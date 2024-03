Han So Hee "nổ job" mới mặc scandal tình ái, fan hào hứng ăn mừng: "Đừng tưởng chị mình sa cơ lỡ vận"

Sau drama tình ái tay ba, danh tiếng Han So Hee bị tổn hại nghiêm trọng. Đang từ nữ diễn viên siêu hot đại diện cho hơn 10 nhãn hàng, Han So Hee liền bị ngân hàng Nonghyup và thương hiệu đồ uống quốc dân không gia hạn hợp đồng quảng cáo.

Trong lúc nhiều người tưởng Han So Hee sa cơ lỡ vận thì vào ngày 28/3, nữ diễn viên đã "nổ job" mới. Theo truyền thông Hàn Quốc, mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân được chọn làm người mẫu toàn cầu cho 1 thương hiệu gia dụng đến từ Anh Quốc. Osen nhận định đây là bằng chứng cho thấy tầm ảnh hưởng không chỉ ở châu Á, mà còn trên toàn cầu của Han So Hee. Thương hiệu đồ gia dụng này được thành lập từ năm 1994 và họ có chiến lược tiếp cận thị trường châu Á bằng cách mời Han So Hee làm người mẫu.

Han So Hee "nổ job" mới, có hợp đồng người mẫu toàn cầu với thương hiệu đồ gia dụng Anh Quốc...

... sau khi bị 2 thương hiệu nội địa Hàn Quốc quay lưng

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ Han So Hee ăn mừng "Đừng tưởng chị mình sa cơ lỡ vận". Trái ngược với suy đoán của netizen, người trong ngành nhận định danh tiếng của Han So Hee vẫn không ngừng tăng trưởng và không bị ảnh hưởng từ drama tình ái. Người trong ngành kỳ vọng danh tiếng Han So Hee sẽ thêm phần ảnh hưởng trên toàn cầu vì bộ phim Gyeongsang Creatures phần 2 sắp ra mắt.

Sau chuỗi ngày ồn ào, đến nay drama tình ái tay ba của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã hạ nhiệt do Kbiz có nhiều drama "căng đét" khác. Bất chấp bị nhiều netizen công kích, Han So Hee đã đăng ảnh trở lại trên mạng xã hội từ ngày 27/3, thu hút đến 2,5 triệu lượt "thả tim". Có thể thấy rằng cô vẫn còn lượng fan vô cùng đông đảo, đồng thời sự nghiệp không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện tình ái riêng tư.

Han So Hee đã trở lại sau chuỗi ngày sóng gió

Nguồn: Osen