của mình sao? Tôi chân thành mong rằng cô ấy đừng cố tỏ ra vui vẻ hơn hay trở nên quá khắt khe với bản thân. Hãy yêu đương 1 cách lành mạnh".

Không chỉ truyền thông và dư luận, công ty quản lý cũng "cạn lời", bày tỏ sự bất lực trong việc kiểm soát hành động của Han So Hee: "Chúng tôi không có gì để nói. Thành thật xin lỗi mọi người". Trước đó, công ty quản lý liên tục có động thái thanh minh, bảo vệ danh dự và hình ảnh của Han So Hee khi cô vướng drama tình ái như tuyên bố khởi kiện người dùng mạng tấn công, tung tin bịa đặt về nữ diễn viên hay lên tiếng bác bỏ thông tin "gà nhà" nhãn hàng hủy hợp đồng vì tai tiếng đời tư.

Trái với những nỗ lực của công ty quản lý, Han So Hee lại liên tục tự giải quyết ồn ào đời tư 1 cách thiếu khôn ngoan. Điều này khiến cô ngày càng gây mất niềm tin đối với công chúng.

Nguồn: Maeil Kyungje, Osen, Newsen